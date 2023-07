Facebook-Dokumente zeigen die dreiste und aggressive Zensur

Die Daten wurden einem Kongressausschuss von Facebook zur Verfügung gestellt und zeigen den enormen Druck, den das Weiße Haus und andere Institutionen während der Pandemie auf den Social-Media-Giganten ausübten. Ziel war es, Geschichten und sogar Memes zu unterdrücken, die dem Weißen Haus missfielen. Das wurde allzu bekannt. Meine Klage ist noch anhängig und ich hoffe, dass das meinem Fall helfen wird.

DIE FACEBOOK-AKTEN, TEIL 1: SMOKING GUN-DOKUMENTE BEWEISEN, DASS FACEBOOK AMERIKANER ZENSIERT HAT, WEIL DAS WEISSE HAUS BIDEN UNTER DRUCK GESETZT HAT

Der Faden:

Bisher unveröffentlichte interne Dokumente, die vom Justizausschuss angefordert wurden, BEWEISEN, dass Facebook und Instagram auf verfassungswidrigen Druck des Weißen Hauses von Biden hin Beiträge zensiert und ihre Richtlinien zur Moderation von Inhalten geändert haben.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wurden Social-Media-Unternehmen wie Facebook sowohl öffentlich als auch privat vom Weißen Haus von Biden massiv unter Druck gesetzt, gegen angebliche „Desinformation“ vorzugehen.

Im April 2021 verschickte ein Facebook-Mitarbeiter eine E-Mail an Facebook-CEO Mark Zuckerberg und COO Sheryl Sandberg, in der es hieß: „Wir stehen unter anhaltendem Druck von externen Interessengruppen, einschließlich [Bidens] Weißem Haus“, Beiträge zu entfernen.

In einer weiteren E-Mail vom April 2021 teilte Nick Clegg, Facebooks Präsident für globale Angelegenheiten, seinem Facebook-Team mit, dass Andy Slavitt, ein leitender Berater von Präsident Biden, „empört“ sei . . dass [Facebook] einen bestimmten Beitrag nicht gelöscht hat.

Was wollte das Weiße Haus von Biden loswerden? Ein Meme. Richtig, auch Memes blieben von den Zensurbemühungen des Weißen Hauses unter Biden nicht verschont.

Als Clegg „entgegnete, dass die Entfernung solcher Inhalte einen erheblichen Eingriff in die traditionellen Grenzen der freien Meinungsäußerung in den USA darstellen würde“, ignorierte Slavitt die Warnung und den Ersten Verfassungszusatz.

Was geschah dann? Facebook geriet in Panik. In einer weiteren E-Mail vom April 2021 drückte Brian Rice, Vice President of Public Policy bei Facebook, seine Besorgnis darüber aus, dass Slavitts Herausforderung „für uns in diesen frühen Tagen wie ein Scheideweg mit dem [Biden] Weißen Haus“ wirkte.

Aber Facebook wollte seine Beziehungen zum Weißen Haus reparieren, um negative Maßnahmen zu vermeiden: „Angesichts dessen, was hier auf dem Spiel steht, wäre es auch eine gute Idee, wenn wir uns neu formieren und eine Bestandsaufnahme machen würden, wo wir in unseren Beziehungen zum [Weißen Haus] stehen und auch unsere internen Methoden“.

Es war nicht das erste Mal, dass das Weiße Haus unter Biden verärgert darüber war, dass Facebook nicht mehr zensierte. Diesen Dokumenten zufolge wollte das Weiße Haus unter Biden wissen, warum Facebook ein Video von @TuckerCarlson nicht zensierte.

Daraufhin bereitete Facebook seine Antwort vor.

Um Bidens Weißes Haus zu besänftigen, wurden Gesprächspunkte für Clegg vorbereitet. Facebook war bereit, dem Weißen Haus mitzuteilen, dass es als Reaktion auf die Forderungen des Weißen Hauses ein Video von Tucker Carlson um 50 Prozent herabgestuft hatte, obwohl der Beitrag nicht gegen die Richtlinien verstieß.

Auch der öffentliche Druck hat zugenommen. Im Juli 2021 verurteilte Präsident Biden öffentlich Facebook und andere Social-Media-Plattformen und behauptete, sie würden „Menschen töten“, indem sie angebliche „Fehlinformationen“ nicht zensierten.

Am 2. August 2021 gab Facebook zu, seine Richtlinien aufgrund des Drucks von Bidens Weißem Haus zu ändern.

2. August 2021: „[Facebook] Management hat nach der Richtlinie zu Falschinformationen gefragt.“ . . Wir überlegen, welche zusätzlichen politischen Hebel wir ansetzen können, um aggressiver dagegen vorzugehen. . . Desinformation. Dies ist auf die anhaltende Kritik der [Biden-] Administration an unserem Ansatz zurückzuführen“.

Aber es war nicht nur das Weiße Haus. Auch Facebook änderte als direkte Reaktion auf den Druck von Bidens Generalchirurgen seine Richtlinien und zensierte Mitglieder des „Desinformations-Dutzends“.

Diese und andere Dokumente, die dem Komitee jetzt vorgelegt wurden, beweisen, dass die Biden-Administration ihre Befugnisse missbraucht hat, um Facebook zu zwingen, die Amerikaner zu zensieren und damit eine freie und offene Debatte über Themen von entscheidender öffentlicher Bedeutung zu verhindern.

Erst nachdem das Komitee seine Absicht bekannt gegeben hatte, Mark Zuckerberg zu entlassen, legte Facebook dem Komitee interne Dokumente vor, einschließlich dieser Dokumente, die BEWEISEN, dass der Druck der Regierung direkt für die Zensur auf Facebook verantwortlich war.

Aufgrund der neuen Zusage von Facebook, bei der Untersuchung des Komitees in vollem Umfang zu kooperieren, hat das Komitee beschlossen, den Fall auf Eis zu legen. Vorerst. Um es klar zu sagen: Missachtung ist immer noch auf dem Tisch und wird zum Einsatz kommen, wenn Facebook nicht vollständig kooperiert.