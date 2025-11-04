Neue Videos am Dienstag

Aktuell, unabhängig, direkt – die neuesten Videos sind verfügbar!
Startet klar informiert in den Tag: Ob weltweite Krisen, kulturelle Veränderungen oder politische Hintergründe – wir geben euch das Wesentliche. Kein Lärm, keine Filter – nur Wahrheit, die wirkt. Klickt euch rein, bleibt aufmerksam und diskutiert mit – denn wer Fragen stellt, findet Antworten.
Whitney Webb über die CIA, die Ukraine und die Paypal Mafia (Katie Halper Show – Deutsch)
Sie entfernt das Spike-Protein! (Redacted News – Deutsch, v. Freie Medien)
Israel & Iran rüsten sich zum Krieg – „America First“ lehnt US-Eingreifen ab
Russland vs. NATO: Warnung vor dem großen Knall