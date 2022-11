Auswirkungen werden auch in Europa zu spüren sein: Zwei katastrophale Dinge werden unserer Lieferkette im November widerfahren

Wenn Sie glauben, dass die wirtschaftliche Lage jetzt schlecht ist, sollten Sie Ihren Heiligenschein behalten. Wir stehen innerhalb des nächsten Monats vor einem perfekten Sturm für unsere Lieferkette, wenn sich nicht mehrere Dinge dramatisch ändern.

Seitdem die Covid-Pandemie im Jahr 2020 begann, unsere Lieferkette zu beeinträchtigen, kommt eines zum anderen. Um das klarzustellen: Sie müssen nicht glauben, dass es eine Pandemie gab, dass das Virus ernst zu nehmen war oder dass das Virus überhaupt existierte. Darum geht es in diesem Artikel nicht. Unabhängig davon, was man davon hält, war es der Auslöser für eine wirtschaftliche Katastrophe, die sich immer weiter verschlimmert hat.

Im März dieses Jahres sahen wir, wie die Regale in Amerika innerhalb eines Tages leergeräumt wurden, und seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war. Die weltweite Schifffahrt kam fast völlig zum Erliegen.

Und die Preise stiegen.

Die Landwirte konnten ihre Lebensmittel nicht mehr ernten oder verarbeiten und an die Läden liefern lassen.

Und die Preise stiegen weiter.

Dann schnellten die Treibstoffkosten in die Höhe.

Und die Preise stiegen weiter.

Und jetzt stehen wir vor einer neuen Herausforderung, die man nur als drohenden Verkehrskollaps bezeichnen kann. Innerhalb des nächsten Monats werden zwei Dinge geschehen, die das, was wir bisher erlebt haben, wie einen Spaziergang aussehen lassen könnten.

1.) Wir haben noch für 25 Tage Dieselkraftstoff.

2.) Biden ist es nicht gelungen, eine Einigung mit den Gewerkschaften der Eisenbahner zu erzielen, und ein Streik könnte bereits am 19. November beginnen.

Schauen wir uns jeden dieser Faktoren einmal genauer an.

Der Mangel an Dieselkraftstoff

Der sich abzeichnende Mangel an Dieselkraftstoff könnte absolut katastrophale Folgen haben. Der Treibstoff für Lastwagen, Züge und Schiffe – das könnte den Warentransport wirklich zum Erliegen bringen. Darüber hinaus wirkt sich die Dieselknappheit auch auf den Heizstoff für Privathaushalte aus.

OilPrice.com berichtet:

Die Verknappung von Dieselkraftstoff breitet sich in den Vereinigten Staaten aus. Ein Unternehmen hat ein Notlieferungsprotokoll eingeführt und verlangt von seinen Kunden eine Vorankündigung von 72 Stunden, um die Lieferung durchführen zu können. Einem Bericht von Bloomberg zufolge schrieb der Treibstofflieferant Mansfield Energy in einer Mitteilung an seine Kunden, dass sich die Bedingungen rapide verschlechtern“ und dass die Spediteure manchmal mehrere Terminals aufsuchen müssen, um Nachschub zu finden, was zu Verzögerungen bei den Lieferungen führt und die lokalen Lkw-Kapazitäten belastet.

Einige machen fehlende Raffineriekapazitäten für diese Verknappung verantwortlich. Bei näherer Betrachtung ist die Schließung von Raffinerien eine direkte Reaktion auf die neue Politik der derzeitigen Regierung, die das Land auf grüne Energie umstellen will.

Phil Flynn, ein Analyst von Fox News, sagte:

Phil Flynn, ein leitender Kundenbetreuer/Marktanalyst bei der Price Futures Group und Mitarbeiter von FOX Business, warnte, dass die strenge Regulierung unter der Regierung Biden weiterhin Druck auf die Raffinerien ausüben wird, um im Geschäft zu bleiben. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das Land nach dem Kauf und dem Bau neuer Raffinerien rief, weil sie mit der Nachfrage nicht Schritt halten konnten“, sagte Flynn am Montag.

Doch der Druck der Regierung, das Land von fossilen Brennstoffen zu entwöhnen, hat das Geschäft erschwert. Flynn argumentierte, dass Raffinerien aufgrund der strengeren Vorschriften der Biden-Administration und des Drucks der Regierung, die Nachfrage nach Benzin zu verringern, aus dem Geschäft gedrängt werden.

Sollte uns tatsächlich der Dieselkraftstoff ausgehen, wären die Auswirkungen auf unsere Versorgungskette katastrophal. Wir könnten damit rechnen, dass sich die Regale leeren und Frachtschiffe von Amerika zu Orten umgeleitet werden, die bessere Chancen haben, die Waren zu liefern. Ferner würden die Preise für alle Waren, die transportiert werden müssen – und das sind im Grunde alle – in die Höhe schnellen. Wenn man sie überhaupt noch finden kann, werden sie erheblich teurer.

