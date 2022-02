Autoren der Barrington-Erklärung melden sich

Mercola.com

Am 4. Oktober 2020 veröffentlichten drei Gesundheitswissenschaftler die Great Barrington Declaration – einen Vorschlag für die öffentliche Gesundheit, der den gezielten Schutz der Schwächsten fordert, während der Rest der Welt wieder zum normalen Leben zurückkehren kann

Die Great Barrington Declaration wurde von mehr als 920.000 Personen unterzeichnet, darunter 46.412 Mediziner und 15.707 Wissenschaftler

Kürzlich wurde aufgedeckt, dass Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, und sein früherer Chef, der inzwischen pensionierte Direktor der National Institutes of Health, Francis Collins, hinter den Kulissen zusammengearbeitet haben, um die Erklärung vom ersten Tag an zu verhindern.

Der gezielte Schutz basiert auf langjährigen Grundprinzipien der öffentlichen Gesundheit, die wir seit Jahrzehnten befolgen, während Abriegelungen neuartige, experimentelle Strategien sind, die sich in der Vergangenheit nicht bewährt haben.

Fauci und Collins hatten nichts, was die Wissenschaft betrifft. Sie konnten weder Lockdowns noch irgendetwas anderes auf der Grundlage der Wissenschaft allein verteidigen. Also griffen sie zu Propaganda, PR und Verleumdungstaktiken

Am 4. Oktober 2020 riefen drei Gesundheitswissenschaftler die Great Barrington Declaration ins Leben – einen Vorschlag für die öffentliche Gesundheit, der den gezielten Schutz der Schwächsten fordert, während der Rest der Welt wieder zum normalen Leben zurückkehren kann. Die Erklärung hat inzwischen mehr als 920 000 Unterschriften von Ärzten, Wissenschaftlern und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens erhalten, die mit den Prämissen der Erklärung einverstanden sind. Zu dem Gründungstrio gehören:

Dr. Martin Kulldorf, Biostatistiker und Epidemiologe mit Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Erkennung und Überwachung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten und der Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen sowie Professor für Medizin an der Harvard-Universität

Sunetra Gupta, Ph.D., Professorin an der Universität Oxford, Epidemiologin mit Fachkenntnissen in Immunologie, Impfstoffentwicklung und mathematischer Modellierung von Infektionskrankheiten

Jay Bhattacharya, MD, Ph.D., Professor an der Stanford University Medical School, Arzt, Epidemiologe, Gesundheitsökonom und Experte für öffentliche Gesundheitspolitik mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen

Im obigen Video spricht Jimmy Dore mit Kulldorf und Bhattacharya über die Erklärung und die jüngste Enthüllung, dass Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und sein früherer Chef, der inzwischen pensionierte Direktor der National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, hinter den Kulissen zusammengearbeitet haben, um die Erklärung vom ersten Tag an zu unterdrücken.

Gezielter Schutz

In der Erklärung von Great Barrington werden einige grundlegende Fakten hervorgehoben. Erstens wird darin betont, dass Pandemiemaßnahmen wie Abriegelungen „irreparable Schäden verursachen, wobei die Unterprivilegierten unverhältnismäßig stark geschädigt werden“. Zweitens wird die Tatsache hervorgehoben, dass das Risiko, an COVID zu sterben, nicht für alle gleich hoch ist.

Wir wissen, dass das Risiko, an COVID-19 zu sterben, bei alten und gebrechlichen Menschen mehr als tausendmal höher ist als bei jungen Menschen. In der Tat ist COVID-19 für Kinder weniger gefährlich als viele andere Krankheiten, einschließlich der Grippe.

Außerdem sinkt das Gesamtrisiko einer Infektion, wenn die natürliche Immunität in einer Bevölkerung wächst. Wenn man also denjenigen, die ein geringes Risiko für Komplikationen und Tod haben, ein normales Leben ermöglicht, so dass sie möglicherweise erkranken, aber wieder gesund werden, trägt dies zum Schutz derjenigen bei, die am meisten gefährdet sind.

