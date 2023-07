„Long Vax“ eine breite Palette von Symptomen von Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs. Jetzt langsam äußert sich die Wissenschaft.

Mainstream-Publikationen und Aufsichtsbehörden haben sich dem öffentlichen Druck gebeugt und zugegeben, dass der COVID-19-Impfstoff Verletzungen wie Myokarditis und Perikarditis verursachen kann – aber bis in jüngster Vergangenheit haben sie wenig oder gar nichts über die beträchtliche Anzahl von Menschen veröffentlicht, die nach der Impfung an Autoimmunerkrankungen leiden.

Am 3. Juli veröffentlichte die Fachzeitschrift Science jedoch einen Artikel, in dem bestätigt wurde, dass COVID-19-Impfstoffe mit Autoimmunerkrankungen wie der Small-Fiber-Neuropathie und dem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom (POTS) in Verbindung gebracht werden.

„Wir haben so oft über diese Dinge geschrien“, sagte Agnieszka Wilson, Gründerin von #CanWeTalkAboutIt gegenüber The Defender. „Und endlich, ganz langsam, wird es anerkannt“.

Die #CanWeTalkAboutIt-Kampagne ist eine weltweite Initiative, um das Schweigen über Verletzungen durch den COVID-19-Impfstoff zu brechen.

Suzanna Newell, ehemaliges Vorstandsmitglied der Gruppe React19, die sich für Patienten mit Impfschäden einsetzt, sagte gegenüber The Defender:

„Ich bin sehr dankbar, dass Ärzte und medizinische Einrichtungen jetzt bereit sind, über Nebenwirkungen zu sprechen. Sie hätten den Geschädigten zuhören müssen. Wir haben sogar viele verletzte Mediziner unter den Geschädigten, die Schwierigkeiten hatten, gehört zu werden.“

Science berichtet, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe neben abnormalen Blutgerinnungen und Herzentzündungen „eine weitere offensichtliche Komplikation“ hervorrufen:

[Diese] schwächende Reihe von Symptomen, die Long Covid ähnelt, war bisher schwer fassbar, ihre Verbindung zur Impfung unklar und ihre diagnostischen Merkmale schlecht definiert.

Doch in den vergangenen Monaten hat das, was manche als Long Vax bezeichnen, unter Ärzten und Wissenschaftlern an Akzeptanz gewonnen, und einige arbeiten nun daran, die Symptome besser zu verstehen und zu behandeln.

Nach Angaben von Science sind Fälle von Long Vax „sehr selten“. Sie umfassen eine breite Palette von Symptomen wie anhaltende Kopfschmerzen, starke Müdigkeit und abnorme Herzfrequenz und Blutdruck.

Die Symptome können innerhalb von Stunden oder Wochen nach der Impfung auftreten und sind schwer zu untersuchen, so die Autoren des Artikels.

Wie Science berichtet, stellen immer mehr Forscher Diagnosen wie die sensorische Neuropathie der kleinen Fasern, die Kribbeln oder stromschlagähnliche Empfindungen, brennende Schmerzen und Durchblutungsstörungen hervorruft, sowie POTS [posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom] – ein Zustand, der die Durchblutung beeinträchtigt und zu Symptomen wie Benommenheit, Ohnmacht und erhöhtem Herzschlag führen kann -, die beim Aufstehen aus einer liegenden Position auftreten.

Die Symptome nach der Impfung können Merkmale einer oder beider Erkrankungen aufweisen. Menschen mit Long Covid können dem Artikel zufolge unter ähnlichen Symptomen leiden.

Neuropathie der kleinen sensorischen Fasern und POTS werden auch mit anderen Impfstoffen in Verbindung gebracht, z. B. mit Gardasil, dem Impfstoff von Merck gegen das humane Papillomavirus (HPV).

Substacker Igor Chudov schrieb in seinem Kommentar zu dem Artikel, dass die Autoren das Leiden zwar anerkennen, es aber auch verharmlosen und fälschlicherweise behaupten, es sei selten. „Es geht immer wieder darum, wie ’selten‘ Impfstoffverletzungen sind.

Brianne Dressen, Gründerin von React19, sagte, dass sie den Artikel trotz der Tatsache, dass er einige seiner Hauptbehauptungen relativiert, als einen wichtigen Schritt sieht, damit diese Krankheiten mehr Anerkennung finden.

