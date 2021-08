Ich habe Bill Gates nie getraut, und das sollten Sie auch nicht

Von Paul D. Thacker: Er ist investigativer Reporter; ehemaliger Ermittler im US-Senat; ehemaliger Fellow des Safra Ethics Center, Harvard

Als ich eine Untersuchung des Senats leitete, verfolgte ich einen korrupten Pharmamanager bis in die Lobby der viel gepriesenen Bill und Melinda Gates Foundation – Bill Gates tat nichts.

Das letzte Jahr war nicht gut für Bill Gates.

Zwei Jahrzehnte lang hat Gates über die Bill and Melinda Gates Foundation eimerweise Geld in die Hand genommen, um sich vom verachteten Software-Monopolisten der 1990er Jahre in einen Intellektuellen des öffentlichen Gesundheitswesens von heute zu verwandeln – eine wundersame, von Geld getriebene Metamorphose. Doch dieser Imagewandel ist ins Stocken geraten, denn eine Reihe kritischer Artikel hat Gates‘ bezahltes goldenes Image getrübt und seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Doch schon lange bevor diese Artikel ans Licht kamen, wusste ich, dass man Gates nicht trauen kann.

Vor einem Jahrzehnt leitete ich eine Senatsuntersuchung zu einem von GlaxoSmithKline (GSK) verkauften, milliardenschweren Diabetes-Medikament, das nach Ansicht von Wissenschaftlern der Regierung rund 83.000 Herzinfarkte verursacht hatte. Während dieser bundesstaatlichen Untersuchung deckte ich mehrere Fälle auf, in denen GSK-Beamte medizinische Experten einschüchterten, die die Gefahren des Medikaments anprangerten. Ein Anführer dieser Kampagne war der Vorsitzende der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von GSK, Dr. Tadataka (Tachi) Yamada.

Zu dem Zeitpunkt, als unser Ausschuss die Nötigungskampagne von GSK aufdeckte, hatte Yamada das Unternehmen bereits verlassen und leitete das globale Gesundheitsprogramm von Gates. Als die Medien über Yamadas frühere Rolle bei der Schikanierung von Ärzten berichteten, die vor den Gefahren des Medikaments zu warnen versuchten, ignorierte die Gates-Stiftung diesen öffentlichen Aufschrei und erlaubte Yamada, seine Kanzel als Beschützer der globalen Gesundheit zu behalten.

Gates and Yamada

Vor zwanzig Jahren betrachteten Journalisten Gates‘ Stiftung als ein Mittel, um sich zu bereichern und sein Äußeres aufzupolieren. Doch im Laufe der Jahre begannen die Reporter, Gates‘ Vergangenheit zu vergessen und ihm eine Plattform zu bieten, auf der er sich als wissenschaftlicher Experte aufplustern konnte, obwohl er keine medizinischen oder wissenschaftlichen Referenzen vorweisen konnte. Bill Gates‘ Image als Guru der Gesundheitspolitik geriet jedoch im letzten Sommer ins Wanken, weil Enthüllungen zeigten, mit welchen Mitteln er sein Ansehen in den Medien aufpoliert hatte.

Im August 2020 veröffentlichte Tim Schwab einen Artikel in der Columbia Journalism Review, in dem er rund 250 Millionen Dollar an Zuschüssen aufdeckte, die Gates an journalistische Einrichtungen wie BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, die Financial Times, The Atlantic, die Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde und das Center for Investigative Reporting verteilte.

Ein späterer Artikel in The Nation beleuchtete Gates‘ Potenzial, von Investitionen in Unternehmen zu profitieren, die von der COVID-Pandemie profitieren könnten. In einem weiteren Bericht in The Nation wurde festgestellt, dass die Finanzierung durch Gates die Debatte im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterdrückt hat, was als „Bill Chill“ bezeichnet wird, da die Organisationen nur ungern die Hand beißen, die sie füttert.

Diese Enthüllungen kamen für mich wenig überraschend. Im Jahr 2007 arbeitete ich als Ermittler für den Finanzausschuss des Senats und erfuhr aus erster Hand, dass für Bill Gates die Öffentlichkeit nicht an erster Stelle steht. In jenem Jahr verfasste ich den Bericht des Finanzausschusses des Senats, aus dem hervorging, dass GSK kurz nach der Markteinführung des Diabetes-Medikaments Avandia im Jahr 1999 mehrere Wissenschaftler angriff und zum Schweigen brachte, darunter auch Dr. John Buse, einen Medizinprofessor an der Universität von North Carolina.

GSK begann, Dr. Buse zu schikanieren, nachdem er in seinen Vorträgen darauf hingewiesen hatte, dass Avandia Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzinfarkte verstärken könnte. Zu dem Zeitpunkt, als wir den Bericht 2007 veröffentlichten, schätzten Wissenschaftler der FDA, dass Avandia etwa 83.000 Herzinfarkte verursacht hatte.

