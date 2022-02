Berichte über Todesfälle und Verletzungen nach COVID-Impfungen steigen weiter an und 6-Jähriger mit impfstoffinduzierter Myokarditis kann nicht mehr laufen

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.103.893 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 23.615 Todesfälle und 188.135 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Februar 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Februar 2022 insgesamt 1.103.893 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 23.615 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 466 gegenüber der Vorwoche – und 188.135 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.824 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Februar 2022 753.482 unerwünschte Ereignisse, darunter 10.747 Todesfälle und 70.746 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 10.747 Todesfällen in den USA, die bis zum 4. Februar gemeldet wurden, traten 18 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 23 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 60 % bei Menschen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 4. Februar 541,5 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 318 Millionen Dosen von Pfizer, 205 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 4. Februar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

7.724 unerwünschte Ereignisse, darunter 170 als schwerwiegend eingestufte und 3 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 7-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1975356) aus Minnesota, das 11 Tage nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als es von seiner Mutter nicht mehr ansprechbar war. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

16 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

29 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. Februar 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

28.793 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.651 als schwerwiegend eingestufte und 38 gemeldete Todesfälle.

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2042005) aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat, der sieben Monate nach Verabreichung seiner zweiten Dosis Moderna an einem plötzlichen Herzinfarkt starb, und um eine 17-jährige Frau aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat (VAERS-Identifikationsnummer 2039111), die nach Verabreichung ihrer ersten Dosis Moderna starb. Die medizinischen Informationen waren begrenzt und es ist nicht bekannt, ob in beiden Fällen eine Autopsie durchgeführt wurde.

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

629 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 617 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

155 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 4. Februar 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,6 Jahren.

Bis zum 4. Februar meldeten 5.038 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.615 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.531 gemeldeten Fällen von Bellschen Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 40% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

858 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.316 Berichte über Anaphylaxie, bei der die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.576 Berichte über Myokardinfarkte.

12.981 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.780 Berichte Pfizer zugeschrieben, 4.627 Berichte Moderna und 2.527 Berichte J&J.

3.950 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.427 Fälle Pfizer, 1.343 Fälle Moderna und 169 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

Pfizer und BioNTech verschieben Antrag auf Zulassung des Impfstoffs für Kinder unter 5 Jahren

Pfizer und BioNTech gaben heute bekannt, dass sie ihren Antrag an die FDA auf Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech für Kinder unter fünf Jahren mit der Begründung verschieben, dass nicht genügend Daten über die Wirksamkeit einer dritten Dosis vorliegen.

Die FDA teilte mit, dass die für nächste Woche angesetzte Sitzung des Beratungsgremiums verschoben wird. Ursprünglich sollte Pfizer heute eine Analyse seiner Daten veröffentlichen.

Pfizer sagte, dass es auf seine Daten zu einer Serie von drei Dosen des Impfstoffs – erwartet im April – warten wird, weil es glaubt, dass drei Dosen „ein höheres Schutzniveau in dieser Altersgruppe bieten könnten“.

Pfizer sagte im Dezember 2021, dass zwei Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs während der klinischen Studie bei Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren keine starke Immunreaktion hervorriefen.

Für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren hat der Impfstoff von Pfizer eine Dosierung von 3 Mikrogramm. Für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren beträgt die Dosierung 10 Mikrogramm.

Trotz der Studienergebnisse beantragte das Unternehmen in diesem Monat bei der FDA die Zulassung der ersten beiden Dosen und plant, in den kommenden Wochen weitere Daten zu einer dritten Dosis vorzulegen, wie NBC berichtete.

Wie The Defender am Mittwoch berichtete, vermuten einige Experten, dass der Vorstoß zur Ausweitung der Zulassung auf die jüngere Altersgruppe die Grundlage für eine spätere Aufnahme der COVID-Impfungen in den Impfplan für Kinder schaffen würde – und damit einen „Haftungsschutz für immer“.

6-Jähriger bekommt nach COVID-Impfung Herzmuskelentzündung und kann nicht mehr laufen

Milo Edberg, 6, wurde intubiert und liegt seit seiner COVID-Impfung am 10. Dezember im Krankenhaus, berichtet Alpha News.

Edbergs Mutter, Carrie, sagte, ihr Sohn sei im M Health Fairview’s Masonic Children’s Hospital in Minneapolis, Minnesota, wegen eines kleineren Eingriffs gewesen, als ein Arzt ihm die COVID-Impfung empfahl.

Carrie sagte, sie habe den Rat ihres Arztes befolgt, der ihr gesagt habe, der Impfstoff sei „sicher und harmlos“.

„Ich habe gegen mein Bauchgefühl gehandelt und gesagt: OK, mach es“, sagte sie.

Carrie sagte, dass ihr Sohn am Abend nach der Impfung nach Luft rang. Sie wählte den Notruf. Edberg wurde zurück ins Krankenhaus gebracht, intubiert und mit Myokarditis diagnostiziert.