Dressen sagte gegenüber The Defender:

Das Wissenschaftsmagazin wendet sich an ein Publikum, das der Rest von uns, der in diese Ecke gedrängt wurde, nicht ansprechen kann, weil es nicht einmal weiß, dass wir existieren. Wir sind alle zensiert worden, ohne Ende. Wie sollen wir also diese Menschen erreichen? In Zeitschriften wie dem Science Magazine wird ihnen immer wieder eingetrichtert – was ironisch ist -, dass die Impfstoffe wunderbar sind und auf keinen Fall etwas Schlimmes passieren kann …

Wenn wir also jemals die Gelegenheit haben, ein wenig Inhalt in ihre Richtung zu bringen, damit sie auch nur ein wenig hinterfragen, was um sie herum passiert, dann können wir sie zurück zur, Sie wissen schon, zur Wahrheit bringen.

Impfstoffbedingte Autoimmunkrankheiten werden unterschätzt

Wissenschaftler an den National Institutes of Health (NIH) versuchten 2021, Patienten mit Langen-Impf-Symptomen zu untersuchen und zu behandeln. Sie veröffentlichten einen Preprint-Bericht über ihre Arbeit, aber die Studie wurde abrupt und ohne Erklärung abgebrochen, und das NIH hat Versuche, Einzelheiten darüber herauszufinden, was die Behörde von Anfang an wusste, abgewürgt.

Science zitierte auch frühere und bevorstehende Forschungsarbeiten von Sujana Reddy, die POTS nach der Impfung identifizierten, sowie eine im letzten Jahr in Nature Cardiovascular Research veröffentlichte Studie von Forschern des Cedars Sinai Medical Center, die COVID-19 und den Impfstoff mit POTS in Verbindung brachte.

Andere von Fachleuten begutachtete Forschungsarbeiten berichteten über ähnliche Zusammenhänge und zeigten ein breites Spektrum an Auswirkungen des COVID-19-Impfstoffs auf das Immunsystem und die Neurologie.

Zahlreiche Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die auf den COVID-19-Impfstoff zurückzuführen sind, haben The Defender ebenfalls ihre Geschichte erzählt. Einige berichteten von Schwierigkeiten bei der Übermittlung ihrer Gesundheitsdaten an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 23. Juni 2023 wurden insgesamt 1.569.668 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfungen an VAERS übermittelt.

Die neuesten verfügbaren Daten von VAERS zeigen 770 Berichte über POTS, wobei 578 Fälle dem Impfstoff von Pfizer, 160 Berichte dem von Moderna und 31 Berichte dem von Johnson & Johnson zugeschrieben werden.

„Die Untererfassung ist ein bekannter und schwerwiegender Nachteil des VAERS-Systems“, so die VAERs-Expertin Jessica Rose, Ph.D.

Rose schrieb: „Leider können wir nie wirklich wissen, wie viele Menschen von unerwünschten Ereignissen betroffen sind. Berichte können verloren gehen, Berichte können in der Vorhölle der VAERS-ID verbleiben oder werden gar nicht erst eingereicht.“

Wissenschaftler äußern sich zögernd

„Man sieht ein oder zwei Patienten und fragt sich, ob es ein Zufall ist“, sagte Anne Louise Oaklander, M.D. Ph.D., Neurologin und Forscherin an der Harvard Medical School, gegenüber Science. „Aber wenn man 10 oder 20 gesehen hat“, fuhr sie fort, „wo Rauch ist, ist auch Feuer“.

Neben Oaklander, einem Spitzenforscher auf dem Gebiet der Small-Fiber-Neuropathie, haben Dr. Harlan Krumholz, Kardiologe in Yale, Dr. Sujana Reddy, Assistenzärztin für Innere Medizin an der East Alabama Health, Dr. Tae Chung, neuromuskulärer Physiologe, der eine POTS-Klinik an der Johns Hopkins leitet, Dr. Matthew Schelke, ein Neurologe an der Columbia University, Lawrence Purpura, M.D., MPH, ein Spezialist für Infektionskrankheiten an der Columbia University, und William Murphy, Ph.D., ein Immunologe an der University of California, Davis, äußerten sich zu ihren laufenden Forschungen über Autoimmunerkrankungen im Kontext der COVID-19-Impfung.

In dem Artikel heißt es außerdem, dass „die Behörden in den USA und Europa keinen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Small-Fiber-Neuropathie oder POTS festgestellt haben“.

Aber selbst Peter Marks, M.D., Ph.D., Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der U.S. Food and Drug Administration, das die Existenz von Autoimmun-Nebenwirkungen von Impfstoffen geleugnet und heruntergespielt hat, räumte gegenüber Science ein: „Wenn ein Anbieter jemanden vor sich hat, sollte er das Konzept [einer Impfstoff-Nebenwirkung] ernst nehmen.“

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat „anerkannt, dass lange Covid-ähnliche Symptome nach einer Impfung ein reales Phänomen sind“, berichtete Science ebenfalls.