Indem man alle zu Hause isoliert und den Kontakt mit anderen vermeidet, wird die Herdenimmunität hinausgezögert und die Pandemie hinausgezögert. „Unser Ziel sollte es sein, die Sterblichkeit und den sozialen Schaden zu minimieren, bis wir die Herdenimmunität erreichen“, heißt es in der Erklärung, und weiter:

Der mitfühlendste Ansatz, der die Risiken und Vorteile des Erreichens der Herdenimmunität gegeneinander abwägt, besteht darin, denjenigen, die einem minimalen Todesrisiko ausgesetzt sind, ein normales Leben zu ermöglichen, damit sie durch natürliche Ansteckung eine Immunität gegen das Virus aufbauen können, während diejenigen, die dem höchsten Risiko ausgesetzt sind, besser geschützt werden. Wir nennen dies gezielten Schutz. Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten Personen sollten das zentrale Ziel der Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf COVID-19 sein. So sollten Pflegeheime beispielsweise Personal mit erworbener Immunität einsetzen und häufige Tests bei anderem Personal und allen Besuchern durchführen. Die Personalrotation sollte minimiert werden.

Zu Hause lebende Rentner sollten sich Lebensmittel und andere lebenswichtige Dinge nach Hause liefern lassen. Wenn möglich, sollten sie ihre Familienangehörigen im Freien und nicht im Haus treffen. Eine umfassende und detaillierte Liste von Maßnahmen, einschließlich Ansätzen für Mehrgenerationenhaushalte, kann umgesetzt werden und liegt durchaus im Rahmen der Möglichkeiten und Fähigkeiten von Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens. Diejenigen, die nicht gefährdet sind, sollten sofort die Möglichkeit haben, ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Einfache Hygienemaßnahmen, wie Händewaschen und zu Hause bleiben, wenn man krank ist, sollten von allen praktiziert werden, um die Schwelle für die Herdenimmunität zu senken. Schulen und Universitäten sollten für den persönlichen Unterricht geöffnet sein.

Außerschulische Aktivitäten, wie z. B. Sport, sollten wieder aufgenommen werden. Junge Erwachsene mit geringem Risiko sollten normal arbeiten und nicht von zu Hause aus. Restaurants und andere Geschäfte sollten wieder öffnen. Kunst, Musik, Sport und andere kulturelle Aktivitäten sollten wieder aufgenommen werden. Menschen, die stärker gefährdet sind, können daran teilnehmen, wenn sie es wünschen, während die Gesellschaft als Ganzes den Schutz genießt, der den Gefährdeten durch diejenigen gewährt wird, die eine Herdenimmunität aufgebaut haben.

Faucis falscher Konsens

Wie Bhattacharya im obigen Interview feststellte, hat Fauci zwar sein Bestes getan, um die Illusion eines wissenschaftlichen Konsenses zu erzeugen – dass die meisten Wissenschaftler mit Abriegelungen, Verschleierung, sozialer Distanzierung usw. einverstanden sind -, aber es gab und gibt genauso viele, wenn nicht mehr, die anderer Meinung sind.

Die Erklärung von Great Barrington wurde von mehr als 920.000 Menschen unterzeichnet, darunter 46.412 Mediziner und 15.707 Wissenschaftler. „Wir stellten für sie ein erhebliches Problem dar“, sagt Bhattacharya, „denn sie konnten uns nicht als Randgruppe abtun“. Nun, Collins hat es sicherlich versucht. Tatsächlich schrieb Collins in einer E-Mail an Fauci vom 8. Oktober 2020:

Der Vorschlag der drei Randepidemiologen, die sich mit dem Minister getroffen haben, scheint viel Aufmerksamkeit zu bekommen … Es muss eine schnelle und verheerende Veröffentlichung ihrer Prämissen erfolgen …

„Keine Sorge, ich habe das im Griff“, antwortete Fauci. Später schickte Fauci Collins Links zu neu veröffentlichten Artikeln, in denen die Lösung des gezielten Schutzes widerlegt wurde, darunter ein Meinungsartikel im Wired Magazine und ein Artikel in The Nation mit dem Titel „Focused Protection, Herd Immunity and Other Deadly Delusions (Gezielter Schutz, Herdenimmunität und andere tödliche Wahnvorstellungen)“.

