Baric vs. Drosten über Laborlecks

Von Robert Kogon

In meinem kürzlich erschienenen Artikel „Die größte Geschichte, die nie erzählt wurde: Deutsche Virologie in Wuhan – und Montana“ habe ich gefragt:

Wenn Sie ein Detektiv wären, der ein Verbrechen untersucht – zum Beispiel die Schaffung eines angeblich tödlichen Virus (ob es tatsächlich so tödlich war, ist natürlich eine andere Frage) – wessen Verhalten würden Sie verdächtig finden? Das Verhalten derjenigen, die sich selbst besorgt über ein Leck im Labor geäußert haben und der Sache auf den Grund gehen wollten… oder das Verhalten derjenigen, die abweisend und defensiv waren und versuchten, das Gespräch zu unterbinden?

Die Anspielung bezog sich auf die berühmten „Fauci-E-Mails“ und die noch berühmtere Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020, in der eine ausgewählte Gruppe internationaler Wissenschaftler und Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens die Möglichkeit eines künstlichen Laborursprungs von SARS-CoV-2 diskutierte.

Wie wir aus den E-Mails wissen, waren diejenigen, die sich ablehnend und defensiv verhielten und versuchten, das Gespräch zu beenden, der niederländische Gain-of-Function-Forscher Ron Fouchier und vor allem Deutschlands Covid-Orakel und Entwickler des „Goldstandards“ COVID-19 PCR-Test, Christian Drosten. Diejenigen, die sich besorgt über einen möglichen Labor-Ursprung von SARS-CoV-2 äußerten und diese Möglichkeit untersuchen wollten, waren eine Gruppe von Forschern aus der Anglosphäre unter der Leitung des in den USA ansässigen dänischen Virologen Kristian Andersen, der Anthony Fauci und auch Fauci selbst als Erster auf die Angelegenheit aufmerksam machte.

Die E-Mails lassen Fauci keineswegs als Drahtzieher oder böses Genie hinter den Gain-of-Function-Experimenten erscheinen, von denen viele vermuten, dass sie zur Entstehung von SARS-CoV-2 geführt haben, sondern eher als jemanden, der mit der Materie nicht vertraut ist. (Siehe z. B. die E-Mail vom 8. Februar, in der er die Frage stellt, ob eine serielle Passage in einem Labor die gleiche Wirkung haben könnte wie eine natürliche Anpassung in der freien Natur, und er gibt zu, dass „dies nicht mein spezifisches Fachgebiet ist“).

Aber es gibt noch jemanden, der sich besorgt über einen möglichen Laborursprung von SARS-CoV-2 geäußert und eine Untersuchung gefordert hat: nämlich kein Geringerer als Ralph Baric, eben jener amerikanische Virologe, der in der populärsten Theorie eines Laborursprungs von SARS-CoV-2 als der eigentliche „Vater“ des Virus gilt! Darüber hinaus hat Baric nicht nur seine Besorgnis geäußert und dazu aufgerufen, die Angelegenheit hinter den Kulissen zu untersuchen. Er tat dies auch öffentlich.

So gehört Baric zu den Unterzeichnern eines Schreibens, das im Mai 2021 in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde und schlicht mit „Investigate the origins of COVID-19“ überschrieben ist. In dem Brief wird eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Studie der WHO und Chinas kritisiert, weil sie die Laborhypothese zu kurz kommen lässt. „Obwohl es keine Befunde gab, die eindeutig für ein natürliches Übergreifen oder einen Laborunfall sprachen“, stellten die Autoren fest,

bewertete das Team eine zoonotische Übertragung durch einen Zwischenwirt als „wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich“ und einen Laborzwischenfall als „extrem unwahrscheinlich“. Außerdem wurden die beiden Theorien nicht ausgewogen berücksichtigt. Nur vier der 313 Seiten des Berichts und seiner Anhänge befassten sich mit der Möglichkeit eines Laborunfalls.

„Wir müssen sowohl Hypothesen über natürliche als auch über Labor-Spillover ernst nehmen, solange wir nicht über ausreichende Daten verfügen“, betonen die Autoren.

Zu den weiteren Unterzeichnern gehört Alina Chan, eine der bekanntesten und hartnäckigsten Verfechterinnen der Hypothese des Laborursprungs und gemeinsam mit Matt Ridley Autorin von Viral: The Search for the Origin of COVID-19.

Vergleichen Sie Barics öffentliche Unterstützung für die Verfolgung der Laborhypothese mit dem Verhalten von Christian Drosten. Nicht nur, dass Drosten, wie in meinem vorherigen Artikel gezeigt, hinter den Kulissen in den E-Mails dazu aufrief, die Labor-Leck-Theorie zu „entlarven“ und „fallen zu lassen“, er gehört auch zu den Unterzeichnern der inzwischen berüchtigten Erklärung vom 19. Februar 2020 in The Lancet, die auf einen fast tränenreichen Appell hinausläuft, „das Wuhan Institute of Virology in Ruhe zu lassen!

„Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die nahelegen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat, aufs Schärfste zu verurteilen“, schreiben die Autoren (zu denen auch Peter Daszak und Jeremy Farrar gehören),

Verschwörungstheorien schüren nur Angst, Gerüchte und Vorurteile, die unsere weltweite Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus gefährden. … Wir möchten, dass Sie, die Wissenschaftler und Gesundheitsexperten in China, wissen, dass wir in Ihrem Kampf gegen das Virus an Ihrer Seite stehen.