Was wird dagegen unternommen?

Es ist ziemlich schwer, ein Problem zu lösen, das durch schlechte Politik entstanden ist. So etwas kann man nicht von heute auf morgen rückgängig machen. Yahoo News berichtet über diese möglichen Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um den Schaden zu mindern.

Deese fügt hinzu, dass die US-Notenbank über einige Instrumente verfügt, um die Versorgung mit Diesel zu sichern, wie die Northeast Home Heating Oil Reserve, die eine Million Barrel Diesel für den Fall einer Versorgungsunterbrechung bereithält. „Wir haben sehr sorgfältig darauf geachtet, dass wir darauf vorbereitet sind, sie bei Bedarf einzusetzen“, sagte er.

Die Washington Post berichtet jedoch, dass die Nachfrage nach Diesel so hoch ist, dass die Reserven im Nordosten in weniger als sechs Stunden erschöpft wären, wenn eine Million Barrel Diesel geliefert würden. Auch die Regierung Biden kündigte kürzlich an, die Ölreserven des Landes anzuzapfen, um den steigenden Benzinpreisen entgegenzuwirken, obwohl es Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wirksamkeit gibt.

Beamte des Weißen Hauses haben auch Beschränkungen des Treibstoffexports nicht völlig ausgeschlossen, aber das American Petroleum Institute und die American Fuel and Petrochemical Manufacturers haben Anfang Oktober in einem gemeinsamen Schreiben ihre Bedenken geäußert. Ein Verbot oder eine Beschränkung des Exports von Raffinerieprodukten würde wahrscheinlich die Lagerbestände verringern, die inländischen Raffineriekapazitäten reduzieren, die Kraftstoffpreise für die Verbraucher in die Höhe treiben und die Verbündeten der USA in Zeiten des Krieges verprellen“, schrieb die Gruppe.

(Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich unseren kostenlosen QUICKSTART-Leitfaden für den Aufbau eines 3-Schichten-Lebensmittelvorratssystems anzusehen).

Der mögliche Bahnstreik

Als Nächstes haben wir die Möglichkeit eines Bahnstreiks. Diese Krise wurde im September knapp abgewendet, als Biden und Gewerkschaftsvertreter eine vorläufige Einigung erzielten. Damals bezeichnete Biden dies als „wichtigen Sieg“ für das amerikanische Volk, aber es sieht so aus, als ob der Sieg nur ein vorübergehender Tropfen auf den heißen Stein war.

Die Brotherhood of Maintenance of Way Employees Division hat die im letzten Monat angebotene Einigung abgelehnt, so dass ein Streik wieder auf dem Tisch liegt.

Die Washington Post berichtet:

… viele Gewerkschaftsmitglieder waren von Anfang an skeptisch, und einige sagten der Washington Post, die Details seien undurchsichtig. Der Plan sah eine 24-prozentige Gehaltserhöhung bis 2024 vor – was den Durchschnittslohn auf 110.000 Dollar pro Jahr anheben würde – sowie jährliche Prämien von 1.000 Dollar für fünf Jahre. Außerdem wurde sichergestellt, dass die Zuzahlungen und Selbstbeteiligungen bei der Gesundheitsversorgung nicht steigen würden. Aber es schien nur einen bezahlten Krankheitstag zu beinhalten, obwohl die Gewerkschaftsführer 15 gefordert hatten.

„Die Eisenbahner sind entmutigt und unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen und der Entlohnung und haben ein geringes Ansehen bei ihrem Arbeitgeber. Die Eisenbahner fühlen sich nicht wertgeschätzt“, sagte BMWED-Präsident Tony D. Cardwell am Montag in einer Erklärung, in der das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben wurde. „Sie ärgern sich darüber, dass die Unternehmensleitung keine Rücksicht auf ihre Lebensqualität nimmt, was sich in der hartnäckigen Weigerung zeigt, mehr bezahlte Freistellungen zu gewähren, insbesondere im Krankheitsfall“. Der vorläufige Pakt war das Ergebnis zweijähriger Verhandlungen zwischen den Fluggesellschaften und den Gewerkschaften, und das Weiße Haus setzte Anfang Juli einen Notausschuss ein, um zu vermitteln. Einer der Knackpunkte war eine auf Punkten basierende Anwesenheitspolitik, die von einigen der größten Fluggesellschaften Anfang dieses Jahres eingeführt wurde. Diese Politik kann dazu führen, dass Arbeitnehmer bestraft werden, wenn sie wegen eines routinemäßigen Arzttermins oder eines familiären Notfalls der Arbeit fernbleiben.