Wenn sie ein Argument nicht gewinnen können, verleumden sie

Wie Bhattacharya feststellte, hatten Fauci und Collins nichts, was die eigentliche Wissenschaft betraf. Sie konnten Sperrungen oder irgendetwas anderes nicht allein auf wissenschaftlicher Grundlage verteidigen. Also griffen sie zu Propaganda, PR und Verleumdungstaktiken.

Der gezielte Schutz basiert auf langjährigen Grundprinzipien der öffentlichen Gesundheit, die wir seit Jahrzehnten verfolgen“, sagt Kulldorf. „Lockdowns sind eine neue, experimentelle Sache. Das Problem für Dr. Fauci und Collins ist also, dass sie keine wirklich guten Argumente für die öffentliche Gesundheit haben. Collins ist Genetiker und Fauci ist Immunologe, sodass ihre Erfahrung mit Epidemiologie und öffentlicher Gesundheit begrenzt ist.

Das kann man in dieser E-Mail sehen, in der Fauci die Zeitschrift Wired zitiert, um die Great Barrington Declaration zu entkräften. Sie hatten nicht wirklich gute Argumente für die öffentliche Gesundheit. Es gab keine Argumente, um die Schulen geschlossen zu halten. Das Einzige, was dann bleibt, ist die Verleumdung, die Verschmierung oder die falsche Darstellung der Gegner, und genau das haben sie getan. Sie nannten den gezielten Schutz eine ‚let it rip strategy‘, obwohl es genau das Gegenteil ist.

Dieselbe Taktik wurde auch angewandt, um alle anderen Gegenargumente abzuschmettern, seien es Beweise, die zeigen, dass Masken nicht funktionieren, dass die COVID-Impfungen Schaden anrichten oder dass Impfpässe überflüssig sind, da die Impfungen nicht verhindern, dass man sich infiziert oder das Virus überträgt, und daher andere nicht schützen können, keine durch Impfung hervorgerufene „Herdenimmunität“ verleihen und die Pandemie nicht beenden können.

Risiko-Nutzen-Analyse der COVID-Spritze

Leider behaupten Dore, Kulldorf und Bhattacharya alle, dass die COVID-Impfung nützlich ist oder zumindest für einige von ihnen nützlich sein kann und Leben rettet. Kulldorf geht sogar so weit zu sagen, dass „ältere Menschen, die noch keine COVID-Impfung erhalten haben, sich auf jeden Fall impfen lassen sollten“.

Ich respektiere zwar ihr Fachwissen, bin aber mit solchen Aussagen ganz und gar nicht einverstanden. Wichtig ist, dass sie die Wirksamkeit und den Schutz, den Sie durch die Impfung erhalten, nicht mit dem Schutz und der Wirksamkeit von Präventivmaßnahmen und aggressiver Frühbehandlung vergleichen.

Ich habe noch nie erlebt, dass ein Fachmann diese Empfehlung ausspricht und sie mit der Alternative vergleicht, den Vitamin-D-Spiegel zu optimieren und eine frühzeitige Behandlung durchzuführen, am besten gleich am ersten Tag. Sie vergleichen es mit Nichtstun, was keinen Sinn macht, da es mit einer anderen Maßnahme verglichen werden sollte.

Wenn Sie sich nicht impfen lassen, ist Ihr Risiko, an COVID zu erkranken, nicht 100 %. Wenn Sie sich jedoch impfen lassen, sind Sie zu 100 % den Risiken ausgesetzt, und die sind erheblich. Wenn man bedenkt, dass es verschiedene Protokolle für eine frühzeitige Behandlung gibt, die nachweislich wirksam sind und das Sterberisiko selbst bei Schwerkranken um 80 % senken, warum sollte man dann eine experimentelle Spritze nehmen, die, wenn nicht akut, so doch langfristig die Gesundheit zerstören kann?

