Die bevorstehende unvermeidliche Schlacht um den Frieden im Nahen Osten

Die angebliche verirrte syrische Boden-Luft-Rakete, die in der Nähe des Atomreaktors in Dimona Israel landete, trug viele Botschaften; sowohl offen als auch verdeckt.

Und, als ob die Tatsache, dass diese Rakete es geschafft, Israels gewaltige „Iron Dome“ zu durchdringen nicht peinlich genug für Israel war, behaupten offizielle israelischen Berichte, dass die Rakete tatsächlich iranische Herkunft ist; nicht russisch, wie zunächst von der Welt wahrgenommen.

Mit anderen Worten, der israelische Bericht sagt, dass seine „Iron Dome“ leicht von einer Rakete durchdrungen wurde, die 1) nicht dazu bestimmt ist, Bodenziele zu treffen, 2) ihren Treibstoff und ihre Manövrierfähigkeit bereits verbraucht hatte und sich buchstäblich auf einer freien Fallbahn durch Schwerkraft und nicht durch Antrieb befand, 3) und dennoch das angeblich fortschrittlichste Luftverteidigungssystem der Welt durchdrang, und 4) vor allem im Iran hergestellt wurde; einer Nation, die durch Sanktionen verkrüppelt und von „fundamentalistischen Mullas“ regiert wird.

Im Ernst, Israel hat noch nie einen Verteidigungsfehler zugegeben, der auch nur annähernd ähnliche Ausmaße hat.

Ironischerweise enthüllte der Iran fast gleichzeitig Fotos eines amerikanischen Flugzeugträgers, die von einer Drohne aufgenommen wurden; nicht zu vergessen, dass der Iran auch enthüllte, dass er Kamikaze-Drohnen entwickelt hat, die bereit sind, jedes Ziel in ihrer Reichweite im Golf anzugreifen.

Aber der Dimona-Zwischenfall allein kann nicht isoliert von den jüngsten russischen „Diplomatie“-Initiativen im Nahen Osten betrachtet werden. Ich habe das Wort „Diplomatie“ absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, denn diese russische Version der Diplomatie hat eine Seite, die sich sowohl auf traditionelle als auch auf unorthodoxe Weise bewährt.

Russland hat sich bisher sehr bedeckt gehalten, was seine Ziele im Nahen Osten angeht. Meine eigene Analyse darüber hat mich in heißes Wasser mit russischen Freunden und Medienverbündeten gebracht, und ich akzeptiere ihren Standpunkt. Vielleicht wollen sie nicht, dass ich „die versteckte Agenda verderbe“, aber meine Rolle als Analytiker wird nicht aufhören, und ihre Ansichten, Richtlinien und Bedenken werden mich nicht dazu bringen, mich schuldig zu fühlen, meine Analysen und Vorhersagen zu äußern.

In dieser Darstellung der jüngsten regionalen politischen Ereignisse im Nahen Osten stütze ich mich auf Informationsfetzen von hier und dort, aber die Analyse des Ganzen basiert auf meinem eigenen Verständnis dessen, was in der Kombination all dessen, was derzeit stattfindet, Sinn macht. Meine Analyse repräsentiert nicht die Ansichten irgendeines Blogs, einer Nachrichtenagentur oder einer Regierung. Ich habe ähnliche Ansichten schon früher geäußert, aber die Ereignisse schreiten weiter voran, und bei jedem Schritt scheint es, dass meine ursprüngliche Vorhersage über die russische Initiative im Nahen Osten richtig war. Hier ist also eine aktualisierte Zusammenfassung des Ganzen mit ein wenig Wiederholung von früherem Material zum Nutzen von Erstlesern.

Seitdem Russland auf die Anfrage Syriens, militärische Hilfe anzubieten, reagiert hat, hat Russland die Anfrage unter bestimmten Bedingungen angenommen; Bedingungen, die ein syrisch-israelisches Friedensabkommen vorsehen.

Aber das war noch nicht alles. Putins Russland versucht, das rückgängig zu machen, was Kissinger Russland vor etwa vierzig Jahren angetan hat, als er die UdSSR aus der Nahostpolitik herauskatapultierte und Ägypten dazu brachte, ein einseitiges Friedensabkommen mit Israel im sogenannten Camp-David-Abkommen zu akzeptieren.

