JP Morgan Chase Bank kündigt die Konten von impfkritischem Arzt Dr. Mercola und nimmt Mitarbeiter so wie Mitglieder seiner Familie ins Visier

Big Pharma versucht, einen seiner größten Kritiker, Dr. Joseph Mercola, zu begraben. Die engen Beziehungen zwischen Chase und verschiedenen großen Pharmaunternehmen werden durch einen bösartigen Angriff auf Mercola.com (mit Sitz in Florida), seine leitenden Angestellten und deren Familienmitglieder deutlich. Chase ignorierte völlig das Gesetz des Staates Florida, das es „Finanzinstituten verbietet, Dienstleistungen aufgrund politischer oder religiöser Überzeugungen zu verweigern oder zu stornieren“. ⁃ TN-Redakteur

Mitarbeiter eines in Florida ansässigen Unternehmens für den Einzelhandel mit Gesundheitsprodukten berichteten, dass die JP Morgan Chase Bank plötzlich und ohne Angabe von Gründen ihre privaten und geschäftlichen Bankkonten geschlossen habe.

Einer der Mitarbeiter glaubt, dass die Kontoschließungen politisch motiviert waren und mit der umstrittenen Haltung seines Arbeitgebers zu COVID-19 zusammenhingen.

Eine andere Mitarbeiterin von Mercola Market sagte, die plötzliche Entscheidung, ihr Konto zu schließen, schaffe zusätzliche Hindernisse für die Überweisung von Geld an ihren Mann, der auf den Philippinen bettlägerig und dement sei.

Der Eigentümer von Mercola Market, Dr. Joseph Mercola, kritisierte den COVID-19-Impfstoff und die US Food and Drug Administration.

Als Reaktion auf den Bericht sagte Chase am Mittwoch gegenüber Florida’s Voice, dass die Konten nicht aufgrund politischer „Zugehörigkeit“ geschlossen worden seien.

„Aus Datenschutzgründen können wir nicht über Kundenbeziehungen sprechen, aber wir schließen keine Konten wegen politischer Zugehörigkeit, und das haben wir in diesem Fall auch nicht getan“, sagten sie.

Mercola Market verkauft Spezialgetränke, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheitsprodukte. Ein Geschäft befindet sich in Cape Coral.

Am 13. Juli erhielten Mercola Market, der CEO, der CFO und einige ihrer Familienmitglieder ähnliche Briefe von der Chase Bank, in denen es hieß, dass „sie sich entschieden haben, ihre persönlichen und geschäftlichen Konten zu schließen“.

In den Briefen, die Florida’s Voice erhielt, wurde kein Grund für die plötzliche Schließung der Konten genannt. Florida’s Voice bat die Chase Bank um eine Antwort.

In einer Voicemail eines Chase-Vertreters an den Vorstandsvorsitzenden Steven Rye hieß es, der Grund für die Schließung der Konten von ihm und seiner Frau könne „aus rechtlichen Gründen“ nicht bekannt gegeben werden.

Rye glaubt jedoch, dass die Konten aus diesem Grund plötzlich geschlossen wurden.

„Ich glaube, dass sie alle Konten wegen der Meinung von Dr. Mercola (unserem Arbeitgeber) geschlossen haben“, sagte Rye zu Florida’s Voice. „Er hat in der gesamten COVID-Geschichte eine widersprüchliche Position eingenommen und war Co-Autor des Bestsellers „The Truth About COVID-19“, der die Wahrscheinlichkeit aufdeckte, dass dieses Virus in einem NIH-finanzierten Labor entwickelt wurde.

Rye sagte, man habe ihm gesagt, dass seine Kinder in Zukunft kein Konto mehr bei der Chase Bank haben könnten.

„Es ist einfach schwer zu glauben, dass Ihre Familie, Ihre Frau, Ihre Kinder aufgrund der Meinung Ihres Arbeitgebers kein Bankkonto haben können und sie nie etwas falsch gemacht haben“, sagte Rye. „Wir haben alle ganz klare Aufzeichnungen.“

Eine Voicemail von einem Vertreter der Chase Bank forderte Rye auf, Unterlagen für eine Überprüfung seiner Konten einzureichen.

„Wir werden es versuchen, weil Sie ein guter Kunde unseres Instituts sind“, sagte der Chase-Vertreter in der Voicemail.

In einer E-Mail von Chase an Rye Monday sagte ein Vertreter, er versuche „immer noch herauszufinden, was los ist“.

Amalia Legaspi, die Finanzchefin von Mercola Market, sagte, dass sowohl ihr persönliches Konto als auch das ihres Sohnes gekündigt worden sei. Ihr Sohn benutzt die Konten, um seine Studiengebühren zu bezahlen.

„Ich habe den Brief am Wochenende erhalten und war überrascht, dass wir die gleichen Briefe für die Geschäftskonten mit dem gleichen Wortlaut erhalten haben“, sagte Legaspi.

Auch das gemeinsame Girokonto von Legaspi und ihrem demenzkranken und bettlägerigen Mann auf den Philippinen wurde geschlossen. Sie nutzt das Konto, um Geld für seine medizinische Versorgung zu überweisen, und sagt, sie dürfe kein weiteres Bankkonto auf seinen Namen eröffnen.

„Ich muss alle rechtlichen Dokumente vorlegen, einschließlich einer notariell beglaubigten ärztlichen Erklärung von den Philippinen, um zu beweisen, dass mein Mann nicht in der Lage ist, seine Finanzen zu verwalten, und die Bundesregierung bitten, die Rente direkt auf mein persönliches Konto zu überweisen“, sagte Legaspi.

In Bezug auf die Firmenkonten sagte sie, dass Chase ihnen keinen Grund für die Schließung geben würde, um die Privatsphäre ihrer Kunden zu schützen.

Dr. Mercola sagte, er habe Artikel über die Vorteile von Vitamin D, Zink und Quercetin zur Stärkung des Immunsystems veröffentlicht. Er veröffentlichte auch die Aussage einer Krankenschwester, die behauptete, Patienten würden „absichtlich an Beatmungsgeräten getötet“.

Die FDA schickte auch einen Brief an Dr. Mercola, in dem sie ihn aufforderte, „sofortige Maßnahmen“ zu ergreifen, um „Verstöße“ in dem Brief in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel zu korrigieren, von denen der Arzt behauptete, sie würden bei COVID-19 helfen, und bezeichnete sie als „nicht zugelassene neue Medikamente“, die „falsch gekennzeichnet“ seien.

Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete im Mai ein Gesetz, das es Finanzinstituten verbietet, Dienstleistungen aufgrund politischer oder religiöser Überzeugungen zu verweigern oder zu stornieren.