Mir ist die eindeutig heikle Lage, in der sie sich befinden, nicht gleichgültig. Es ist zumindest möglich (wenn auch bei weitem nicht sicher), dass ihre enthusiastische Pro-Jab-Haltung ein Zugeständnis ist, um das Etikett „Impfgegner“ zu vermeiden, damit sie sich an der breiteren Diskussion über andere Pandemie-Maßnahmen beteiligen können. Würden sie diese Position nicht einnehmen, würden sie wahrscheinlich noch stärker zensiert werden.

Für das Establishment ist es leicht, diejenigen anzugreifen und zu verleumden, die Bedenken gegen die COVID-Impfung äußern. Schwieriger ist es, den Ruf derjenigen zu schädigen, die die Impfung zwar für „fantastisch“ halten, aber Bedenken hinsichtlich anderer Maßnahmen haben.

Dennoch weist Bhattacharya auf einige grundlegende Daten hin, die von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurden, um zu klären, für wen der Nutzen der Impfung die unbekannten Risiken überwiegen könnte:

Ein 53-Jähriger hat eine Sterblichkeitsrate von 0,2 % durch COVID, d. h. er hat eine Chance von 99,8 %, die Infektion zu überleben.

Für jedes siebte Lebensjahr über 53 Jahren verdoppelt sich die Sterblichkeitsrate, sodass ein 60-Jähriger ein Risiko von 0,4 % hat, an COVID zu sterben, ein 67-Jähriger ein Risiko von 0,8 % und ein 74-Jähriger ein Risiko von 1,6 %.

Für jedes siebte Lebensjahr unter 53 Jahren halbiert sich die Sterblichkeitsrate, d. h. ein 46-Jähriger hat ein Risiko von 0,1 %, an COVID zu sterben, und für Jugendliche und Kinder sinkt es auf statistische Null.

80 % der COVID-Todesfälle in den USA treten bei Menschen über 65 Jahren auf.

Das Durchschnittsalter bei COVID-Todesfällen liegt über der nationalen Lebenserwartung

Warum Impfvorschriften keinen Sinn ergeben

Wie Dore betont, sprechen die Fakten einfach nicht für eine Impfpflicht. „Ich verstehe nicht, wie man nach diesen Informationen für eine Impfpflicht sein kann“, sagt er.

Die COVID-Impfung verhindert die Übertragung nicht, und geimpfte Personen haben eine ebenso hohe oder höhere Viruslast als ungeimpfte, sodass sie genauso ansteckend sind oder sogar noch ansteckender.

Auch wenn die Impfung die Symptome lindert, verhindert sie nicht, dass man sich mit dem Virus ansteckt.

Da Omikron so hochgradig ansteckend ist, scheint der Konsens zu sein, dass so gut wie jeder dem Virus ausgesetzt ist und sich ansteckt, wodurch eine Herdenimmunität entsteht.

„Wenn sich jeder anstecken kann, ist es dann nicht egal, von wem man sich ansteckt, von einer geimpften oder einer ungeimpften Person? Fragt Dore. „Wie können sie dann ein Mandat rechtfertigen?“

COVID Impf-Mandate sind grausam und unethisch

Kulldorf zufolge ignoriert das Establishment, das auf Impfvorschriften drängt, grundlegende Erkenntnisse der öffentlichen Gesundheit. Sie handeln auch unethisch. Es ist medizinisch unethisch, von einem 25-Jährigen, der bereits COVID hatte, eine experimentelle Impfung zu verlangen, die ihm keinen eindeutigen Nutzen bringt.

