UN-Chef Guterres warnt, dass die Erde kocht und das Internet antwortet

„Der Klimawandel ist da, er ist beängstigend und das ist erst der Anfang“, sagte UN-Chef Antonio Guterres bei einer Kundgebung in New York. Er verwies auf die hohen Temperaturen und die Waldbrände.

„Dies ist ein schrecklicher Sommer für große Teile Nordamerikas, Asiens, Afrikas und Europas. Und für den Planeten insgesamt ist es eine Katastrophe“, sagte Guterres. „Wenn es in den nächsten Tagen nicht noch eine kleine Eiszeit gibt, wird der Juli wirklich alle Rekorde brechen.“

Drastische und sofortige Maßnahmen“ seien notwendig, so der UN-Chef.