Als Dr. Buse anfing, Ärzte vor dem Medikament zu warnen, war Dr. Yamada bei GSK und wandte sich an den Abteilungsleiter von Dr. Buse, um sich zu beschweren. In einer E-Mail, in der er Dr. Buse mit dem CEO von GSK und anderen Führungskräften besprach, schrieb Dr. Yamada:

Ich habe auf jeden Fall vor, so bald wie möglich mit Fred Sparling, seinem ehemaligen Vorsitzenden, zu sprechen. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihn wegen wissentlicher Diffamierung unseres Produkts zu verklagen, auch nachdem wir ihn über die Fakten aufgeklärt haben – die andere ist, eine gut geplante Offensive im Namen von Avandia zu starten….

In unserem Bericht veröffentlichten wir eine private E-Mail, die Dr. Buse später an einen Kollegen schickte und in der er diese Begegnung mit GSK schilderte:

[D]ie Führung des Unternehmens nahm Kontakt mit meinem Vorsitzenden auf, und es kam zu einem kurzen und hässlichen Austausch über einen Zeitraum von etwa einer Woche, der damit endete, dass ich ein juristisches Dokument unterschreiben musste, in dem ich mich bereit erklärte, dieses Thema nicht weiter in der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Dr. Buse beendete die E-Mail mit den Worten: „Ich war sicherlich durch sie eingeschüchtert…. Es ist mir peinlich, dass ich vor einigen Jahren nachgegeben habe.“

Mehrere Medien berichteten über Yamadas Vorgehen, darunter The Guardian (GSK beschuldigt, Kritiker einschüchtern zu wollen), NBC News (Diabetes drug probe leads to Gates Foundation) und sogar die Zeitung von Bill Gates‘ Heimatstadt, die Seattle Times (Senate committee turns attention to Gates Foundation official).

Monate vor der Veröffentlichung des Berichts berichtete auch die New York Times ausführlich über das Verhalten von Dr. Yamada (Doctor Says He Was Assailed for Challenging Drug’s Safety), nachdem bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus erste Beweise ans Licht gekommen waren.

Als Reaktion auf diesen Aufschrei hat Bill Gates… nichts getan.

Um Bill Gates die Angelegenheit direkt unter die Nase zu halten, schrieb ich dem Senatsausschuss einen Brief, in dem ich Dr. Yamada aufforderte, zu kommen und die Ermittler des Senats zu informieren. Nur für den Fall, dass Gates zu sehr damit beschäftigt war, die Welt zu retten und den Retter der öffentlichen Gesundheit zu spielen, um die schlechte Presse zu bemerken, ließ ich den Brief direkt an die Gates-Stiftung schicken.

Als Dr. Yamada zu seinem Termin im Senat Hart erschien, begannen wir mit einigen kurzen Nettigkeiten und Formalitäten – typischer DC-Unsinn wie Händeschütteln, Verteilen von Visitenkarten, Fragen nach dem Flug – bevor wir zur Sache kamen. Dr. Yamadas Anwalt zog dann aus seiner Aktentasche eine markierte Kopie eines Ausschussberichts, den ich geschrieben hatte, mit dem Titel: Die Einschüchterung von Dr. John Buse und das Diabetes-Medikament Avandia.

Wir verbrachten etwa zwanzig Minuten damit, den Bericht durchzugehen, während der Anwalt erklärte, was Dr. Yamada getan hatte. Dann übergab er die Angelegenheit an Dr. Yamada, damit dieser detailliert darlegte, warum er viele Jahre zuvor Dr. Buses Vorgesetzte an der Universität von North Carolina angerufen hatte.

Wie Dr. Yamada erklärte, habe er nicht versucht, jemanden einzuschüchtern. Ironischerweise gab er sogar zu bedenken, dass er den Dekan von Dr. Buse in North Carolina angerufen hatte, weil er befürchtete, Avandia könnte tatsächlich schädlich sein. Und wenn das Medikament schädlich sei, so Dr. Yamada, dann wolle er das wissen.

Ich musste fast kichern, als er das sagte.

Ich fragte dann: „Das ist also das einzige Mal, dass Sie sich daran erinnern können, eine Universität wegen eines ihrer Dozenten angerufen zu haben?“

„Ja“, antwortete er.

Ich ließ ihn weiterreden und erklärte ihm die medizinische Forschung, bevor ich ihn erneut fragte, ob er jemals eine Universität angerufen habe, um sich über einen Professor zu beschweren. Wiederum verneinte er dies und begann dann, die Arzneimittelentwicklung und das Zulassungsverfahren bei der FDA zu erklären.

