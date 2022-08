Australischer Senator lässt im Parlament Wahrheitsbomben über Great Reset und Schwab fallen

Das Leben, das Klaus Schwab sich für uns vorstellt, ist Sklaverei. Globalistische Konzerne von Milliardären werden alles besitzen: Häuser, Fabriken, Bauernhöfe, Autos, Möbel, und die normalen Bürger werden alles, was sie brauchen, leasen, vorausgesetzt, ihre soziale Kreditwürdigkeit erlaubt es. Dies sagte der australische Senator Malcolm Roberts letzte Woche im Parlament.

„Der Plan von The Great Reset ist, dass Sie mit nichts sterben werden. Damit dieser teuflische Plan gelingen kann, muss das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab den einfachen Menschen mehr als nur ihren materiellen Besitz nehmen. Senatoren in diesem Haus, die den Great Reset unterstützen, sind eine Bedrohung für unsere Privatsphäre, Freiheit und Würde. Ja, sie sind hier im Senat“, sagte Roberts.

Der Senator betonte, dass seine Partei entschieden gegen den Großen Reset, die digitale Identität und den Verkauf von Ackerland ist. Er sagte, seine Partei habe einen umfassenden Plan ausgearbeitet, um Australien wieder zu Wohlstand zu verhelfen.

„In den kommenden Monaten werden wir diesen Plan umsetzen. Anstelle von Parteien, die den Großen Reset von Klaus Schwab propagieren, mit dem Slogan ‚Sie werden nichts besitzen und glücklich sein'“.

„Wir stehen für eine Welt, in der Individuen und Gemeinschaften Vorrang vor räuberischen Milliardären und ihren kollaborierenden Bürokraten, Politikern und Medien haben“, sagte Roberts.

Australian Senator, Malcolm Roberts dropping absolute truth bombs about Klaus Schwab and the Great Reset…🔥 pic.twitter.com/x9RX1u7WgF