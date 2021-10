Die Situation in der indopazifischen Region (IPR) ist in den letzten Jahren merklich komplizierter geworden, vor allem aufgrund der offen provokativen Handlungen der Vereinigten Staaten gegenüber Taiwan.

China ist misstrauisch gegenüber einer Reihe von militärischen Austauschmaßnahmen zwischen den USA und Taiwan, die von der Regierung Biden initiiert wurden. Dazu gehörte auch der jüngste Besuch des taiwanesischen Armeekommandeurs General Xu Yanpu in Washington. Peking ist der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten absichtlich und trotzig von der Ein-China-Politik abweichen, um Zwietracht zwischen Peking und Taipeh zu säen.

Die Situation wurde im November letzten Jahres deutlich komplizierter, als Taiwan die Ankunft des amerikanischen Militärs auf der Insel ankündigte, um taiwanesische Marinesoldaten und Spezialkräfte für Operationen mit Booten und für Landungen vom Meer aus auszubilden. Dieser Bericht über das Kommando der taiwanesischen Marine wurde jedoch später sowohl von amerikanischen als auch von taiwanesischen Beamten dementiert, die betonten, dass die Parteien im Rahmen ihrer Verteidigungszusammenarbeit lediglich Militärspezialisten austauschen.

Am 27. Mai dieses Jahres erklärte Christopher Mayer, der von Joe Biden zum stellvertretenden Verteidigungsminister für Sondereinsätze und Konflikte niedriger Intensität ernannt wurde, bei einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des Senats, dass die Vereinigten Staaten ernsthaft in Erwägung ziehen sollten, taiwanesische Guerillakräfte für den Widerstand gegen das chinesische Festland auszubilden. Gleichzeitig betonte er, dass die US-Beamten auch über die Entsendung amerikanischer Spezialeinheiten nach Taiwan nachdenken sollten, um das dortige Militärpersonal zu schulen, damit es eine mögliche chinesische Invasion abwehren kann.

Und so bestätigte WION Anfang Oktober dieses Jahres nach Angaben eines Pentagon-Beamten, dass die Vereinigten Staaten Taipeh bereits beim Aufbau seiner militärischen Fähigkeiten helfen. Das heißt, Taiwan ist zu einem Verbündeten Washingtons geworden, trotz des Risikos, Peking zu verärgern. Außerdem wurde berichtet, dass ein Kontingent von fast zwanzig Spezialkräften der US-Armee seit mehreren Monaten heimlich taiwanesische Soldaten ausbildet.

In letzter Zeit erschienen in den regionalen Medien vorsichtige und düstere Veröffentlichungen über Washingtons Eskalation der Spannungen in der indo-pazifischen Region (IPR). Sie erreichten ihren Höhepunkt vor dem Hintergrund des größten Marinemanövers im Pazifik, an dem vier Flugzeugträger beteiligt waren und das von den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Japan mit dem alleinigen Ziel der Abschreckung Chinas durchgeführt wurde. Darüber hinaus wird in den Ländern, die den Vereinigten Staaten traditionell kritisch gegenüberstehen, und bei ihren regionalen Verbündeten, insbesondere in Südkorea und Japan, Besorgnis über die Entwicklung des Ingenieur- und technischen Personals geäußert.

Der Leser wird sich an die Manöver erinnern, die am 3. Oktober vor der Küste der Philippinen begannen und an denen eine beeindruckende Gruppe von Kriegsschiffen aus sechs Ländern teilnahm, angeführt von den atomgetriebenen Superträgern USS Ronald Reagan und USS Carl Vinson, dem Flugzeugträger Queen Elizabeth der britischen Royal Navy und dem Hubschrauberzerstörer JS Ise der japanischen Marine-Selbstverteidigungsstreitkräfte. Siebzehn Schiffe und mehr als 15.000 Soldaten nahmen an den Manövern teil, darunter Zerstörer und Patrouillenschiffe aus Kanada, den Niederlanden und Neuseeland. Ein solches Ausmaß ist in der Region beispiellos. Viele Experten sind der Meinung, dass das Vorgehen der USA im Südchinesischen Meer die Absicht Washingtons und seiner westlichen Verbündeten zeigt, dem wachsenden militärischen Druck Chinas auf Taiwan entgegenzuwirken. Dr. Park Won Gon, Professor an der Ewha-Universität, betonte, dass die vom Westen in einem derart begrenzten Einsatzgebiet zusammengezogenen Streitkräfte im Prinzip bereits auf die Bereitschaft zum Beginn eines vollwertigen Krieges hindeuten könnten. Die Vereinigten Staaten werden ihren Druck auf Seoul erhöhen, um Südkorea zu zwingen, sich der westlichen antichinesischen Militärkampagne anzuschließen.

