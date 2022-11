Prominente Persönlichkeit aus der Kryptowelt tot aufgefunden, nachdem sie einen Tweet über ein „Sexhandelsnetzwerk von CIA, Mossad und Pädo-Elite“ gepostet hatte

Ein prominenter Vertreter der Kryptowelt, der behauptete, seine Ex-Freundin sei eine Spionin, und der befürchtete, von der CIA „umgebracht“ zu werden, wurde tot aufgefunden. Dies geschah kurz nachdem er einen Tweet über ein angebliches Netzwerk für Sexhandel in Puerto Rico und der Karibik gepostet hatte.

Der leblose Körper von Nikolai Arcadie Muchgian, dem 29-jährigen Gründer von MakerDAO, Balancer Labs und Stablecoin Dai, wurde am Freitag in San Juan, Puerto Rico, gefunden.

CIA and Mossad and pedo elite are running some kind of sex trafficking entrapment blackmail ring out of Puerto Rico and caribbean islands. They are going to frame me with a laptop planted by my ex gf who was a spy. They will torture me to death. — ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ (@delete_shitcoin) October 28, 2022

Muchgian schrieb am frühen Morgen des 28. Oktobers auf Twitter, dass die CIA, der Mossad und die Pädo-Elite in Puerto Rico und in der Karibik ein Netzwerk für den Sex handel betreiben würden. Er sagte auch: „Sie werden mir einen Laptop unterschieben, der von meiner Ex-Freundin, einer Spionin, platziert wurde. Sie werden mich zu Tode foltern.“

Am 4. September twitterte er, dass es „drei mögliche Zukünfte für mich“ gebe. Eine davon war, wie er sagte: „Selbstmord durch die CIA“.

3 possible futures for me 1) suicided by CIA 2) CIA brain damage slave asset 3) worst nightmare of people who fucked with me up until now, I am sure these are the only options — ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ (@delete_shitcoin) September 5, 2022

Letztes Jahr starb Mircea Popescu, einer der ersten Bitcoin-Milliardäre, plötzlich im Alter von 41 Jahren vor der Küste Costa Ricas. Popescu behauptete, eine Million Bitcoins zu besitzen.