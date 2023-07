Keine Verschwörungstheorie mehr Dokumente zeigen: Bevölkerungsausdünnung ist offizielle Regierungspolitik

Die Bevölkerungskontrolle oder die Kontrolle der Bevölkerungsgröße galt lange Zeit als Verschwörungstheorie.

Robert Malone, Erfinder der mRNA-Impftechnologie, stand dieser Theorie zunächst skeptisch gegenüber. Nun hat er Dokumente der US-Regierung erhalten, die belegen, dass es sich um offizielle Regierungspolitik handelt.

Dokumente aus der Zeit Henry Kissingers besagen, dass die Erde nicht mehr als acht Milliarden Menschen beherbergen kann.

Diese Politik wurde unter Präsident Henry Ford eingeführt, weiß Malone. Die Dokumente zeigen, dass der Regierung alle möglichen Instrumente zur Verfügung stehen – Geburtenkontrolle, Abtreibung oder Bevölkerungsreduktion – um sicherzustellen, dass es nicht zu viele Menschen auf der Erde gibt.

Die Dokumente zeigen auch, dass die Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern das Bevölkerungswachstum unter Kontrolle halten wollen. Das sind Länder, in denen westliche Staaten Rohstoffe abbauen.

„Wir wollen nicht, dass die Bevölkerung in diesen Ländern wächst, weil sie dann eine Bedrohung darstellen könnten“, sagte Malone in Bannons War Room.