Etwa zur gleichen Zeit drangen chinesische Kampfflugzeuge in der Straße von Taiwan „in einer noch nie dagewesenen Zahl in Taiwans Luftverteidigungszone ein, was zu gefährlich hohen Spannungen in der Region führte. Insgesamt 149 Kampfflugzeuge und Bomber der chinesischen Armee wurden bei dieser chinesischen Operation eingesetzt“, so Chosun Shimpo.

In der indo-asiatisch-pazifischen Region entwickelt sich heute eine höchst unvorhersehbare und schwer zu analysierende operativ-strategische Situation. Nur noch ein Schritt trennt sie von dem groß angelegten Konflikt zwischen der Vereinigten Marine und Luftwaffe von AUKUS, dem militärisch-politischen Bündnis, das Washington vor kurzem geschaffen hat, um China offen „einzudämmen“, und der Marine und Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee (PLA). Es ist leicht zu schlussfolgern, dass das Hauptziel hier darin besteht, eine umfassende Kontrolle über die Spratly-Inseln und die Paracel-Inseln zu etablieren und die Verlegung und Stationierung von Flugzeugträger-Mehrzweckangriffs- und Schiffs-Amphibienangriffsgruppen der PLA-Marine im Philippinischen Meer zu verhindern.

Der Autor ist daher der Meinung, dass die Vereinigten Staaten in einer sehr wichtigen Region zunehmend auf Verbündete angewiesen sind, weshalb die Manöver im Südchinesischen Meer und die Gründung der AUKUS-Allianz wichtige Signale sind. Experten sind der Ansicht, dass die Aktionen des Westens unter Führung der Vereinigten Staaten im Südchinesischen Meer und im indo-asiatisch-pazifischen Raum die Absicht Washingtons demonstrieren, seine westlichen Verbündeten zu nutzen, um sich der wachsenden militärischen Rolle Chinas und seinem Druck auf Taiwan zu widersetzen.

In Japan löst der Ausbau der US-Präsenz in der Pazifikregion große Besorgnis aus. So erklärte der Professor der Tokai-Universität Yoshihiko Yamada, dass sich „das Japanische Meer derzeit in einem Zustand des stillen Krieges befindet“.

Vor diesem Hintergrund bewertet Huánqiú Shíbào, eines der Sprachrohre des offiziellen Peking, die derzeitige Situation in der Straße von Taiwan als „beispiellos hohe Spannung“. Angesichts der akuten Spannungen zwischen den drei Seiten und des Fehlens eines Drehbuchs und eines angesehenen Vermittlers rechnen alle mit einer bevorstehenden großen Krise. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ein versehentlicher Schuss im unvorhersehbarsten Moment einen plötzlichen Krieg auslösen wird.

In einem anderen Artikel derselben Publikation wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass China stark genug ist, um Amerika einen entscheidenden Schlag zu versetzen und die Hälfte der Amerikaner zu vernichten, wenn die USA eine militärische Lösung des Problems anstreben.

Unter diesen Bedingungen sollte das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ ein Ausweg aus der derzeitigen Situation sein und Spielraum für eine friedliche Lösung des Taiwan-Problems schaffen.

Die derzeitige Situation hat sich in eine Situation verwandelt, in der übermäßiges Muskelspiel einen unerwünschten Effekt haben kann. Anstatt China einzuschüchtern, könnten die Vereinigten Staaten leicht einen neuen Konflikt provozieren. In jedem Fall werden nicht die USA den Kopf hinhalten müssen, sondern ihre Verbündeten aus den Staaten, die der Konfliktzone am nächsten liegen, und diese Verbündeten müssen sich dessen bewusst sein, ebenso wie der Gefahren des Abenteuers, in das Washington sie stürzt