Marks sagte gegenüber Science, er sei besorgt, dass „die sensationelle Schlagzeile“ über Impfstoff-Nebenwirkungen die Öffentlichkeit „in die Irre führen“ könnte. Auch mehrere andere in dem Artikel zitierte Forscher äußerten die Befürchtung, dass ihre Forschungsergebnisse „das Vertrauen in COVID-19-Impfstoffe untergraben“ könnten.

Dressen sagte, dass die Forscher zögern, sich zu äußern, weil dies ein großes Risiko darstellt.

„Es gibt keine einzige Person, egal ob sie neu im Spiel ist oder schon seit Jahrzehnten dabei ist, es gibt keine einzige Person, die nicht bestraft wird, wenn sie diese Grenze überschreitet und ihre Meinung sagt“, sagte Dressen.

Sie fügte hinzu: „Es gibt nicht eine einzige Person, die als Held gefeiert wird, deren Geld fließt und deren Forschung erfolgreich ist. Es gibt immer ein Nachspiel. Und diese Forscher wussten das, oder? Deshalb haben sie sich zusammengetan und sind mit aller Kraft auf die Straße gegangen.“

Die Macht der Patientenlobby

Dressen sagte gegenüber The Defender auch, dass Ärzte und Forscher aufgrund der Arbeit von Impfgeschädigten endlich ihre Stimme erheben.

„Das Interessante an diesen Forschern ist jedoch“, sagte sie, „dass auch sie deprogrammiert werden mussten. Und das geschah wegen … der Patienten, die in ihren Büros landeten“, sagte sie.

„Der Großteil der Lobbyarbeit, die dazu führte, dass diese Forscher bereit waren, sich zu äußern, geschah an der Basis, bei ihren eigenen Patienten. Das ist also die Macht, die die Patienten haben“.

Newall, der an einer durch den Impfstoff COVID-19 verursachten Autoimmunerkrankung leidet, sagte:

Der beste Rat und die beste Unterstützung, die ich in Bezug auf meine Reaktionen erhalten habe, kamen direkt von anderen Geschädigten. Sie waren ein Rettungsanker für mich. Ich wusste nur, dass ich um eine Hautstanzbiopsie bitten sollte, weil andere Verletzte mir das aufgrund meiner Symptome geraten hatten. Obwohl ich wusste, wonach ich fragen musste, wollte der erste Neurologe noch warten und andere Tests durchführen, weil er sagte, dass eine Small-Fiber-Neuropathie normalerweise nicht so auftritt, wie ich es tat. Ich sagte ihm, dass wir uns auf unbekanntem Terrain befinden und erst noch lernen müssen, also machen Sie bitte den Test.

Nach monatelangem Warten testete er mich schließlich, und das Ergebnis war positiv für eine Small-Fiber-Polyneuropathie.

Überreaktion des Immunsystems auf Spike-Protein

Der Artikel stellt die Hypothese auf, dass die Long Vax-Symptome durch eine Überreaktion des Immunsystems auf das SARS-CoV-2-Spike-Protein verursacht werden könnten. Wissenschaft schrieb:

Eine Theorie besagt, dass manche Menschen nach der Impfung eine weitere Runde von Antikörpern bilden, die gegen das erste Protein gerichtet sind. Diese Antikörper könnten ähnlich wie Spike selbst funktionieren: Spike zielt auf ein Zelloberflächenprotein namens Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2)-Rezeptor und ermöglicht es dem Virus, in Zellen einzudringen.

Bernhard Schieffer, M.D., Ph.D., ein Kardiologe an der Universität Marburg, wird ebenfalls zitiert:

Die schurkischen Antikörper könnten auch an ACE2 binden, das bei der Regulierung von Blutdruck und Herzfrequenz hilft. … Wenn diese Antikörper die ACE2-Signalübertragung stören, könnte dies zu den Herzrasen und Blutdruckschwankungen führen, die bei POTS auftreten. Auch die Neuronen der kleinen Fasern haben den ACE2-Rezeptor auf ihrer Oberfläche, sodass die Antikörper theoretisch zur Neuropathie beitragen könnten.

Rose erklärte gegenüber The Defender, dass „molekulare Mimikry“ eine mögliche Ursache für die durch Spikes induzierte Autoimmunität ist. Molekulare Mimikry bezieht sich auf eine signifikante Ähnlichkeit zwischen pathogenen Elementen, die in einem Impfstoff enthalten sind, und einigen menschlichen Proteinen.

