Nachdem die Gesundheitssysteme auf Krieg vorbereitet werden, wird nun die Rüstungsindustrie auf Kriegswirtschaft eingestellt.

Reuters berichtet:

Die Europäische Kommission wird am Dienstag vorschlagen, wie die Europäische Union ihre Rüstungsindustrie ankurbeln kann, um als Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine in einen „Kriegswirtschaftsmodus“ zu schalten.

EU-Industriekommissar Thierry Breton werde Vorschläge unterbreiten, wie EU-Länder ermutigt werden könnten, mehr Waffen von europäischen Unternehmen zu kaufen, und wie diesen Firmen geholfen werden könne, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, sagten EU-Beamte.

„Wir müssen einen Paradigmenwechsel vollziehen und in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln. Das bedeutet auch, dass die europäische Verteidigungsindustrie mit unserer Unterstützung mehr Risiken eingehen muss“, sagte Breton mit Blick auf das Paket.

Breton, ein ehemaliger französischer CEO eines Technologieunternehmens, sagte auch, dass die Möglichkeit einer weiteren Amtszeit von US-Präsident Donald Trump – der Washingtons Verpflichtungen gegenüber der NATO infrage gestellt hat – bedeute, dass Europa mehr tun müsse, um sich zu schützen.

„Im aktuellen geopolitischen Kontext muss Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen, unabhängig davon, wie die Wahlen unserer Verbündeten alle vier Jahre ausgehen“, so Breton.

Russlands Krieg in der Ukraine hat viele europäische Länder dazu veranlasst, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

EU-Beamte argumentieren jedoch, dass rein nationale Bemühungen weniger effektiv seien und fordern, dass die EU-Gremien eine größere Rolle in der Verteidigungspolitik spielen sollten.

Analysten zufolge hat der Krieg gezeigt, dass die europäische Industrie nicht auf einige große Herausforderungen vorbereitet war, wie den plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach großen Mengen an Artilleriemunition.

Breton schlägt unter anderem vor, eine europäische Version des US Foreign Military Sales Scheme

mit dem die USA anderen Regierungen helfen, bei US-Rüstungsunternehmen einzukaufen.

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass die EU europäische Rüstungsunternehmen dazu verpflichten kann, in Krisenzeiten europäischen Aufträgen den Vorrang zu geben.

Um Wirklichkeit zu werden, müssen die Vorschläge von den 27 nationalen Regierungen der EU – die ihre Macht in Verteidigungs- und Militärfragen oft nur ungern abgeben – und vom Europäischen Parlament gebilligt werden.

Die Vorschläge werden auch von der NATO genau geprüft, die erklärt hat, dass sie die Bemühungen der EU zur Unterstützung der europäischen Verteidigung begrüßt, aber davor gewarnt hat, dass sie sich nicht mit der Arbeit des transatlantischen Bündnisses überschneiden oder mit ihr kollidieren dürfen.

FINANZIERUNGSFRAGEN

Es wird erwartet, dass Bretons Paket bis Ende 2027 rund 1,5 Milliarden Euro (1,63 Milliarden Dollar) an neuen Mitteln umfassen wird – eine bescheidene Summe in der Welt der großen Verteidigungsbeschaffungen.

Offiziell heißt es jedoch, das Paket schaffe einen rechtlichen Rahmen, der in den kommenden Jahren weitaus größere koordinierte Ausgaben ermögliche, sofern die EU bereit sei, das Geld dafür bereitzustellen.

Breton forderte einen speziellen EU-Fonds in Höhe von 100 Milliarden Euro für Verteidigungsprojekte.

Kommissionsbeamte sagten, sie wollten, dass Kiew an den vorgeschlagenen neuen Programmen zur Förderung gemeinsamer Beschaffungs- und Produktionskapazitäten teilnehme, obwohl die Ukraine nicht Teil der EU sei.

„Unsere Aufgabe ist es, die Ukraine so zu behandeln, als wäre sie ein Mitgliedstaat“, sagte ein Beamter, der vor der Präsentation des Pakets anonym bleiben wollte.

Eine Einigung über die Vorschläge wird einige Zeit in Anspruch nehmen, zumal im Juni ein neues Europäisches Parlament gewählt und anschließend eine neue Europäische Kommission ernannt wird.

Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der derzeitigen Kommission geben einen Vorgeschmack auf einige der bevorstehenden Machtkämpfe.

Während Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt hat, im Falle einer zweiten Amtszeit den Posten eines Verteidigungskommissars zu schaffen, argumentiert Breton, dass ein solches Amt nicht notwendig sei.

„Wenn es um die Frage eines Kommissars für die Verteidigungsindustrie geht, haben wir meiner Meinung nach bereits einen“, sagte er.