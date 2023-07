Australischer Arzt verklagt Pfizer und Moderna wegen nicht zugelassener GVO in mRNA-Covid-Impfstoffen

Das menschliche Genom könnte dauerhaft verändert werden

Ein Arzt und Apotheker aus dem Bundesstaat Victoria beantragt beim australischen Bundesgericht eine einstweilige Verfügung, um Pfizer und Moderna am Vertrieb ihrer mRNA-Covid-Impfstoffe zu hindern.

Dr. Julian Fidge behauptet, dass sowohl der monovalente als auch der bivalente Impfstoff gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthalten, für die Pfizer und Moderna keine entsprechende Lizenz erhalten haben.

Nach dem Gentechnikgesetz von 2000 ist es eine schwere Straftat, GVO-Produkte in Australien ohne Genehmigung des Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) zu verkaufen oder zu vertreiben. Pfizer und Moderna beantragten die Zulassung ihrer Covid-Impfstoffe jedoch nur bei der Therapeutic Goods Administration (TGA), die nicht befugt ist, GVO-Produkte in Australien zuzulassen.

Die TGA verlangte keine Tests auf Genotoxizität oder Karzinogenität, bevor sie eine vorläufige Zulassung und im Falle von SPIKEVAX von Moderna eine vollständige Zulassung erteilte. Diese Tests wären für die Zulassung von GVO-Produkten durch die OGTR erforderlich.

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit, so Julian Gillespie, Rechtsberater in dem Gerichtsverfahren.

„Indem Pfizer und Moderna es versäumt haben, die entsprechenden Lizenzen beim Office of the Gene Technology Regulator zu beantragen, haben sie sehr ernsthafte Risikobewertungsfragen und -prozesse umgangen, die zur Bestimmung der Sicherheit dieser Produkte notwendig sind.“

GVO-Produkte, keine normalen Impfstoffe

In der Klage, der ersten ihrer Art in Australien, wird argumentiert, dass die mRNA-Impfstoffe von Covid nicht nur eine, sondern zwei GVO-Komponenten enthalten.

Die erste Komponente sind die LNP-mRNA-Komplexe. Erinnern Sie sich an den Vortrag über die synthetische (modifizierte) mRNA, die in Lipid-Nanopartikeln geliefert wird, und wie dies einer der wichtigsten technologischen Fortschritte war, der die Entwicklung dieser Impfstoffe ermöglichte? Das ist es, worauf wir uns hier beziehen.

In der Klage wird argumentiert, dass jahrzehntelange wissenschaftliche Forschung zeigt, dass LNP-mRNA-Komplexe GVO sind, die in das menschliche Genom integriert werden können.

Die zweite GVO-Komponente, die in der Klage genannt wird, ist die Kontamination mit synthetischer DNA.

Bei Tests der monovalenten und bivalenten mRNA stellte der Genomik-Experte Kevin McKernan eine gefährlich hohe DNA-Kontamination fest, die 18 bis 70 Mal über den gesetzlichen Grenzwerten lag. McKernans Ergebnisse werden nun von anderen Wissenschaftlern überprüft.

Die beauftragende Anwältin Katie Ashby-Koppens von PJ O’Brien & Associates sagt: „Der Fall ist ganz einfach. Bei diesen Produkten handelt es sich um gentechnisch veränderte Organismen (GVO), und zwar aufgrund des Mechanismus und der Kontamination.“

CONFIRMED AGAIN:

Independent Researchers in South Carolina find dsDNA contamination in BNT162b2 with CTs of 18-19 (1-2M molecules/ul) pic.twitter.com/Rzr2JCwAm7 — Kevin McKernan (@Kevin_McKernan) July 12, 2023

Menschliches Genom könnte dauerhaft verändert werden

Der GVO-Charakter der LNP-modRNA-Komplexe in Verbindung mit McKernans Erkenntnissen über die DNA-Kontamination in den mRNA-Covid-Impfstoffen könnte tiefgreifende Folgen für Australien und die Welt haben.

Es gibt bereits mindestens eine von Experten begutachtete wissenschaftliche Arbeit, die zeigt, dass die mRNA des Impfstoffs Covid von Pfizer in der Lage ist, in die menschliche Leberzelllinie einzudringen und in vitro (d. h. in einer Laborschale) in DNA umzuschreiben.

In den Unterlagen werden weitere Studien zitiert, die das Vorhandensein von Covid-Impfstoff-mRNA im Zellkern menschlicher Zellen belegen, sowie Belege dafür, dass erworbene Immuneigenschaften an die Nachkommen von Mäusen weitergegeben werden, die zuvor der Covid-Impfstoff-mRNA-LNP-Plattform ausgesetzt waren. Dies deutet darauf hin, dass die mRNA des Impfstoffs, sobald sie sich im Zellkern befindet, übertragen und in die chromosomale DNA integriert werden kann.

„Jeder einzelne Mensch, dem diese Produkte injiziert wurden, hat einen GVO erhalten, der in diesem Land nicht den fachkundigen Regulierungsprozess durchlaufen hat“, sagt Ashby-Koppens. „Das menschliche Genom könnte dauerhaft verändert werden, und niemand wurde darüber informiert.“

mRNA-Impfstoffe Covid-19 hätten nie zugelassen werden dürfen

Wie die meisten Australier krempelte auch der 60-jährige Dr. Fidge die Ärmel hoch, als die Covid-Impfstoffe erstmals auf den Markt kamen.