Es ging ihm gut und dann wieder nicht“, sagte Carrie. Er „aß selbständig, aber jetzt kann er nicht einmal mehr seinen Speichel schlucken“.

Die Ärzte haben keine Antworten und können sich das Leiden ihres Sohnes nicht erklären, so Carrie. Sie waren nicht einmal in der Lage, einen Zeitplan zu nennen, wann ihr Sohn nach Hause zurückkehren könnte oder ob er seine Lebensqualität wiedererlangen wird – und sie „erwähnen den Impfstoff nicht“, wenn sie Edbergs Situation diskutieren.

Carrie reichte im Januar einen VAERS-Bericht ein und sagte, dass ihr Sohn einen 10- bis 15-minütigen Besuch von einem Spezialisten für Infektionskrankheiten erhielt, der sagte, dass sie einen Bericht bei der CDC und bei Pfizer zu Beginn seines Krankenhausaufenthalts einreichen würden. Seitdem hat sie nichts mehr gehört.

Die CDC behauptet, die meisten Fälle von Myokarditis nach COVID-Impfungen seien „mild“ und die Patienten würden sich schnell erholen.

Nicht alle Ärzte sind dieser Meinung. Wie Dr. Steven Pelech von der Universität von British Columbia im vergangenen August erklärte:

„Im Gegensatz zu dem, was einige Leute gesagt haben, gibt es so etwas wie eine ‚milde Myokarditis‘ nicht. Es handelt sich um die Zerstörung der Myozyten, also der Herzzellen, die sich zusammenziehen. Wenn diese Zellen absterben, werden sie im Körper nicht ersetzt, sondern durch Narbengewebe, das aus Fibroblasten besteht – Hautzellen, die keine kontraktile Aktivität haben … Jedes Mal, wenn Sie eine Entzündungsreaktion bekommen, verlieren Sie mehr von dieser Kontraktilität und haben ein größeres Risiko für einen Herzinfarkt und andere Probleme im späteren Leben.“

Ein neuseeländischer Autor stellte fest, dass „milde“ klinische Manifestationen in der Gegenwart für die Interpretation längerfristiger Risiken bedeutungslos sind.

Bei Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen, die nach der COVID-Impfung eine Myokarditis entwickelt hatten, wurden Magnetresonanztomographien (MRT) mit Gadolinium-Kontrast durchgeführt, die „geschädigte Herzbereiche zeigen, die mit anderen Mitteln nicht nachweisbar sind“, und die bei der überwiegenden Mehrheit eine „potenziell schlechte Prognose ergaben, obwohl sich das Herz scheinbar wieder normalisiert hatte“.

Frau aus Kansas starb an einer allergischen Reaktion auf den COVID-Impfstoff von Moderna

Jeanie Evans, 68, aus Effingham, Kansas, starb an einer „Anaphylaxie aufgrund der COVID-19-Impfung“, wie aus dem Autopsiebericht hervorgeht, der dem Topeka Capital-Journal vorliegt.

Evans starb am 24. März 2021, einen Tag nach ihrer ersten Dosis des Impfstoffs von Moderna.

Dem Autopsiebericht zufolge gab Evans an, dass ihre Atemwege etwa 15 bis 20 Minuten nach der ersten Dosis am 23. März 2021 blockiert waren. Sie wurde um 17:21 Uhr mit einem Krankenwagen in das Stormont-Vail-Krankenhaus gebracht, wo sie am nächsten Tag um 11:55 Uhr starb.

Evans litt an Bluthochdruck, Umweltallergien, allergischen Erkrankungen und reaktiven Atemwegserkrankungen. Dem Bericht zufolge hatte sie zuvor eine anaphylaktische Reaktion auf das Medikament Albuterol gezeigt.

Colt Umphenour, einer der Söhne von Evans, sagte, die Familie plane, Klage zu erheben.

Dänische Behörden sehen keinen Grund, das COVID-Impfprogramm fortzusetzen

Die dänischen Gesundheitsbehörden gaben am Freitag bekannt, dass sie erwägen, „das gesamte allgemeine Impfprogramm im Laufe des Frühjahrs einzustellen“.

Nach Angaben der Associated Press sehen die Behörden keinen Grund, Kindern eine Auffrischungsdosis zu verabreichen oder eine vierte Impfung für Einwohner mit einem hohen COVID-Risiko vorzunehmen.

Die dänische Gesundheitsbehörde erklärte in einer Erklärung, dass die dritte COVID-Welle „aufgrund der großen Immunität der Bevölkerung“ abflaute und das Land mit einer zunehmenden Infektion fertig werden könne, ohne ernsthaft zu erkranken.

Die Behörde erklärte, sie werde die Epidemie weiterhin aufmerksam verfolgen, sollte es zu einer vierten Welle im Frühjahr oder zu neuen beunruhigenden Varianten kommen.

Dänemark hat die meisten seiner Pandemie-Beschränkungen Anfang dieses Monats aufgehoben, nachdem die Behörden erklärt hatten, dass sie COVID nicht mehr als „sozial kritische Krankheit“ betrachten.