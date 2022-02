Während COVID zerbröckelt, bereiten sie bereits die nächste „Pandemie“ vor

Das Coronavirus mag verschwinden, aber die mRNA-Impfstoffe werden bleiben, von Krebs bis AIDS.

Das Covid19-Narrativ ist gebrochen, die Schlacht ist vorbei. Ja, es gibt immer noch vereinzelte Widerstände, kleine umkämpfte Plätze, die noch nicht bereit sind, das Gespenst aufzugeben, aber im Großen und Ganzen lässt das Establishment die Sache auf sich beruhen.

Ein Land nach dem anderen „lockert“ seine Covid-Beschränkungen, gibt seine Pläne für Impfpässe auf und versucht, „zur Normalität zurückzukehren“.

Es scheint, dass jede Woche ein neuer „Experte“, der die letzten zwei Jahre damit verbracht hat, uns allen den Tod vorauszusagen, in den Nachrichten auftaucht und behauptet, wir sollten „Covid wie eine Grippe behandeln“.

Aber nur weil sie bei Covid nachsichtig sind, bedeutet das nicht, dass die Agenda hinter Covid verschwunden ist. Ganz im Gegenteil.

Noch während sie versuchen, diese Pandemie in einem flachen Grab zu versenken, bereiten sie die Öffentlichkeit bereits auf die nächste Gesundheitsbedrohung vor – AIDS.

Im Dezember erklärte Joe Biden, es sei das Ziel seiner Regierung, „die HIV/AIDS-Epidemie bis 2030 zu beenden“. Eine ähnliche Kampagne, die zur gleichen Zeit im Vereinigten Königreich gestartet wurde, verwendet wortwörtlich den gleichen Satz.

Erst letzte Woche wurde plötzlich berichtet, dass in Europa eine „neue Variante“ von HIV zirkuliert, die angeblich „virulenter“ und „übertragbarer“ ist und „schneller zu AIDS führt“.

Gleichzeitig berichten die Zeitungen, dass Heterosexuelle zum ersten Mal seit Jahren häufiger an HIV erkranken als Homosexuelle und dass sie „stärker von AIDS bedroht“ sind, weil sie „spät diagnostiziert“ werden.

Angesichts dieser „Neuigkeiten“ wird in einem Meinungsartikel des Guardian behauptet, wir bräuchten eine „neue Strategie“ für den Umgang mit AIDS.

Auf diese neue Welle der Angst folgt ein Aufruf an alle, sich so schnell wie möglich auf AIDS testen zu lassen, von Politikern und Prominenten und allen dazwischen.

In einem Video, das die Presse veranlasste, den Geist seiner Mutter Prinzessin Diana zu beschwören, betonte Harry, dass wir alle die „Pflicht“ haben, uns auf HIV testen zu lassen, „um andere Menschen zu schützen“, und verglich dies mit dem COVID-Ausbruch.

„Kenne deinen Status“, heißt es in dem Video. Das wird wahrscheinlich in naher Zukunft ein Hashtag sein.

Thank you @gareththomas14 & Prince Harry for speaking out on the importance of HIV testing and the need to breakdown stigma. #HIVTestingWeek #knowyourstatus https://t.co/0KFipTO3Lq