Gleichzeitig können ältere Menschen in unterentwickelten Ländern, die davon profitieren könnten, die Impfung nicht erhalten, und auch das ist unethisch, meint Kulldorf. Bhattacharya stimmt dem zu und sagt: „Es ist eine grausame Sache, die wir mit den Mandaten gemacht haben. Menschen, die im ersten Jahr der Pandemie, als noch wenig über die Infektion bekannt war, ihr Leben riskiert haben, werden jetzt entlassen, weil sie eine Impfung ablehnen, die sie nicht brauchen.

Der Impfstoff verhindert die Übertragung nicht. Welche Logik gibt es also für ein Mandat? Es gibt keine. Es ist einfach grausam und unethisch. ~ Dr. Jay Bhattacharia

Ärzte, Krankenschwestern, Rettungssanitäter, Lastwagenfahrer, Lebensmittelverkäufer – sie alle arbeiteten bis 2020 und waren an vorderster Front dem Virus ausgesetzt. Diejenigen, die sich erholt haben und über eine natürliche Immunität verfügen, werden nun ohne triftigen Grund wie Abfall von gestern entsorgt.

Natürlich immunes Gesundheitspersonal zum Beispiel wäre normalerweise von unschätzbarem Wert. Jetzt werden sie entlassen und durch Mitarbeiter ersetzt, die bestenfalls einen schwachen und vorübergehenden Schutz haben, was mehr als unvernünftig ist, wenn man versucht, Ausbrüche zu verhindern.

Der Impfstoff stoppt die Übertragung nicht“, sagt Bhattacharya. „Welche Logik gibt es also für ein Mandat? Es gibt keine. Es ist einfach grausam und unethisch.

Das bizarre Verschwinden der natürlichen Immunität

Kulldorf weist darauf hin, dass die natürliche Immunität seit 2 500 Jahren bekannt ist und dass es keinen Grund gibt, anzunehmen, dass sich dieses Virus von allen anderen Viren unterscheidet und nach der Genesung keine robuste Immunität verleiht.

Aber selbst wenn man sich nicht sicher wäre, bestätigen Daten aus der Praxis, dass das Virus tatsächlich Immunität verleiht. Er zitiert Daten aus Israel, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer symptomatischen Infektion zu erkranken, bei Personen, die die Impfung erhalten haben, 27-mal höher ist als bei Personen, die zuvor eine COVID-Infektion hatten. Wir wissen also, dass die natürliche Immunität viel besser ist als die Impfung.

Es ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, das aufgetreten ist, und sowohl Bhattacharya als auch Kulldorf geben zu, dass sie davon sehr verwirrt sind, und zwar, dass sich scheinbar Hunderte von Wissenschaftlern auf die Seite von Erzählungen geschlagen haben, von denen jeder weiß, dass sie falsch sind – wie die Leugnung der natürlichen Immunität.

Bhattacharya beschreibt, dass er völlig schockiert war, als er eine von 100 Wissenschaftlern unterzeichnete Erklärung las, in der erklärt wurde, dass es nach einer COVID-Infektion keine natürliche Immunität gegeben habe. Seiner Meinung nach war die wissenschaftliche Gemeinschaft so sehr von der Angst, „abgesagt“ zu werden, gefangen, dass sie entweder schwieg oder sich auf Dinge einließ, von denen sie wusste, dass sie unwahr waren.

Er weist auch darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation so weit ging, die Definition der Herdenimmunität zu ändern, nachdem die Erklärung von Great Barrington veröffentlicht worden war. Die neue Definition leugnet im Grunde die Existenz einer natürlichen Herdenimmunität und behauptet, dass diese nur durch Massenimpfungen erreicht werden kann, was nie der Fall war.

Es ist eine seltsame Macht, die wir haben“, sagt Bhattacharya mit einem Augenzwinkern. „Wir haben [die Erklärung von Great Barrington] veröffentlicht und die Weltgesundheitsorganisation noch dümmer gemacht.