Leider war dieser „Sieg“ nicht so sehr ein Sieg, sondern eher eine vorübergehende Gnadenfrist. Offensichtlich war die Entscheidung dieser Gewerkschaft ein Schock.

„Zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, haben die BRS-Mitglieder nicht für die Ratifizierung eines nationalen Abkommens gestimmt, und das mit der höchsten Beteiligung in der Geschichte der BRS“, sagte Michael Baldwin, Präsident der BRS, in einer Erklärung.

Zwei der größten Gewerkschaften haben noch nicht abgestimmt, und ihre Entscheidung könnte uns zu einem Stillstand der Eisenbahn führen. Die Frist für eine Einigung läuft am 19. November ab.

Was würde im Falle eines Bahnstreiks geschehen?

Edward Segal von Forbes.com hat diese Situation aufmerksam verfolgt.

Letzten Monat schrieb ich: „Wäre der landesweite Bahnstreik [im September] Realität geworden, hätte die Arbeitsniederlegung eine weitere Krise für Tausende von Unternehmen und Organisationen verursacht. Die Auswirkungen auf Unternehmen, Organisationen und empfindliche Lieferketten wären natürlich von der Dauer des Streiks abhängig gewesen.“ Ein weiterer Faktor, den die Führungskräfte von Unternehmen im Falle eines Streiks im Auge behalten sollten, ist die Reaktion der Verbraucher.

Nach fast drei Jahren Verzögerungen in der Lieferkette und Bitten um Verständnis“ in schwierigen Zeiten sind die Kunden der Lieferkette überdrüssig“, sagte Kushal Nahata, CEO von FarEye, einem Unternehmen für die Verwaltung der letzten Meile, per E-Mail. „Die Geduld, die sie in den ersten Tagen der Pandemie hatten, schwindet, und die allgemeine Stimmung ist, dass Unternehmen in der Lage sein sollten, entsprechend zu planen und Lösungen parat zu haben“, riet er.

Die Unternehmen „sollten ihre Logistikmodelle so anpassen, dass ihre Kunden nur sehr wenig von den Störungen betroffen sind. Wenn sie das nicht tun, haben die Kunden kein Problem, zu einer anderen Marke zu wechseln, die das kann – fast 90 % der Kunden werden einen Online-Händler verlassen, wenn sie schlechte Lieferbedingungen sehen“, warnte Nahata.

Segal hat nicht Unrecht. Wir, die Verbraucher, haben es satt, für die schreckliche Politik, die dieses wirtschaftliche Desaster verursacht hat, zu zahlen.

Aber wieder einmal liegen die Entscheidungen nicht in unserer Hand.

Wie kann man sich auf so etwas vorbereiten?

Wie um alles in der Welt bereitet man sich auf einen Stillstand im Transportwesen vor, insbesondere nach den letzten zweieinhalb Jahren? Die Vorräte in den Geschäften sind erschöpft und teuer; viele von uns haben einen Teil, wenn nicht sogar alle Vorräte aufgebraucht; und die Amerikaner sind pleite.

Wenn Sie nicht zu den Glücklichen gehören, die in der Lage sind, dies zu tun, können Sie sich nicht aus diesem Problem herauskaufen.

Ich schlage vor, dass Sie sich überlegen, worauf Sie wirklich nicht verzichten können: Medikamente, spezielle Lebensmittel, die Sie für Ihre Gesundheit benötigen, und andere lebenswichtige Dinge, die Sie unbedingt haben müssen, und dass Sie Ihre Ressourcen auf diese Dinge konzentrieren. Hier geht es nicht um „Wünsche“ und „Annehmlichkeiten“. Es geht um „Bedürfnisse“. Stellen Sie sicher, dass Sie sich über den Unterschied im Klaren sind. Wenn wir Glück haben und diese Probleme ohne einen Verkehrskollaps gelöst werden, wissen Sie, dass Sie nicht einen Haufen Dinge gekauft haben, die Sie nie benutzen werden – Sie haben die Dinge, die notwendig sind.

Was alles andere angeht, müssen wir uns darauf konzentrieren, die anpassungsfähigsten und widerstandsfähigsten Versionen von uns selbst zu sein. Wir werden lernen müssen, mit verschiedenen Optionen im Laden zu leben, uns zu arrangieren und auf etwas zu verzichten.

Wir sind zwar nicht von Marodeuren umgeben und haben immer noch Strom, aber das ist das Szenario, auf das wir uns vorbereitet haben, und ich glaube, dass wir als Prepper mental bereit sind, das zu überleben. Es wird nicht leicht sein, aber wir haben den Vorteil, dass wir wussten, dass es passieren würde. Wir wussten nicht mit Sicherheit, wie es aussehen würde, aber wir wussten seit Jahren, dass die Wirtschaft am seidenen Faden hing.