Seitdem hat Russland im Nahen Osten keine Rolle mehr gespielt, gar keine mehr, bis Putin Truppen nach Syrien schickte und damit nicht nur den Status quo im Nahen Osten veränderte, sondern auch das Ende des einzigen globalen Supermachtstatus der Post-UdSSR-USA einläutete.

Die Welt nach der UdSSR hat gesehen, dass Russland unter den riesigen, von den USA ausgehenden NATO-Eingriffen in Osteuropa leidet, und die aktuelle Sackgasse in der Ukraine ist nur ein Aspekt davon. Ehemalige Warschauer-Pakt-Staaten haben sich von Russland abgewandt und mit ihren neu gefundenen westlichen „Verbündeten“ unter einer Decke gesteckt. Die Stalin-Ära mag einen bitteren Geschmack im Gaumen einiger osteuropäischer Länder hinterlassen haben, aber das ist lange her, und Nationen wie Polen und die Ukraine müssen sicherlich verstehen und wissen, wer ihre historischen regionalen und globalen Verbündeten sind. Mit der Ära des Nazismus und Faschismus im Mülleimer der Geschichte, die Europa gerne vergessen würde, sollten sogar Deutschland und Frankreich erkennen, dass das heutige Russland nicht mit Stalins UdSSR in Verbindung gebracht werden kann, genauso wenig wie das heutige Deutschland und Frankreich mit Hitler und Petain in Verbindung gebracht werden kann.

Und wenn Polen geistig in der Stalin-Ära verhaftet bleiben und vergessen will, wer es von der Nazi-Besatzung befreit hat, sollte es weiter in der Geschichte zurückblicken und sich daran erinnern, dass die Teilung Polens im 19. Jahrhundert nicht nur von den russischen Zaren orchestriert wurde, sondern auch in Zusammenarbeit mit Preußen und Österreich.

Wie im vorigen Artikel besprochen, ist die gegenwärtige Feindseligkeit der osteuropäischen Nationen gegenüber Russland nichts, was rational erklärt und gerechtfertigt werden kann.

Zurück zum Nahen Osten.

Nur Russland kann ein Friedensabkommen im Nahen Osten vermitteln, ein Abkommen, das nicht nur Syrien und Israel, sondern auch den Iran, Saudi-Arabien und die Türkei einschließt.

Die wichtigsten Knackpunkte eines solchen Abkommens sind Israel und die Türkei, und in geringerem Maße der Iran.

In dem oben erwähnten Artikel habe ich ein Win-Win-Szenario vorausgesagt, das Russland zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermitteln wird; eines, das den gegenseitigen Rückzug des Irans aus Syrien und Saudi-Arabiens aus dem Jemen garantiert. Tatsächlich hat der saudische Kronprinz MBS vor einigen Tagen angekündigt, dass er ein gutes Verhältnis zum Iran haben möchte. Ist das ein Zeichen dafür, dass dieser Deal näher ist, als wir denken? Vielleicht nicht, aber ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen.

Die Türkei wird zweifellos einen Bissen von der Kirsche haben wollen, und ich bin mir nicht sicher, wie Russland in der Lage sein wird, Erdogan diplomatisch zu beschwichtigen, ohne ihm zu viel mehr zu geben als das, was er bereits genommen hat. Wie auch immer, seine jüngste Haltung zur Ukraine hat ihn in tiefes, heißes Wasser mit Russland gebracht und bei zukünftigen Verhandlungen wird er feststellen, dass sein Ukraine-Projekt gegen ihn verwendet werden wird. Er hat absichtlich ein Druckmittel eingeführt, das nur gegen ihn selbst verwendet werden kann.

Bleibt noch die Frage, wie man Israel an den Verhandlungstisch bringen kann, um ein Abkommen zu schließen, das sich von allen bisherigen amerikanisch vermittelten Abkommen unterscheidet.

Alle von den Amerikanern vermittelten Deals basierten bisher darauf, dass Israel den Löwenanteil bekam und die arabische Seite nur sehr wenig; besonders wenn es darum ging, Deals mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zu machen. Zusätzlich zu den politischen und strategischen Gewinnen, die Amerika Israel in all diesen Deals lieferte, stellte Amerika sicher, dass Israel weiterhin militärisch überlegen war und dass die Araber niemals in der Lage sein würden, einen größeren militärischen Sieg zu erringen, selbst wenn sie sich vereinigten.

