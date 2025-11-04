Neue Videos am Dienstag

Aktuell, unabhängig, direkt – die neuesten Videos sind verfügbar!

Whitney Webb über die CIA, die Ukraine und die Paypal Mafia (Katie Halper Show – Deutsch)

Sie entfernt das Spike-Protein! (Redacted News – Deutsch, v. Freie Medien)

Israel & Iran rüsten sich zum Krieg – „America First“ lehnt US-Eingreifen ab

Russland vs. NATO: Warnung vor dem großen Knall

US-Oberst: Israel hat amerikanische Journalistin ABSICHTLICH getötet– und dies vertuscht (Redacted)

Lukas Reimann Unterwerfungsvertrag, WHO, 10 Mio Schweiz

Warum stellt die Familie Trump keine Fragen zu Charlie Kirk? | Candace Folge 254

Nord Stream | Verborgener Kontext des Ukraine-Kriegs – Fabian Scheidler

Sittengemälde einer verkommenen Elite | ‪@tomregenauer‬ und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch

Schlagzeile – Das ägyptische Militär war am 9. und 10. September in Provo | Candace Folge 255

Interview mit Michael Lüders: Wie der Westen Israels Angriffe auf sieben Länder unterstützt | NDS

WA25-35 Mutmaßliche pädophile Orgie: Macron & Merz, Hintergrund – Christoph Hörstel 2025-11-1

INFILTRATION: Charlie Kirk wurde jahrelang überwacht. | Candace Folge 256

Wisnewski Aktuell – Charlie Kirk: Ermordung oder Inszenierung? | Nahost | Deutschland im Krisenmodus

Stephanie Gartenmann | EU-Vertragspaket: Wie man der Schweizer Jugend die Zukunft rauben will!