Andrew Korybko

Diejenigen, die nicht unrettbar gehirngewaschen sind und aufrichtig danach streben, den globalen systemischen Übergang zur Multipolarität zu verstehen, wie er objektiv existiert, anstatt sich in Wunschdenken darüber zu ergehen, sollten diese unangenehme Entwicklung als Gelegenheit nutzen, endlich aufzuwachen.

Seit dem Beginn des NATO-Russland-Krieges vor siebzehn Monaten hat die Alt-Medien-Gemeinschaft (AMC) ihr Publikum glauben gemacht, die BRICS stünden kurz davor, dem Dollar den Todesstoß zu versetzen. Die Hauptakteure haben die Rolle der Gruppe bei der Förderung der finanziellen Multipolarität bewusst übertrieben, um Einfluss zu gewinnen, ihre ideologische Agenda voranzutreiben und/oder Spenden von ihren wohlmeinenden, aber naiven Anhängern zu erhalten.

In Wirklichkeit wollen die BRICS das globale Finanzsystem nur schrittweise durch eine Reihe sorgfältig abgestimmter Maßnahmen reformieren, deren Auswirkungen erst nach einer langen Zeit zum Tragen kommen werden, und nicht alles radikal verändern, indem sie der westlich geprägten Finanzordnung de facto den Krieg erklären, mit allem, was dazu gehört. Schließlich befinden sich alle Mitglieder, abgesehen von Russland, in komplexen Interdependenzbeziehungen mit demselben einseitigen System, das sie zu reformieren beabsichtigen.

Daraus folgt, dass keines dieser anderen vier Länder jemals vorhatte, die finanziellen Grenzen seiner westlichen Partner zu überschreiten, wie die führenden Vertreter der AMC fälschlicherweise behaupteten, und damit riskierte, die für beide Seiten katastrophalen Folgen einer sogenannten „Abkopplung“ zu katalysieren. Die Volkswirtschaften der beiden Länder könnten zusammenbrechen, die Bedrohung durch die Farbenrevolution könnte zunehmen, und die daraus resultierende internationale Instabilität könnte die jeweiligen großen Strategien erschweren. Wer etwas anderes erwartet hatte, sah sich getäuscht, wie die jüngste Entwicklung am Mittwoch bewies.

Die neu ernannte Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank (NDB, im Volksmund auch BRICS-Bank genannt), Dilma Rousseff, bestätigte in einer auf ihrem offiziellen Twitter-Account veröffentlichten Erklärung: „Die NDB bekräftigte, dass sie keine neuen Projekte in Russland plant und unter Einhaltung der geltenden Beschränkungen für die internationalen Finanz- und Kapitalmärkte arbeitet. Jegliche Spekulationen über eine solche Angelegenheit sind unbegründet.“

Rousseff war bis zu ihrer Amtsenthebung im August 2016 im Rahmen der damaligen US-Kampagne für einen Regimewechsel an der Spitze Brasiliens. Ihre Ernennung zur Präsidentin der BRICS-Bank durch den frisch wiedergewählten und nun dreimaligen Präsidenten Lula da Silva wurde von den Top-Influencern der AMC als angeblicher Beweis für ihre angeblich geheimen Pläne dargestellt, der westlich-zentrierten Finanzordnung de facto den Krieg zu erklären. Die Zuschauer fielen auf diese Lüge herein, weil sie mit ihr sympathisierten und fälschlicherweise glaubten, Lula sei gegen die USA.

Sie hätten sich nie vorstellen können, dass ausgerechnet sie es sein würde, die die Welt offiziell darüber informiert, dass die BRICS-Bank die westlichen Sanktionen gegen Russland einhält, und dann alle diesbezüglichen Spekulationen über die Absichten ihrer Gruppe als „unbegründet“ abtut. Auf einen Schlag wurde unbestreitbar, dass „BRICS nicht das ist, was viele ihrer Befürworter angenommen haben“, womit das Weltbild der AMC erschüttert und diejenigen ihrer wichtigsten Einflussnehmer diskreditiert wurden, die ihre Rolle in der entstehenden Ordnung absichtlich übertrieben haben.