Dann fragte ich erneut: „Dies ist also der einzige Vorfall in Ihrer gesamten Zeit bei GSK, an den Sie sich erinnern können, bei dem Sie eine Universität wegen eines Forschers angerufen haben, der Bedenken über eines Ihrer Produkte geäußert hatte, richtig?“ fragte ich. „Das war ein einmaliger Vorfall in Ihrer Zeit bei der Firma?“

„Ja“, sagte er.

Dies war das dritte Mal, dass Dr. Yamada bestritt, andere Universitäten angerufen zu haben, um Akademiker einzuschüchtern, die sich zu Avandia äußerten. Daraufhin zog ich Kopien von GSK-E-Mails hervor, aus denen hervorging, dass Dr. Yamada die Universität von Pennsylvania angerufen hatte, weil sich dort Ärzte über die Gefahren des Medikaments Sorgen gemacht hatten.

„Möchten Sie uns etwas über Ihren Anruf bei der Universität von Pennsylvania erzählen? fragte ich. „Einer der beteiligten Ärzte sagte mir: ‚Das hat einen wirklich schlechten Geschmack im Mund hinterlassen. Nachdem das passiert war, habe ich gesagt, dass ich nie wieder für einen Pharmakonzern arbeiten würde. Ein anderer beteiligter Arzt sagte mir: ‚Das ist genau das, was man sich im Fernsehen vorstellt.‘

Dann schob ich ihm die E-Mails über dem Tisch zu. Dr. Yamadas Anwalt sprang auf, schnappte sich die E-Mails und sagte: „Diese E-Mails waren nicht in dem Bericht!“

„Ohne Scheiß, Herr Anwalt“, dachte ich. „Ich habe diese E-Mails weggelassen, um zu sehen, ob Ihr Mandant uns anlügen könnte. Beruhigen Sie sich. Alles wird A-O-K….“

Wir tauschten dann noch ein paar Nettigkeiten aus, während Yamada sich „neu erklärte“. Merkwürdigerweise scheint es mehr als nur diesen einen Vorfall in North Carolina gegeben zu haben, sagte Dr. Yamada. Aber ich war nicht daran interessiert, zuzuhören, und begann, mein Blackberry zu überprüfen.

Es dauerte noch ein paar Jahre, bis wir Hunderttausende von GSK-internen Dokumenten durchforstet hatten, bevor wir 2010 unseren endgültigen 342-seitigen Bericht mit dem Titel: Staff Report on GlaxoSmithKline and the Diabetes Drug Avandia veröffentlichten. Die Namen der Wissenschaftler an der Universität von Pennsylvania, die Dr. Yamada schikaniert hatte, weil sie sich zu Wort gemeldet hatten, schwiegen wir jedoch, weil sie immer noch Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen seitens der Pharmaindustrie hatten.

Abschnitt des Finanzberichts des Senats, in dem die Rufe von Dr. Yamada an die Universität von Pennsylvania erörtert werden.

Der Kardiologe Harlan Krumholz aus Yale schrieb nach der Lektüre des Berichts, er lese sich „wie ein Spionageroman“. Die Analysten der UBS sagten voraus, dass GlaxoSmithKline mit einer Haftung von bis zu 6 Milliarden Dollar rechnen muss. Die New York Times berichtete auf ihrer Titelseite über den Bericht, und CBS News setzte Yamada in die Schlagzeile seiner Story: Meet Glaxo’s Fixer — The Man Who Scuttles Drug Critics With One Phone Call.

Und trotzdem unternahm Bill Gates nichts.

CBS News berichtet über die Rolle von Dr. Yamada bei der Einschüchterung von Ärzten an der Universität von Pennsylvania.

Fünf Monate nach dem Finanzbericht des Senats 2010 stimmte GSK einem Vergleich in Höhe von 460 Millionen Dollar mit 10.000 Amerikanern zu, die das Unternehmen wegen des Verschweigens der Herzinfarktrisiken von Avandia verklagt hatten. Die New York Times schrieb in ihrem Leitartikel, dass man GSK und seinen Führungskräften „nicht vertrauen kann, dass sie negative klinische Ergebnisse fair berichten.“

Mit Yamada geschah überhaupt nichts. Er blieb in seiner Rolle als globaler Gesundheitsexperte bei der Gates-Stiftung, bis er im darauffolgenden Jahr, im Juni 2011, ausschied.

Jemanden wie Yamada mit der Leitung eines globalen Gesundheitsprogramms zu betrauen, hat mich immer an Bill Gates‘ Engagement für die öffentliche Gesundheit zweifeln lassen. Wie konnte jemand Vertrauen in Gates‘ Urteilsvermögen haben, nachdem er tatenlos zusehen musste, wie eine Reihe von Beweisen bewies, dass einer seiner Top-Leute eine Vorgeschichte von korruptem Verhalten hatte?

Seit dieser Zeit habe ich Bill Gates nie wieder vertraut. Und das sollten Sie auch nicht.