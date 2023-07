Sound of Freedom“ ist ein großer Erfolg an den Kinokassen. Studio gibt neue Pläne bekannt

Seit seinem Debüt am 4. Juli war „Sound of Freedom“ ein durchschlagender Erfolg.

Angel Studios – das christliche Filmstudio, das hinter dem Film steht – gab am Dienstag bekannt, dass die Dinge noch viel besser werden sollen.

Sound of Freedom“, mit Jim Caviezel in der Hauptrolle, erzählt die wahre Geschichte des ehemaligen Homeland Security Agenten Tim Ballard und seiner waghalsigen Rettung von Kindern, die von Sexhändlern entführt wurden.

In einer Pressemitteilung vom Dienstag kündigte das Studio an, dass der Film bald zum ersten Mal international in die Kinos kommen wird.

„Seit SOUND OF FREEDOM in den USA angelaufen ist, hat sich die Nachfrage in Dutzenden Regionen und Sprachen auf der ganzen Welt entwickelt“, sagte Jared Geesey, Senior Vice President of Global Distribution bei Angel Studios, in einer Erklärung.

„Kinderhandel ist ein globales Problem, und wir hoffen, dass wir auf der unglaublichen Dynamik hier in den Staaten aufbauen und die kraftvolle Botschaft des Films weltweit verbreiten können“, so Geesey.

Am 18. August wird der Film in den südafrikanischen Kinos anlaufen.

Am 24. August werden dann Australier und Neuseeländer „Sound of Freedom“ zum ersten Mal sehen können.

Der 31. August ist der wichtigste internationale Starttermin für den Film. An diesem Tag wird die Angel Studios-Produktion in 16 Ländern in Süd- und Mittelamerika anlaufen.

Im September und Oktober wird der Film im Vereinigten Königreich, Irland und Spanien anlaufen, heißt es in der Mitteilung.

Wenn der Erfolg des Films an den heimischen Kinokassen ein Hinweis darauf ist, wird er auch weltweit großen Erfolg haben.

Bis Dienstag hatte der Film laut Box Office Mojo mehr als 130 Millionen Dollar eingespielt.

Was vielleicht noch überraschender ist, ist die Tatsache, dass „Sound of Freedom“ bewiesen hat, dass er ein gutes Standbein hat: Der Film hat bei seinem Debüt am 4. Juli und dann noch einmal zwei Wochen später am 20. Juli an den Kinokassen gewonnen.

Sogar inmitten des „Barbenheimer“-Wahns (die Debüts von „Barbie“ und „Oppenheimer“ brachten die viert meisten Ticketverkäufe für zwei Filme an einem Eröffnungswochenende) konnte „Sound of Freedom“ seinen Schwung weitgehend aufrechterhalten.

Wie lange wird das so bleiben?

Da „Sound of Freedom“ bald auf den internationalen Markt kommt, bleiben den Angel Studios wahrscheinlich noch viele gute Wochen, auf die sie sich freuen können.