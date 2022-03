Bekämpft Washington Russland bis zum letzten Ukrainer?

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Die russische Invasion in der Ukraine geht in die dritte Woche, und es besteht die leise Hoffnung, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten bald zu einem Waffenstillstand führen könnten. Doch angesichts der schrillen Kriegstreiberei in Washington scheint es fast so, als würde die US-Regierung dies nur ungern sehen.

Der Kongress und die US-Regierung scheinen entschlossen zu sein, die Vereinigten Staaten wegen der Ukraine in einen Krieg mit Russland hineinzuziehen. Senator Lindsay Graham ruft offen dazu auf, den russischen Präsidenten zu töten, und viele Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses haben von der Regierung die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine gefordert.

Sind sie wahnsinnig? Eine Flugverbotszone bedeutet, dass man alles zerstört, was die totale US-Luftherrschaft verhindern könnte. Das bedeutet einen Angriff auf russische Raketen- und Luftabwehrsysteme innerhalb Russlands. Mit anderen Worten: Dritter Weltkrieg.

Wir können alle Abscheu vor der Zerstörung in der Ukraine empfinden, aber ist es wirklich notwendig, dass wir mit unserer eigenen nuklearen Vernichtung spielen?

Traurigerweise scheint eine große parteiübergreifende Gruppe im Kongress so zu denken.

Vieles von dem, was in der Ukraine geschieht, kann auf die Obama-Regierung zurückgeführt werden. Beamte des Außenministeriums wie Victoria Nuland und Antony Blinken haben den Umsturz der ukrainischen Regierung im Jahr 2014 geplant und durchgeführt. Das hat uns auf den Weg zum Konflikt gebracht, denn die nach dem Putsch eingesetzte Regierung begann, die NATO-Mitgliedschaft zu fordern.

Blinken, Nuland und die anderen, die für diese abscheuliche Tat verantwortlich waren, kehrten unter Präsident Biden in höherer Position in die Regierung zurück und haben ihre Ukraine-Agenda weiter vorangetrieben.

Letzte Woche versuchte Außenminister Blinken – unser Spitzendiplomat – polnische Kampfjets aus der Sowjetzeit in die Ukraine zu schicken, um Russen abzuschießen. Als die Polen anboten, die Flugzeuge zu einem US-Stützpunkt in Deutschland zu bringen und sie vom Pentagon in die Ukraine verlegen zu lassen, schritt das Pentagon schließlich ein, um eine außerordentlich riskante Aktion zu verhindern, die selbst nach Ansicht des Pentagon keinen wirklichen Einfluss auf den Ausgang des Krieges haben würde.

Das Außenministerium versucht, uns in einen Krieg hineinzuziehen, und das Pentagon versucht, uns herauszuhalten. Welch eine Ironie!

Damals, als ich im Wahlkampf unterwegs war, sagte ich, dass wir ein paar tausend Diplomaten in der Regierung haben, und dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, sie einzusetzen. Aber ich meinte sicher nicht, dass wir sie einsetzen sollten, um zu versuchen, uns weiter in einen Krieg zu verwickeln!

Drei Wochen nach Beginn dieses schrecklichen Krieges führen die USA keine Gespräche mit Russland. Wie Antiwar.com kürzlich berichtete, unterstützt die US-Regierung nicht die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die zu einem Waffenstillstand und einem Ende des Blutvergießens führen könnten, sondern eskaliert die Situation, was das Blutvergießen nur noch vergrößern kann.

Der ständige Zustrom von Waffen der USA und ihrer Verbündeten in die Ukraine und das Gerede über die Unterstützung eines ausgedehnten Aufstands scheinen nicht darauf abzuzielen, der Ukraine einen Sieg auf dem Schlachtfeld zu verschaffen, sondern vielmehr darauf, Russland eine, wie Außenminister Blinken es nannte, „strategische Niederlage“ zuzufügen.

Es sieht sehr danach aus, als wolle die Biden-Regierung Russland bis zum letzten Ukrainer bekämpfen. Die einzige Lösung für die USA besteht darin, sich zurückzuziehen. Lasst die Russen und Ukrainer eine Einigung erzielen. Das heißt, keine NATO für die Ukraine und keine US-Raketen an Russlands Grenzen? Na und? Macht Schluss mit dem Krieg, dann macht Schluss mit der NATO!