„Ich bin mit diesen mRNA-Covid-19-Impfstoffen geimpft worden, und ich habe Tausende Patient geimpft, darunter auch meine eigenen Kinder“, sagt Dr. Fidge, der derzeit als Hausarzt in Wangaratta praktiziert. „Seitdem bin ich jedoch sehr besorgt über die unkontrollierten GVO in diesen Produkten, insbesondere in Form von Verunreinigungen durch synthetische DNA.

Jetzt sagt Dr. Fidge, dass seine Kinder keine weiteren Impfstoffdosen mehr erhalten werden. „Ich denke, dass die Therapeutic Goods Administration mit der Zulassung der mRNA-Covid-19-Impfstoffe einen schrecklichen Fehler begangen hat, insbesondere für die Verwendung bei Kindern“, sagt Dr. Fidge.

„Ich hoffe, dass die mRNA-Covid-19-Impfstoffe sofort ausgesetzt werden, bis sie vom Büro des Gentechnik-Regulierers bewertet worden sind.“

Untätigkeit der Regulierungsbehörden

Dr. Fidge und das Anwaltsteam sind überzeugt, dass Moderna und Pfizer wussten, dass ihre Produkte GVO enthalten. Ferner wurden die Aufsichtsbehörden im Jahr 2022 über den GVO-Gehalt informiert, ergriffen aber keine Maßnahmen.

„Wir haben diesen Fall übernommen, weil keine der zuständigen Aufsichtsbehörden etwas unternommen hat“, sagt Ashby-Koppens.

„Die Therapeutic Goods Administration und das Office of the Gene Technology Regulator wurden beide im Jahr 2022 darüber informiert, dass diese Produkte GVO enthalten, und sie haben nichts unternommen. Es wurde den Bürgern überlassen, das zu tun, was die australische Regierung nicht tun will“.

In dem Fall wird darauf hingewiesen, dass AstraZeneca eine GVO-Lizenz bei der OGTR beantragt hat, bevor es bei der TGA eine vorläufige Zulassung für sein Produkt Vaxzevria beantragte.

Gillespie, der gerade eine von Fachleuten geprüfte Arbeit mit dem Titel The Canaries in the Human DNA Mine veröffentlicht hat, sagt,

„Wir müssen nun leider davon ausgehen, dass die DNA der Australier, die diese Medikamente erhalten haben, und auch die ihrer Nachkommen dauerhaft verändert worden ist.

„Das ist verheerend und wird weitreichende, noch nie dagewesene negative gesundheitliche Folgen haben. Das ist genau das, was der Gene Technology Act 2000 verhindern sollte.“

Medizinische Fachleute fordern eine Untersuchung

Die Australian Medical Professionals Society (AMPS) fordert nun die medizinischen und wissenschaftlichen Hochschulen und Verbände Australiens auf, den Vorwürfen über nicht zugelassene GVO in den mRNA-Impfstoffen Covid von Pfizer und Moderna nachzugehen.

Im Januar dieses Jahres wandte sich der Kardiologe und Präsident der AMPS, Dr. Christopher Neil, in einem Schreiben an den Sekretär des Gesundheitsministeriums, Professor Brendan Murphy, und äußerte seine Besorgnis darüber, dass die mRNA der Covid-Impfstoffe möglicherweise zurückgeschrieben wurde.

Das Schreiben bezog sich auf die bereits erwähnte Studie, in der schwedische Forscher die reverse Transkription der mRNA des Impfstoffs Covid von Pfizer in DNA in vitro nachgewiesen haben.

Prof. Murphy wies diese Bedenken zurück und antwortete,

„Sie haben … fälschlicherweise behauptet, dass mRNA-Impfstoffe Gentherapien sind – sie fallen nicht unter den gesetzlichen Rahmen, der die TGA und OGTR regelt. mRNA-Impfstoffe dringen nicht in den Zellkern ein oder interagieren mit der DNA, und es ist irreführend, sie auf diese Weise zu charakterisieren.“

Prof. Murphy hat jedoch keine Belege für diese Behauptung vorgelegt und auch keine Widerlegung der Ergebnisse der Studie, auf die sich die AMPS bezieht.

Dr. Neil sagt, dass die GVO-Behauptungen angesichts des Vorsorgeprinzips und der medizinischen Maxime „Erstens, nicht schaden“ nicht ignoriert werden können und untersucht werden müssen.

„Unsere Mitglieder betrachten dies als das Mindestmaß an Sorgfaltspflicht, das erforderlich ist, um sowohl dem Geist als auch dem Wortlaut des Gesetzes gerecht zu werden“, so Dr. Neil.

„Mediziner und Wissenschaftler haben die ethische und berufliche Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, wenn staatliche Stellen möglicherweise einem Irrtum erlegen sind, der die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung und künftiger Generationen gefährdet.“

„Wenn diese Anschuldigungen wahr sind, ist dies beispiellos und stellt eine klare und gegenwärtige Bedrohung für die Integrität der menschlichen DNA überall dort dar, wo diese Produkte eingesetzt wurden.“