Warum war Christian Drosten so nervös über das Auftauchen der Lab-Leak-Hypothese Anfang 2020 und warum war er so erpicht darauf, sie aus der Welt zu schaffen? War es nur, weil er sich um die verletzten Gefühle der Forscher des Wuhan Institute of Virology (WIV) sorgte? Oder weil er befürchtete, dass eine ernsthafte Untersuchung der Möglichkeit eines Labordurchbruchs in Wuhan letztlich zu dem gemeinsamen deutsch-chinesischen Labor in der Stadt führen würde, das von seinem Kollegen Ulf Dittmer mit geleitet wird und das sich im Gegensatz zum WIV direkt im Gebiet des ersten COVID-19-Ausbruchs befindet.

Wie hier dokumentiert, hatte Dittmers virologische Abteilung am Universitätsklinikum Essen ein Jahrzehnt lang in öffentlich finanzierter Forschung mit dem WIV zusammengearbeitet, und Drosten traf Shi Zhengli vom WIV und andere Forscher und Beamte des Instituts auf einem von Dittmer 2015 in Berlin organisierten Symposium.

Dittmer wurde kürzlich zum Präsidenten der Gesellschaft für Virologie, der Fachgesellschaft der deutschsprachigen Virologen, ernannt. Drosten ist im Beirat der gleichen Organisation.

Warum hat Drosten das deutsch-chinesische Labor in seinen Gesprächen mit Anthony Fauci, Kristian Andersen und seinen anderen Kollegen aus der Anglosphäre Anfang 2020 nicht erwähnt? Etwa zur gleichen Zeit erzählte er der Berliner Zeitung, dass er von Virologenkollegen in Wuhan von dem neuartigen Virus gehört habe.

Zwei Jahre später, im Februar 2022, nachdem der DEFUSE-Vorschlag erstmals im Internet aufgetaucht war, erklärte Drosten in der deutschen Presse, dass er es sich zweimal überlegt hätte, die Lancet-Erklärung zu unterzeichnen, wenn er nur davon gewusst hätte. DEFUSE beinhaltet bekanntlich die Entwicklung eines chimären Virus durch Baric, das dem SARS-CoV-2-Virus ähnelt und das WIV als Partner enthält. Drosten wurde übrigens vor kurzem von dem deutschen Physiker Roland Wiesendanger beschuldigt, an der Vertuschung der Lab-Leak-Hypothese beteiligt gewesen zu sein: ein Vorwurf, der durch die inzwischen veröffentlichten E-Mails genau belegt wird.

„Vor allem in den USA wussten einige Leute von diesen Experimenten“, so Drosten in seinen Ausführungen zu DEFUSE. „Viele Wissenschaftler, darunter auch ich, haben für die Kollegen in Wuhan die Hand ins Feuer gelegt [indem sie die Lancet-Erklärung unterschrieben haben], wurden aber nicht über diese Projekte informiert.“

Aber das war für Drosten leicht zu sagen. Es war für ihn kein Problem, Daszak und Baric in die Pfanne zu hauen. Immerhin war der DEFUSE-Vorschlag durchgesickert, und inzwischen sind dank eines amerikanischen FOIA-Antrags umfangreiche Dokumente zu diesem Projekt öffentlich zugänglich. Es sei daran erinnert, dass DEFUSE nicht einmal finanziert wurde.

Aber was wissen wir über Drostens eigenes RAPID-Projekt, das von 2017 bis letztes Jahr vollständig von der deutschen Regierung finanziert wurde und bei dem, wie in meinem letzten Artikel gezeigt, auch Experimente mit Funktionsgewinnen durchgeführt wurden?

Was wissen wir über TRR60, Ulf Dittmers deutsch-chinesischen Transregio-Sonderforschungsbereich, an dem die WIV als Partner beteiligt war und der von 2009 bis 2018 mit Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde? Laut seinem eigenen Bericht, der hier (S. 7) verfügbar ist, zeigt das untenstehende Foto Dittmer im Oktober 2013 in keinem Geringeren als dem Wuhan Institute of Virology, wo eine Bewertung des Projekts im Hinblick auf eine weitere Förderung durchgeführt wurde.

Was wissen wir schließlich und vor allem über das deutsch-chinesische Labor in Wuhan, das aus TRR60 hervorgegangen ist und im Mai 2017, knapp zweieinhalb Jahre vor dem offiziellen Ausbruch von COVID-19 in der Stadt, eröffnet wurde?

Wo sind die Anträge auf Informationsfreiheit? Wo sind die riesigen Bestände an Dokumenten? Wo sind die detaillierten Finanzierungsvorschläge? Und wo ist der E-Mail-Verkehr zwischen Drosten und deutschen Beamten oder Dittmer und seinen chinesischen Kollegen?

Ralph Baric ist zweifelsohne ein guter Sündenbock. Aber was hat Christian Drosten zu verbergen?

Nachtrag: Wie es der Zufall wollte, wurde mir kurz nach Fertigstellung des obigen Artikels eine vollständige und authentische Version von Christian Drostens Antrag auf Förderung des RAPID-Projekts zur Verfügung gestellt. Angesichts der Tatsache, dass die Förderorganisation das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung war, ist es seltsam, aber für internationale Leser und Forscher hilfreich, dass die Version auf Englisch ist. Sie kann hier eingesehen werden. Vielen Dank @TimRealityDE!