Natürlich wird es einige schamlose Scharlatane geben, die vorhersehbar behaupten werden, dass Rousseff nur „5D-Schach“ spielt, um „den Westen zu verunsichern“ oder was auch immer, genau wie sie immer behaupten, wenn „politisch unbequeme“ Fakten ihre Lügen entlarven, aber das ist eine Beleidigung der Intelligenz ihres Publikums zu behaupten. Dennoch sind diese Art von Verschwörungstheorien in den vergangenen Jahren bedauerlicherweise weitverbreitet, nachdem die Top-Influencer erkannt haben, dass viele Menschen aus welchen Gründen auch immer verzweifelt an sie glauben wollen.

Diejenigen, die nicht unrettbar gehirngewaschen sind und aufrichtig danach streben, den globalen Systemwechsel zur Multipolarität so zu verstehen, wie er objektiv existiert, anstatt sich in Wunschdenken darüber zu ergehen, sollten diese unangenehme Entwicklung zum Anlass nehmen, endlich aufzuwachen. Sie haben sich von den Top-Influencern der AMC viel zu lange etwas vormachen lassen, was ihre Hoffnungen unrealistisch hochgeschraubt und sie damit unweigerlich auf die tiefe Enttäuschung vorbereitet hat, die sie jetzt wahrscheinlich erleben.

Die sieben Schritte, die hier vor einem halben Jahrzehnt vorgeschlagen wurden, werden ihnen helfen, ihren Verstand nach all den falschen Erzählungen, die ihnen von „vertrauenswürdigen“ Quellen vorgegaukelt wurden, zu deprogrammieren. Außerdem sollten sie sehen, ob die genannten Quellen öffentlich Rechenschaft darüber ablegen, warum sie die BRICS so falsch eingeschätzt haben. Diejenigen, die dies tun, verdienen Anerkennung dafür, dass sie Verantwortung übernehmen und versuchen, ihre Arbeit zu verbessern, während man denjenigen, die die jüngsten Entwicklungen ignorieren oder sich auf 5D-Schach“-Verschwörungstheorien versteifen, nicht mehr trauen sollte.

Wie in dieser Analyse über die jüngste Verhaftung von Igor Girkin erläutert wurde, sind „5D-Schach“ und „Doom & Gloom“-Verschwörungstheorien gleichermaßen ungenaue Darstellungen der Realität, nach denen die Mitglieder des AMC stets Ausschau halten sollten. Rousseffs Bestätigung, dass die BRICS-Bank die westlichen Sanktionen gegen Russland einhält, erschüttert die erste falsche Vorstellung über ihre Rolle bei der Förderung finanzieller Multipolaritätsprozesse, sollte aber auch nicht ausgenutzt werden, um der zweiten Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Diese „politisch unbequeme“ Entwicklung bedeutet nicht, dass die BRICS nicht wichtig sind oder sich an den Westen verkauft haben, wie „D&G“-Verschwörungstheoretiker vorhersehbar behaupten könnten. Vielmehr bestätigt sie einfach, was bereits in dieser Analyse gesagt wurde, nämlich dass diese Gruppe das Ziel verfolgt, das globale Finanzsystem nur schrittweise durch eine Reihe sorgfältig koordinierter Maßnahmen zu reformieren, deren Auswirkungen erst nach langer Zeit zum Tragen kommen werden. Es werden bereits Fortschritte erzielt, auch wenn das Tempo vielen in der AMC nicht gefällt.

Der Schock, den jene wohlmeinenden, aber naiven Leute verspüren, die auf die „5D-Schach“-Verschwörungstheorien über die BRICS hereingefallen sind, sollte nicht dazu führen, dass sie so verzagt werden, dass sie zu den „D&G“-Theorien überlaufen, sondern sollte sie stattdessen dazu inspirieren, die Wahrheit über den globalen Systemwandel zu suchen, wie sie objektiv existiert. Zu diesem Zweck sollten sie die sieben Schritte befolgen, die zuvor vorgeschlagen wurden, und gleichzeitig ihre Informationsquellen diversifizieren und stets darauf achten, dass sie nicht auf Verschwörungstheorien hereinfallen.