Australische Behörden ermitteln: Fünf neue Berichte über Blutgerinnung im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca

abc.net.au Bericht: Bundesgesundheitsbehörden sagen, dass in Australien fünf weitere Fälle eines seltenen Blutgerinnungssyndroms im Zusammenhang mit dem Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca aufgetreten sind.

Drei weitere mögliche Fälle werden derzeit untersucht, aber die Behörden vermuten, dass sie nicht mit dem Impfstoff in Verbindung stehen. (Anmerkung Red. Scheint Weltweites Phänomen zu sein das in der ganzen Welt Blutgerinnsel aus dem nichts auftaucht)

Es gibt nun 11 australische Fälle von Blutgerinnseln, von denen angenommen wird, dass sie durch Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) verursacht wurden.

Der Leiter der Therapeutic Goods Administration (TGA), John Skerritt, sagte, die Anzahl der Menschen, die das Syndrom in Australien entwickeln, sei vergleichbar mit anderen Ländern.

„Ich würde sagen, dass die Raten in Australien denen sehr ähnlich sind, die uns sowohl öffentlich als auch vertraulich aus Ländern wie Kanada, Großbritannien und Kontinentaleuropa gemeldet werden“, sagte er.

„Dies ist ein seltenes unerwünschtes Ereignis, aber wir glauben, dass es bei der erwarteten Häufigkeit bleibt und bei der Häufigkeit, die wir international sehen.“

Professor Skerritt sagte, dass „viele“ der 11 bisher gemeldeten Fälle bei Menschen mit zugrundeliegenden medizinischen Bedingungen auftraten, ging aber nicht ins Detail, was diese Bedingungen waren.

„Obwohl dies ein Bereich ist, in dem weltweit sehr aktiv geforscht wird, möchte ich hinzufügen, dass Menschen mit zugrundeliegenden Gerinnungsbedingungen nicht gefährdet zu sein scheinen“, sagte er.

Bei den fünf neuen, von der TGA bestätigten Fällen von Gerinnungsstörungen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 51 und 64 Jahren und drei Männer im Alter von 66, 70 und 74 Jahren.

Der 66-jährige Mann liegt mit einer Thrombose auf der Intensivstation in Townsville, nachdem er am 30. März seine erste Dosis AstraZeneca erhalten hatte, und der 70-jährige Mann befindet sich in einem stabilen Zustand im Krankenhaus in Tasmanien.

Professor Skerritt sagte, dass der Impfstoff von AstraZeneca zwar als sicher für Menschen über 50 empfohlen wurde, die Reaktion aber bei Menschen in dieser Altersgruppe in Studien und anderswo auf der Welt nicht unbekannt war.

„Wenn man einen Schritt zurücktritt und darüber nachdenkt, wer jetzt den AstraZeneca-Impfstoff erhält, sind es, mit einigen wenigen Ausnahmen, nur Menschen über 50“, sagte er.

„Es ist also offensichtlich, dass zukünftige Fälle bei den über 50-Jährigen auftreten werden.

„Die frühen Ergebnisse zeigten weltweit, dass die Prävalenz dieser seltenen Nebenwirkung bei Menschen unter 50 Jahren viel häufiger war, aber sie war bei Menschen über 50 nicht unbekannt. Mehr Details in der Quelle.