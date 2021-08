Tausende von Schülern in den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Gebieten werden sich in der Qudos Bank Arena im Olympic Park gegen COVID-19 impfen lassen, in der Hoffnung, wieder in die Schule zurückkehren zu können, um ihr HSC abzuschließen.

Die Eltern müssen sich jedoch keine Sorgen machen: Die Polizei, die dort seit 1,5 Jahren Angst und Schrecken verbreitet, passt gut auf die Schützlinge auf.