Unverhohlene Lügen über das COVID-Risiko von Kindern

Dore weist auch auf andere eklatante Lügen hin. Zwei Drittel der Eltern sind sehr abgeneigt, ihren Kindern die COVID-Impfung zu verabreichen, sodass die Propagandamaschine auf Hochtouren läuft und versucht, den Eltern mehr Angst vor COVID als vor der Impfung zu machen. Er spielt einen Nachrichtenclip ab, in dem behauptet wird, dass:

Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 8.000 Kinder mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert, ein Drittel davon auf die Intensivstation

146.000 Kinder sind seit Beginn der Pandemie an COVID gestorben

COVID gehört jetzt zu den 10 häufigsten Todesursachen bei Kindern

„Das ist einfach falsch“, sagt Bhattachary. In dem Nachrichtenclip wird das weiter behauptet:

Die Impfung ist für Kinder nachweislich sicher.

Dass es bei Kindern „keine Nebenwirkungen“ gibt

Nebenwirkungen treten nur in den ersten Monaten nach der Impfung auf, und

„Langfristige Bedenken sind sehr theoretisch“ und würden „höchstens selten“ auftreten, während die Auswirkungen von COVID selbst „verheerend sein könnten“.

„Er hat gerade gesagt, dass es KEINE Nebenwirkungen des Impfstoffs gibt“, sagt Dore. „[Das ist] auch eine Lüge!“ Bhattacharya kommentierte den Clip und nannte ihn „absolut schockierend, voller absoluter Lügen“. Abgesehen davon, dass die Sicherheit nicht bewiesen ist, wurde auch gelogen, dass COVID langfristige Probleme bei Kindern verursacht. Bhattacharya zitiert eine kürzlich durchgeführte groß angelegte Studie, die zu dem Schluss kommt, dass die Langzeitwirkung von COVID bei Kindern von kurzer Dauer ist.

Sie erzeugen dieses Gefühl der Panik bei den Eltern, und das ist einfach böse“, sagt Bhattacharya. „Was passiert, ist, dass die Eltern auf der Grundlage dieser falschen Informationen Entscheidungen für ihre Kinder treffen, die ihnen letztendlich schaden.

Aggressive Frühbehandlung ist der Schlüssel

Ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit, das ganze Interview anzuhören, denn es geht um weit mehr, als ich hier wiedergegeben habe. Es ist ein interessantes Gespräch, und Jimmy ist äußerst unterhaltsam, während er uns über die Fakten aufklärt. In der zweiten Hälfte des Interviews sprechen sie auch über die Frage der Behandlung und die irrationale Haltung, dass die Diskussion über eine wirksame Behandlung und deren Anwendung dazu führt, dass Menschen die COVID-Impfung nicht erhalten.

Bhattacharya ist darüber verärgert: „Wenn ein Patient krank ist, muss man alles in seiner Macht stehende tun, um ihn zu behandeln. Man kann die Behandlung nicht ignorieren, weil man befürchtet, dass der Patient später nicht geimpft werden will. Und man kann Menschen nicht einfach nicht behandeln, nur weil andere vielleicht beschließen, dass sie den Impfstoff nicht wollen, weil sie wissen, dass sie behandelt werden können, wenn sie krank werden.

In der Tat ist die Unterdrückung und Verweigerung einer frühzeitigen Behandlung vielleicht die ungeheuerlichste und tödlichste Lüge von allen. Bei den ersten Anzeichen von Symptomen muss man mit der Behandlung beginnen. Wir wissen heute, dass eine frühzeitige und aggressive Behandlung die überwiegende Mehrheit der Menschen davor bewahrt, ein Krankenhaus aufsuchen zu müssen oder zu sterben. Eine frühzeitige Behandlung senkt auch das Risiko einer langwierigen COVID-Erkrankung radikal. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es mehrere Frühbehandlungsprotokolle mit nachgewiesener Wirksamkeit, darunter:

Auf der Grundlage meiner Prüfung dieser Protokolle habe ich die folgende Zusammenfassung der Behandlungsspezifikationen erstellt, die meiner Meinung nach am einfachsten und wirksamsten sind.