Trotz des Oktobers 1973 (d.h. des Jom-Kippur-Krieges) und dem, was darauf folgte, bis hin zum Krieg mit der Hisbollah im Juli 2006 und den Demütigungen, die Israel in all diesen militärischen Auseinandersetzungen erlitt, bleibt Israel mental in der Euphorie des großen Sieges im Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 und dem, was danach folgte, verhaftet, was am besten als der Komplex der unbesiegbaren Armee beschrieben werden kann.

Israel wird nicht bereit sein, ein Friedensabkommen mit Syrien zu unterzeichnen, solange es glaubt, dass es weiterhin diese militärische Überlegenheit hat; die Macht, Ereignisse zu seinen Gunsten zu gestalten. Damit Israel seinen Kurs ändert und realistischer wird, braucht es entweder eine neue Generation von politischen Führern, die rationaler sind, oder einen Realitätscheck; eine Bestrafung, wenn Sie so wollen.

Das ist der Grund, warum in dem Maße, in dem sich die Korridore der Verhandlungen öffnen und die Tische vorbereitet werden, auch die Trommeln des Krieges zu hören sind.

Es ist erwähnenswert, dass der große Wiederaufbau in Syrien noch nicht begonnen hat. Die zugrundeliegende Botschaft hier ist, dass Syrien vielleicht mehr Gemetzel erwartet und dass der Wiederaufbau warten muss. Warum zweimal wiederaufbauen? In seinem derzeitigen Zustand der Verwüstung hat Syrien wenig zu verlieren.

Israel hingegen befindet sich in einer sehr verwundbaren Situation, und der Dimona-Zwischenfall hat dieses klaffende Loch offengelegt.

Syrien hat angesichts der anhaltenden israelischen Luftangriffe große Zurückhaltung geübt. Auch wenn vor einigen Jahren ein israelischer Jet abgeschossen wurde, hat Syrien im Großen und Ganzen nicht reagiert. Wir wissen nicht genau, was hinter den Kulissen passiert, aber es scheint, dass Israel Syriens mangelnde Reaktion falsch interpretiert und Schwäche sieht, trotz Informationen aus Russland, dass dies nicht der Fall ist. Israel wird sich weiterhin wie ein regionaler Tyrann verhalten und sich weigern, sich als gleichberechtigter Partner an den Verhandlungstisch zu setzen, es sei denn, es erhält einen bedeutenden Schlag.

Dieser Treffer ist nicht notwendigerweise einer, der in Israel ein großes Blutbad anrichten wird, wie z.B. zivile und militärische Verluste an Leben. Putin wird ein solches Ausmaß an Verwüstung, das Israel zugefügt wird, nicht akzeptieren oder zulassen. Immerhin ist ein erheblicher Teil der israelischen Bevölkerung ursprünglich russisch. Darüber hinaus ist Putin darauf bedacht, Israel davon zu überzeugen, dass es Russland und nicht Amerika ist, das Israel echten Frieden mit seinen arabischen Nachbarn bringen kann.

Zu diesem Zweck muss Israel nur ein paar Kampfflugzeuge verlieren, zehn, vielleicht zwanzig, und sich außerstande sehen, wichtige militärische und strategische Landziele zu verteidigen, damit es erkennt, dass die Tage der militärischen Überlegenheit vorbei sind.

Der Dimona-Vorfall ist eine Vorwarnung, aber nur, wenn Israel zwischen den Zeilen lesen will. Andernfalls wird es einen Krieg im Nahen Osten geben, einen Krieg, der eingedämmt werden soll und sich auf einen Schlag beschränkt, einen kräftigen Schlag, aber keinen K.O.-Schlag.

Damit ist gesagt, dass dies der Nahe Osten ist, eine sehr unbeständige Region mit vielen unbeständigen Köpfen. Ein begrenzter Krieg, der darauf abzielt, zu zeigen, wer die Muskeln hat, kann am Ende außer Kontrolle geraten und zu etwas sehr Großem werden. Mit der Erfahrung einer solchen Unberechenbarkeit zeigt Syrien Israel, dass ein langer Krieg mehr Zerstörung über Israel bringen wird als über ein bereits zerstörtes Syrien.

Sicher scheint zu sein, dass Friedensinitiativen auf dem Tisch liegen, aber noch sind nicht alle Parteien davon überzeugt, dass sie als gleichberechtigte Partner an solchen Gesprächen teilnehmen werden, bevor einige Arme verdreht und Staturen gerüttelt werden.