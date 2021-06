Behandlungsmethoden schlagen in Russland bei Delta-Variante viel weniger an, Impfung alle 6 Monate empfohlen

Präsident Wladimir Putin warnte am Montag davor, dass sich die Coronavirus-Situation in einigen russischen Regionen verschlimmere. Der Kreml machte am Freitag die Zurückhaltung der Menschen gegenüber Impfungen und „Nihilismus“ für die Zunahme verantwortlich.

Angesichts des „explosiven Anstiegs“ der Infektionszahlen richten Beamte „jeden Tag neue Krankenhauskapazitäten ein und wir schaffen das kaum“, warnte Sobyanin, der Bürgermeister von Moskau. Was die Delta-Variante besonders gefährlich macht, sagten Ärzte in Krankenhäusern in ganz Moskau in der vergangenen Woche in Interviews, ist, dass sie anscheinend nicht so gut auf Behandlungen anspricht, die zuvor bei Covid-19-Patienten angewendet wurden.

„Die Medikamente, die wir während der Pandemie verwendet haben, werden weniger wirksam, wir müssen hohe Dosen verwenden“,

sagte Anton, ein Arzt, der Covid-Patienten