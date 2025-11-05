China warnt Trump davor, vier „rote Linien“ zu überschreiten – sonst droht der Zusammenbruch des Handelsfriedens

Von Tyler Durden

Seitdem vor einer Woche in Korea die jüngste „Waffenruhe“ im Handelskrieg zwischen den USA und China unterzeichnet wurde – die neueste von vielen solchen Waffenruhen, die stets dazu bestimmt sind, gebrochen zu werden – zählen Skeptiker bereits geduldig die Tage, bis auch diese Vereinbarung zerreißt und die Spannungen zwischen den beiden Supermächten erneut aufflammen.

Über Nacht machte China deutlich, dass diese Wartezeit wohl nicht lange dauern wird: Wie Bloomberg berichtet, warnte Peking die USA davor, vier sensible Themen – sogenannte „rote Linien“ – zu überschreiten, damit der zwischen Trump und Xi besiegelte Handelsfrieden Bestand haben könne. Diese Warnung unterstreicht die Vielzahl von Konfliktfeldern, die die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiterhin auf die Probe stellen werden. Natürlich ist eines sicher: Wenn es etwas gibt, das Trump garantiert tun wird, dann genau das, wovor man ihn warnt – was genau der Grund ist, warum China tut, was es tut.

Chinas Botschafter in den USA, Xie Feng, nannte als Pekings vier rote Linien:

i) Taiwan,

ii) Demokratie und Menschenrechte,

iii) Chinas politisches System und

iv) das Recht auf Entwicklung.

Er fügte hinzu, dass „das Wichtigste ist, die Kerninteressen und Hauptanliegen des jeweils anderen zu respektieren.“

Xie äußerte sich in einer virtuellen Rede vor dem US-China Business Council, wie aus einer Erklärung der chinesischen Botschaft vom Dienstag hervorgeht. Er ergänzte, dass „die dringendste Priorität darin besteht, den zwischen Xi, Trump und ihren Regierungsvertretern erzielten Konsens umzusetzen, um beide Länder und die Weltwirtschaft durch konkrete Maßnahmen und Ergebnisse zu beruhigen.“

Ob es um Konflikte über Zölle, Industrie oder Technologie gehe – Xie warnte, dass „alles nur in eine Sackgasse führen werde“ – was Trump in der Vergangenheit allerdings noch nie davon abgehalten habe, genau diesen Weg zu gehen. Und genau deshalb, so spottet Bloomberg, habe das „Countdown“ bis zum nächsten „100 %+ Zoll“ offiziell begonnen.

Die Kommentare, so erklärt Bloomberg weiter, erinnern daran, auf welch vielfältige Weise der in der vergangenen Woche in Südkorea erzielte einjährige Waffenstillstand scheitern könnte. Sie zeigen auch, dass die Taiwan-Frage zwar in den Gesprächen zwischen Xi und Trump nicht direkt zur Sprache kam, für Peking jedoch weiterhin von zentraler Bedeutung bleibt.

Und um zu verdeutlichen, wie fragil die aktuelle Waffenruhe tatsächlich ist, tun beide Seiten derzeit offenbar alles in ihrer Macht Stehende, um sie zu sabotieren. Wie Michael Every von der Rabobank heute Morgen schreibt, betrachten „alle ernsthaften Beobachter“ die jüngste US-China-Vereinbarung lediglich als „metaphorische Waffenruhe, um sich buchstäblich neu zu bewaffnen – nicht als ‚Frieden‘“. Es gehe also nicht um das ob, sondern nur um das wann der nächsten Eskalation.

Zur Untermauerung dieser Sichtweise führt er an, dass das Weiße Haus gerade ein 1,4-Milliarden-Dollar-Abkommen mit den US-Seltenerdmagnet-Start-ups Vulcan Elements und ReElement Technologies abgeschlossen hat. Auf der anderen Seite habe China neue Exportkontrollen für Silber, Antimon und Wolfram eingeführt, während Nexperias chinesisches Werk lokalen Unternehmen mitgeteilt habe, es könne Chip-Bestellungen weiterhin erfüllen – trotz ausbleibender Lieferungen von europäischen Fabriken derselben Unternehmensgruppe.

Kurz gesagt: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auf Trumps Truth-Social-Konto wieder ein wütender Post erscheint – und alles von vorn beginnt.