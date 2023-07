Menschenrechtsorganisationen aus der ganzen Welt wehren sich gegen das geplante Zensurgesetz der EU und fordern Klarheit über Internet-Sperren

Internet-Rechtsgruppen werden langsam aufmerksam.

Eine Gruppe von fast 70 Menschenrechtsorganisationen aus der ganzen Welt hat sich in einem Brief an EU-Innenkommissar Thierry Breton gewandt, weil sie befürchten, dass die neue EU-Gesetzgebung zu Internetabschaltungen führen könnte.

In dem Brief fordern sie Breton auf, seine jüngsten Äußerungen klarzustellen und der Öffentlichkeit zu versichern, dass der Digital Services Act (DSA) der EU nicht zu einem Instrument gemacht wird, um Online-Plattformen zu zwingen, „hasserfüllte Inhalte“ zu löschen, und ihnen zur Strafe mit einer Sperrung zu drohen.

Wenn der DSA, wie die Unterzeichner es ausdrücken, dazu dient, große soziale Netzwerke willkürlich zu sperren, wenn die EU feststellt, dass sie sich nicht sofort an die Regeln zur Löschung von „Hassreden“ halten, dann sehen sie dies als eine Verletzung des Menschenrechtsschutzes im internationalen Recht.

Bretons Kommentare, die die EFF, Access Now, ARTICLE 19 und über 60 andere Gruppen verärgert haben, wurden im Zusammenhang mit den jüngsten massiven Unruhen in Frankreich gemacht (der EU-Kommissar ist ein französischer Politiker). Als eine der „Lösungen“ für die soziale Krise des Landes schlug Breton vor, die DSA zu nutzen, um den Zugang zu sozialen Websites zu beschränken.

Die Verfasser des Schreibens sind jedoch der Ansicht, dass die Sperrung des Internetzugangs als eine im Wesentlichen reale polizeiliche Maßnahme unter dem Vorwand, Hassreden zum Schweigen bringen zu müssen, in keinem Verhältnis zur Situation steht und diese leicht verschlimmern könnte, indem die Menschen einem Risiko ausgesetzt werden, einschließlich der Gefahr, mehr tatsächlichen Desinformationen ausgesetzt zu sein.

Der Brief ruft zu einer „menschenrechtsfreundlichen“ Nutzung der DSA auf, weist aber auch darauf hin, dass ein in Vorbereitung befindliches französisches Gesetz, das sich auf die EU-Verordnung bezieht, die Sperrung von Webseiten im Browser zwingend vorschreibt – ein „noch nie dagewesenes staatliches Zensurinstrument“, wie es heißt.

Breton reagierte mit seinen Äußerungen auf die Äußerungen des französischen Präsidenten Macron, der die Möglichkeit ins Spiel brachte, bei zivilen Unruhen soziale Websites zu sperren. Damit würde sich Frankreich in die Gesellschaft von Ländern auf der ganzen Welt einreihen, in denen die „Bewaffnung“ von Internetsperren bereits regelmäßig als Mittel zur Kontrolle der Bürger eingesetzt wird – und die von der EU selbst als autoritär und undemokratisch bezeichnet werden.

Der Brief der Rechtsgruppen weist darauf hin, dass die Bestimmungen des DSA bezüglich der Möglichkeit einer vorübergehenden Einschränkung nur als letzte und nicht als erste Option kommen sollten, wie es die offizielle Option impliziert.