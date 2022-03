Er fordert die Menschen auch auf, ihre Autos aufzugeben und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Der milliardenschwere Nachrichtendienst Bloomberg meint, die Amerikaner sollten mit der steigenden Inflation fertig werden, indem sie Linsen statt Fleisch essen und Tierarztrechnungen sparen, indem sie ihre Haustiere sterben lassen.

Ja, wirklich.

Der Artikel mit der Überschrift „Inflation schmerzt am meisten, wenn Sie weniger als 300.000 Dollar verdienen und so gehen Sie vor“ rät den Amerikanern, ihr Auto aufzugeben und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, da die Fahrpreise nur um 8 % gestiegen sind, während der Benzinpreis um 38 % gestiegen ist.

Der Krieg in der Ukraine, der durch die Verherrlichung von Präsident Zelensky durch die alten Medien und die Forderung nach einer Flugverbotszone verlängert wird, wird ebenfalls für den Anstieg der Inflation und der Lebensmittelpreise verantwortlich gemacht, obwohl dies bereits seit Monaten unter der Regierung Biden der Fall war.

„Auch wenn Ihr Gaumen nicht daran gewöhnt ist, gibt es leckere Fleischersatzprodukte wie Gemüse (wo die Preise um etwas mehr als 4 % gestiegen sind) oder Linsen und Bohnen (die um etwa 9 % gestiegen sind). Planen Sie, den Zwischenhändler auszuschalten und Pflanzen direkt zu verzehren. Das ist eine effizientere, gesündere und billigere Art, Kalorien zu bekommen“, heißt es in dem Artikel.

Die Inflation schmerzt am meisten, wenn Sie weniger als 300.000 Dollar verdienen. Hier ist, wie man damit umgeht:

-Nehmen Sie den Bus

-Kaufen Sie nicht in großen Mengen

-Probieren Sie Linsen anstelle von Fleisch

-Niemand hat gesagt, dass das Spaß macht

Inflation stings most if you earn less than $300K. Here's how to deal:



➡️ Take the bus

➡️ Don’t buy in bulk

➡️ Try lentils instead of meat

➡️ Nobody said this would be fun https://t.co/HGJEoXL5ZZ