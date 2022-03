Die Ukraine als Schlüssel zum Dritten Weltkrieg

FRAGE: Herr Armstrong, ich erinnere mich, dass Sie eine ukrainische Freundin hatten, die 2015 an der Weltmeisterschaft in Berlin teilnahm. Offensichtlich haben Sie Verbindungen zur Ukraine und kennen die Gefühle und die Kultur des Landes. Ist das der Grund, warum Sie wenig Respekt vor Zelensky haben, wenn die Welt ihn einen Helden nennt?

ANTWORT: Danke für das Bild. Ich kenne eine Reihe von Ukrainern auf beiden Seiten, aus Kiew und Donestk. Dennoch habe ich bereits 2013 davor gewarnt, dass unser Modell die Ukraine als die Region auswies, auf die sich der Krieg konzentrieren sollte. Als unser Computer die Ukraine ins Visier nahm, versuchte ich natürlich, ihre Geschichte und Kultur zu verstehen. Selbst wenn man die gesprochene Sprache lernt, erhält man einen enormen Einblick in den Denkprozess.

Mein Vater war Oberst unter General Patton in Nordafrika und in Berlin. Er erzählte mir, wie Patton Romels Buch über taktische Kriegsführung las und ihn schlug. Es geht NIE darum, was man denkt, sondern immer darum, was der Gegner denkt. Dieser Unsinn, dass die Ukraine Putin besiegen kann, ist Propaganda, und es scheint, dass man jeden Tod eines Ukrainers bejubelt, um den Hass auf Putin und alle Russen noch mehr zu rechtfertigen. Das ist nicht nur rücksichtslos, sondern höchst gefährlich für die Welt. Es stellt sicher, dass Sie verlieren werden. Lesen Sie Putins Biografie, „Vladimir Putin. Life History“, in der er erklärt: „Ich habe einfach verstanden, dass man, wenn man gewinnen will, in jedem Kampf bis zum Ende kämpfen muss, als ob es die letzte und entscheidende Schlacht wäre … man muss davon ausgehen, dass es keinen Rückzug gibt.“

Zelensky ist ein Narr, der zu sehr von seiner eigenen Berühmtheit eingenommen ist, um rationale Entscheidungen für sein eigenes Volk zu treffen. Dies ist für ihn zu einem Medienspektakel geworden, und man kann sehen, dass er es genießt. Das ist nicht die Qualität, die man sich von einer Führungspersönlichkeit wünscht. Aber es scheint, als hätten wir es mit den schlechtesten Anführern in der Geschichte der Menschheit zu tun.

Als er gewählt wurde, gab es viel Hoffnung, dass die Korruption ein Ende haben würde. Die Führung war entweder eine Marionette Russlands oder der Vereinigten Staaten, und beide Seiten hatten ein Interesse daran, mitzuspielen. Die Bevölkerung teilte nicht die tief verwurzelte Idee, dass der Donbass ukrainisch bleiben müsse. Es gab eine tiefe Abneigung gegen Russland aus den Tagen Stalins, der die Ukraine aushungern ließ, um so zu tun, als ob der Kommunismus erfolgreich wäre. Ich schlage vor, dass Sie sich den Film, Mr. Jones, ansehen.

Die meisten Ukrainer sind aufgewachsen und konnten sowohl Russisch als auch Ukrainisch sprechen. Als Janukowitsch Präsident wurde, war er korrupt und seine Söhne betrieben Schutzgelderpressung. Aber er war ethnisch gesehen ein Russe und konnte Ukrainisch nur mit einem Akzent sprechen. Er setzte das Sprachengesetz durch, das Russisch und Ukrainisch zur Amtssprache machte. Zelensky vertrat die gegenteilige Ansicht und verabschiedete ein Gesetz, das nur die ukrainische Sprache zulässt, was ein Schlag ins Gesicht des Donbass war.

Zelensky ist eine Marionette. Er hat NICHTS getan, um einen Krieg zu vermeiden. Alles, was er getan hat, war, den Bären absichtlich zu stören. Er wusste sehr wohl, dass die Ukraine gemäß dem Belgrader Abkommen neutral bleiben musste. Sie gab ihre Atomwaffen auf, als sie die drittstärkste Atommacht war, denn sie hatte mehr Atomwaffen als sogar China. Die Vereinbarung sah vor, dass die Ukraine weder der NATO beitritt, noch zum ersten Mal eine unabhängige Nation frei von Russland wird. Als Zelensky auf einen NATO-Beitritt drängte, WUSSTE er, dass er damit das Belgrader Abkommen von 1991 brach, und er weigerte sich, den Donbass über seine eigene Unabhängigkeit abstimmen zu lassen, da diese Region russisch war. Zelensky spielte also das Imperium und behauptete, dieses Gebiet zu besitzen, das ursprünglich von Krutschew geschaffen wurde, ebenso wie die Krim, die immer russisches Territorium war.

Zelensky hat eindeutig nicht das getan, wofür er gewählt wurde, und er hat ständig versucht, den Dritten Weltkrieg herbeizuführen, indem er ein Eingreifen der NATO forderte. Er ist mehr um sein Image besorgt als um sein Volk. Manche meinen, wenn genug ukrainisches Blut vergossen wird, dann wird die NATO vielleicht reagieren, und wozu das alles? Um den Donbass zu behalten, wo er doch sogar Russisch als Amtssprache verboten hat? Er ist entweder eine Marionette, die Befehle entgegennimmt, oder ein völlig egoistischer Narr, der die Weltbühne genießt und nicht an das Endspiel denkt. Putin ist nicht zu besiegen. Putin glaubt nicht an Rückzug. Wenn er sich zurückzieht, führt das nur in eine Falle. Es muss verhandelt werden, und die Übergabe von Donbas und Krim sowie das Belgrader Abkommen müssen aufrechterhalten werden – UKRAINISCHE NEUTRALITÄT.

Viele in der Ukraine haben das Gefühl, dass er Befehle von irgendeinem Meister entgegennimmt. Ist es das Weltwirtschaftsforum, die EU, die NATO oder die CIA? Es gibt viele Gerüchte, die im Umlauf sind. Am Ende wird die Wahrheit ans Licht kommen. Bis dahin bleiben uns nur unsere Meinungen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu Schlussfolgerungen hinreißen lassen, die uns von den Medien aufgetischt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das diejenigen bestimmen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Was ich sagen kann, ist, dass diese Dämonisierung Putins höchst gefährlich ist und eine physiologische Kriegstaktik darstellt, die notwendig ist, um die Menschen dazu zu bringen, die Opposition zu hassen, damit sie sich darauf stürzen, sie ohne Gewissensbisse zu töten.