Laut Nature kann diese Ähnlichkeit zu einer Kreuzreaktivität des Immunsystems führen, bei der die Reaktion des Immunsystems auf die pathogenen Antigene die ähnlichen menschlichen Proteine schädigen kann, was im Wesentlichen eine Autoimmunerkrankung verursacht.

Unnötiges Gaslighting“ muss aufhören

Befürworter von Impfschäden sagen, dass diese Art von Nebenwirkungen unbedingt weiter erforscht werden muss.

„Dies ist nur eine der vielen Verletzungen und Nebenwirkungen, über die sie in diesem Artikel schreiben. Es muss noch viel mehr Arbeit in diesem Bereich geleistet werden, es muss noch viel mehr Aufmerksamkeit auf die vielen Menschen gerichtet werden, die heute leiden“, sagte Wilson.

Newell sagte, wenn Impfgeschädigte Zugang zu frühzeitigen Behandlungen erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich erholen.

„Aber das erfordert Anerkennung“, sagte sie und fügte hinzu: „So wie das Guillain-Barré-Syndrom als Impfreaktion anerkannt ist, müssen wir auch die Small-Fiber-Neuropathie und POTS anerkennen.“

Sie fügte hinzu:

Hätte es ein medizinisches und finanzielles Sicherheitsnetz sowie Verfahren gegeben, um die Geschädigten genau zu untersuchen und uns angemessen zu unterstützen, wären wir schon viel weiter, als wir sind, und so viele hätten nicht unnötigerweise mit all diesen neuen Symptomen beim Arzt in die Röhre schauen müssen. Ich wünschte, diejenigen von uns, die vor der Covid-Impfung das medizinische System nicht in Anspruch genommen haben und jetzt plötzlich mit schwächenden und beängstigenden Symptomen auftauchen, hätten zumindest eine Untersuchung erhalten.

Wir benötigten Anerkennung, auch wenn unsere Wahrheiten unangenehm sind. Es war ein schmerzhafter und einsamer Weg, den ich niemandem wünschen würde. Wir müssen in der Lage sein, offen über unsere Reaktionen zu sprechen, denn was nicht angesprochen wird, führt zu Scham und Isolation. Isolation kann zu Selbstmord führen. Wir haben mehr als genug Verletzte gesehen, die sich das Leben genommen haben. Wir haben jahrelang gewartet, weil unsere Reaktionen ein Zögern bei der Impfung hervorrufen könnten. Das hat den Fortschritt verzögert. Wir sind Teil der Wissenschaft. Die medizinische Welt muss unsere Reaktionen untersuchen, um diesen brandneuen Impfstoff für alle Menschen sicherer zu machen.

Science berichtet, dass einige von Universitäten geförderte Forschungsprojekte voranschreiten. Die LISTEN-Studie von Yale wird sowohl lange COVID- als auch lange Impf-Fälle untersuchen.

React19 plant auch die Vergabe kleinerer Zuschüsse für die Untersuchung von Immunologie, Biomarkern und anderen Merkmalen von Erkrankungen nach einer Impfung. „Selbst bescheidene Unterstützung ist wichtig“, sagte Krumholz gegenüber Science, denn „wir müssen vorläufige Daten vorlegen“, um Geldgeber mit tiefen Taschen zu überzeugen.

„Die finanzstarken Geldgeber der Covid-Impfstoffe hatten kein Problem damit, Milliarden in diese Impfstoffe zu stecken, ohne dass es irgendwelche vorläufigen Daten gab – aber es gehört nicht zu ihren finanziellen Prioritäten, ihren Opfern zu helfen“, kommentierte Chudov.

Er fügte hinzu: „So arbeiten die Forscher, die den Impfgeschädigten helfen, mit Zehntausenden von Dollar, während die Pfizer-Aktionäre ihre Milliardengewinne genießen.“

Wilson, die auch Journalistin ist und in ihrer Sendung „Aga Wilson Show“ Ärzte und Wissenschaftler interviewt, fügte hinzu: „Dies ist kein Kampf zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern. Es ist ein Kampf um die Gesundheit der Menschen“.

Sie sagte, dass die Gesundheitsbehörden dafür verantwortlich sein sollten, bessere Systeme zur Verfolgung von Verletzungen zu schaffen und die Forschung zu finanzieren, um sie zu verstehen und zu behandeln und zu verhindern, dass sie sich wiederholen.

„Wir befinden uns in einer miserablen Situation, weil die Regierungen keine Verantwortung dafür übernehmen. Diese Forschung muss finanziert werden“, sagte sie.