Beachten Sie, welche Völkermorde Sie ablehnen dürfen und welche Sie nicht ablehnen dürfen

Caitlin Johnstone

Ist Ihnen aufgefallen, dass niemand seinen Arbeitsplatz verliert oder abgeschoben wird, weil er die Genozid-Gräueltaten im Sudan kritisiert hat?

Wie können Mainstream westliche Politiker die RSF und die UAE herausfordern, ohne dass ihre Karrieren von mächtigen Lobbygruppen zunichte gemacht werden?

Warum veröffentlichen die westlichen Medien keine Artikel über die Möglichkeit, dass jeder, der sich den Massakern in El-Fasher widersetzt, in Wirklichkeit ein heimlicher Nazi ist?

Es gibt Hinweise darauf, dass die von den VAE unterstützte RSF in El-Fashar in Darfur an Massenmorden beteiligt ist. Warum lassen die USA zu, dass die VAE – die wir militärisch finanzieren – den brutalen RSF bei der Begehung von Massengräueltaten helfen? Zu Ihrer Information: Es geht hier nicht nur um Trump – auch die Biden-Regierung hat dies zugelassen.

Wie wird der Widerstand gegen den Massenmord in Darfur nicht von den Plutokraten des Silicon Valley algorithmisch versteckt?

Wie kann es sein, dass jeder, der Filmmaterial über ein Kriegsverbrechen der RSF online stellt, nicht von einer Armee von Vollzeit-Trollen umschwärmt wird, die die Gräueltaten rechtfertigen und diejenigen, die sie anprangern, als hasserfüllte Fanatiker beschuldigen?

Wie können westliche Regierungen und Institutionen nicht alles tun, um jede kritische Äusserung zu dieser humanitären Krise zu unterbinden?

Das ist der Unterschied, genau da. Deshalb haben viele Westler dem Gazastreifen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Biden-Regierung erklärt, dass im Sudan ein Völkermord stattfindet. Die US-Regierung kümmert sich nicht um Völkermord, egal welcher blutrünstige Unmensch das Amt übernimmt oder welcher politischen Partei er angehört. Gelesen von Tim Foley.

In den letzten zwei Jahren wurde jeder, der öffentlich Israels völkermörderische Übergriffe im Gazastreifen kritisierte, von Hasbaristen mit den Worten konfrontiert: „Warum schenkst du dem Gazastreifen so viel Aufmerksamkeit und nicht dem Sudan? Ihr müsst einfach JUDEN HASSEN!!“

Nein, Dummkopf, ich schenke dem Gazastreifen mehr Aufmerksamkeit, weil meine Regierung nicht versucht, mir die Kritik am RSF zu verbieten. Nicht jede große westliche Institution hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Völkermord im Sudan zu unterstützen und jede Rede zu unterdrücken, die sich dem entgegenstellt. Meine Herrscher unterstützen nicht den Völkermord im Sudan und befehlen mir, ihn zu unterstützen.

Der anhaltende Alptraum im Sudan ist weitgehend ein Produkt der Missstände des westlichen Imperiums. Die VAE sind ein imperialer Klientenstaat, den die USA und ihre Verbündeten kürzlich in ihrem jahrelangen völkermörderischen Krieg gegen den Jemen in Partnerschaft mit Saudi-Arabien unterstützt haben. Es gibt alle möglichen Fäden, die man zu westlichen Verbündeten und Partnern in diesem Völkermord zurückverfolgen kann, wie es bei den meisten der schlimmsten Dinge der Fall ist, die heutzutage in unserer Welt passieren.

Aber es ist eindeutig anders. Eindeutig. Der Beweis dafür ist das Ausmaß, in dem westliche Institutionen den Völkermord in Gaza im Vergleich zum Völkermord im Sudan geschützt haben. Israels Übergriffe sind viel enger mit den Eingeweiden der imperialen Maschinerie verwoben als die der RSF, die Washington in dem Moment, in dem es geopolitisch vorteilhaft wird, mit dem Schneidbrenner bearbeiten wird.

Ich habe meinen Job nicht verloren, als ich über Rassismus gegen Schwarze gesprochen habe. Ich habe meinen Job nicht verloren, als ich über Geschlechterrechte gesprochen habe. Ich habe meinen Job nicht verloren, als ich über Sudan, Kongo und Afghanistan sprach… Ich habe meinen Job nur deshalb verloren, weil ich über Palästina gesprochen habe. Rechnen Sie es sich selbst aus.

Die Übergriffe Israels sind völlig untrennbar mit den Übergriffen meiner eigenen Regierung verbunden und unterscheiden sich nicht davon. Ich habe mich mehr auf den Gazastreifen als auf den Sudan konzentriert, und zwar aus demselben Grund, aus dem ich mir mehr Sorgen machen würde, wenn ich wüsste, dass mein Mann Tramper ermordet, als über Berichte über einen Serienmörder in Brasilien.

Es ist richtig und gut, dass sich die Welt gegen die Vereinigten Arabischen Emirate wendet, sich gegen die westliche Unterstützung für diesen bösartigen Staat ausspricht und sich entschieden gegen die Geschehnisse im Sudan stellt. Aber das völlige Fehlen von institutionellem Widerstand gegen diese Opposition zeigt, dass dieser Völkermord dem schmutzigen kleinen Herzen des Imperiums viel weniger am Herzen liegt als der Völkermord in Gaza.

Wer gegen den Völkermord im Sudan ist, muss den Sudan retten. Wenn wir uns dem Völkermord in Gaza widersetzen, geht es darum, uns selbst zu retten. Unsere Redefreiheit zu retten. Um die Rettung unserer politischen Systeme. Unsere Herzen zu retten. Unseren Verstand zu retten. Die Rettung unserer Seele.