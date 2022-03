Die Medien verstärkten Zelenskys Appell an ausländische Kämpfer.

Britische Freiwillige wurden für einen Raketenangriff verantwortlich gemacht, bei dem 35 Menschen in einer ukrainischen Ausbildungseinrichtung getötet wurden, weil ihre Telefonsignale den Standort der Basis verrieten.

Hoppla.

„Zwischen 12 und 14 britische Telefonnummern, die mit der nationalen Vorwahl +44 beginnen, waren für Überwachungsgeräte kurz vor dem russischen Raketenangriff auf die Trainingseinrichtung in Yavoriv in der Westukraine am 13. März sichtbar“, berichtet Breitbart.

„Berichten zufolge könnten Söldner, die von der Wagner-Gruppe, einem mit Moskau verbundenen Militärunternehmen, unter Vertrag genommen wurden, zum Zeitpunkt des Angriffs in der Nähe operiert haben, und Fachleute befürchten, dass sie in der Lage gewesen wären, eine konzentrierte Gruppe britischer Mobiltelefonsignale aufzufangen, zu lokalisieren und gezielt zu senden und die Informationen an die russischen Streitkräfte weiterzuleiten“.

Die Geschichte zeigt einmal mehr die Gefahr, die von schlecht ausgebildeten ausländischen Freiwilligen ausgeht, die an die Frontlinien eines heißen Krieges reisen.

Nach dem Aufruf von Präsident Zelensky an ausländische Kämpfer, sich der Sache anzuschließen, verbreiteten die westlichen Medien atemlos den moralischen Kreuzzug der Briten und Amerikaner, die im Namen der „Unterstützung der Ukraine“ gefährliche Reisen unternahmen.

Das Weiße Haus von Biden hielt auch ein Treffen mit TikTok-Influencern ab und forderte sie auf, die Propagandanachrichten der NATO zu unterstützen und ihr junges Publikum zu ermutigen, ihren Teil zur „Unterstützung der Ukraine“ beizutragen.

Mitglieder der überwiegend linksgerichteten Reddit-Gemeinschaft stachelten sich auch gegenseitig dazu an, sich freiwillig zum Kampf in der Ukraine zu melden, obwohl sich ihre militärische Erfahrung auf das obsessive Spielen von Call of Duty beschränkt.

Ihr Wunsch, ein tugendhaftes Zeichen zur Unterstützung der Ukraine zu setzen, indem sie Informationen veröffentlichten, die die Lage von Stützpunkten und Ausbildungseinrichtungen verrieten, führte auch dazu, dass solche Seiten von den russischen Streitkräften angegriffen und bombardiert wurden.

Inzwischen sind zahlreiche Berichte über Freiwillige aufgetaucht, die wie „Kanonenfutter“ behandelt werden, deren Pässe zerrissen und die an die Front geschickt werden, während man ihnen sagt, dass sie nicht nach Hause zurückkehren können, bis der Krieg vorbei ist.

Der 36-jährige Brite Ben Spann, der keine militärische Erfahrung hat, verließ seine Frau und seine Kinder und reiste ohne ihr Wissen in die Ukraine, um dort zu kämpfen, aber er sagte gegenüber Sky News, dass er bald wieder abreiste, als er merkte, dass er vor einer „Selbstmordmission“ stand.

Spann sagte, er sei fünf Tage lang in einem Unterschlupf ohne Betten und fließendes Wasser festgehalten worden, und ein ukrainisches Sondereinsatzkommando habe ihm eine Waffe an den Kopf gehalten.

Nach seiner Rückkehr in das Vereinigte Königreich sagte Spann, dass Personen ohne militärische Erfahrung für die eigentlichen Kämpfer „eine größere Belastung sein können“ und dass er im Nachhinein dorthin gereist sei, um sein eigenes „Ego“ zu stärken.

Es gibt auch Berichte, wonach solche Menschen durch die russische Bombardierung von Städten und Ortschaften abgeschlachtet werden.

War es das für das Instagram-Dopamin-Kriegs-Selfie wirklich wert?