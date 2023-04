Berater von Zelensky: Ukraine »bereit« zur Aufgabe der Krim

Es wurde viel über die bevorstehende Frühjahrs-Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gesprochen und berichtet, aber da der Kampf um Bakhmut für Kiew nicht so gut läuft, wurde auch von der Notwendigkeit eines Kompromisses gesprochen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die ukrainischen Verluste im Osten vermutlich hoch sind.

Vergangene Woche haben wir darüber berichtet, dass Präsident Volodymyr Zelensky seltene Zweifel an Bakhmut geäußert hat – als ob er sein Volk auf die Nachricht einer verheerenden Niederlage vorbereiten wollte. Und jetzt, am Mittwoch, berichtet die Financial Times über die wichtigste Entwicklung, die seit Langem in diesem Konflikt stattgefunden hat: Zelenskys Büro erklärt, er sei zu einem Kompromiss über die Zukunft der Halbinsel Krim bereit.

Natürlich stellen sich die Ukrainer so dar, als hätten sie die Oberhand, und das ist auch der allgemeine Tenor der Äußerungen, die Andriy Sybiha, der stellvertretende Leiter von Zelenskys Büro, gegenüber der FT machte. Der Publikation zufolge ist Kiew bereit, mit Moskau über die Zukunft der Krim zu sprechen, wenn seine Streitkräfte die Grenze der von Russland besetzten Halbinsel erreichen“ – die deutlichste Bekundung des ukrainischen Interesses an Verhandlungen seit dem Abbruch der Friedensgespräche mit dem Kreml im vergangenen April“.

„Wenn es uns gelingt, unsere strategischen Ziele auf dem Schlachtfeld zu erreichen und wenn wir die Verwaltungsgrenze zur Krim erreicht haben, sind wir bereit, eine diplomatische Seite zu eröffnen, um diese Frage zu erörtern“, sagte Sybiha und gab damit einen Ausblick auf seine großen Hoffnungen auf eine baldige Gegenoffensive.

Er erklärte jedoch: „Das bedeutet nicht, dass wir den Weg der Befreiung [der Krim] durch unsere Armee ausschließen.“ Doch angesichts der Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte in der strategisch wichtigen Stadt Bakhmut in der Region Donezk trotz des massiven Einsatzes von Personal und Ausrüstung fast vollständig eingekesselt sind, ist die Vorstellung von einer „Befreiung der Krim“ ein Wunschtraum.

Westliche Beamte selbst haben in vielen Fällen schon lange eingeräumt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass ein Versuch der Ukraine, die Krim einzunehmen, Erfolg haben wird. Der FT-Bericht deutet dies im Folgenden an:

Sybihas Äußerungen könnten westliche Beamte beruhigen, die skeptisch sind, ob die Ukraine in der Lage ist, die Halbinsel zurückzuerobern, und die befürchten, dass jeder Versuch, dies militärisch zu tun, Präsident Wladimir Putin dazu veranlassen könnte, seinen Krieg zu eskalieren, möglicherweise mit Atomwaffen. Bislang hat Zelenskyy Friedensgespräche ausgeschlossen, solange die russischen Streitkräfte nicht die gesamte Ukraine, einschließlich der Krim, verlassen haben.

All dies stellt eine Art öffentliche Kehrtwende von Zelenskys früherer harter Haltung dar, die die Rückgabe jedes Zentimeters ukrainischen Territoriums anstrebte. So erklärte er beispielsweise im vergangenen Oktober, als er sich ermutigt fühlte, nachdem die USA und westliche Verbündete Verteidigungshilfe in Milliardenhöhe zugesagt hatten, in einer nächtlichen Ansprache: „Wir werden die Krim definitiv befreien.“

In letzter Zeit waren Zelenskys Aussichten und Botschaften über die Zukunft gelinde gesagt gemischt:

Sollte Bakhmut an die russischen Streitkräfte fallen, würde ihr Präsident Wladimir Putin „diesen Sieg an den Westen, seine Gesellschaft, China und den Iran verkaufen“, sagte Zelensky in einem Exklusivinterview mit The Associated Press.

If Bakhmut fell to Russian forces, their president, Vladimir Putin, would “sell this victory to the West, to his society, to China, to Iran,” Zelensky said in an exclusive interview with The Associated Press. #StandWithUkraine https://t.co/mAj6Y3wy4z pic.twitter.com/BW99uvD5aJ — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) March 29, 2023

Am 2. April floh der letzte Besatzer aus der Region Kiew. Der Tag wird kommen, an dem wir sagen werden: Der letzte Besatzer ist geflohen oder wurde in der Region Donezk, der Region Luhansk, der Region Cherson und in unserem gesamten Süden getötet. Die Krim wird wieder frei und sicher sein. Die Ukraine wird alle ihre Territorien zurückerhalten.

On April 2, the last occupier fled from the Kyiv region. The day will come when we'll say: the last occupier fled or was killed in the Donetsk region, Luhansk region, Kherson region and our entire south. Crimea will be free and safe again. Ukraine will return all its territories. pic.twitter.com/DeFbkVg81q — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2023

„Wir werden diesen Teil unseres Landes nicht nur in den gesamtukrainischen, sondern auch in den gesamteuropäischen Raum zurückführen“, hatte Zelensky nicht zum ersten Mal gesagt. Er wiederholte dies auch erst wieder am Sonntag.

Interessanterweise zitiert die FT einen weiteren hochrangigen westlichen Verteidigungsbeamten, der einräumt, dass es nahezu unmöglich ist, dass die Ukraine die Krim tatsächlich militärisch einnimmt:

Konteradmiral Tim Woods, der britische Verteidigungsattaché in Washington, sagte am Mittwoch, dass die Krim „eine politische Lösung benötigt, allein schon wegen der Konzentration der Kräfte, die sich dort befinden, und was es für die Ukrainer bedeuten würde, dort zu kämpfen“. Er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es eine rasante militärische Lösung geben wird … daher müssen wir sehen, welche Bedingungen für die Ukraine günstig sind, um zu verhandeln, und ich denke, die Ukraine wäre dazu bereit.“

Russland weiß das natürlich. Für Moskau wird es nicht darum gehen, die Krim auf den Verhandlungstisch zu bringen, sondern den Status der Ostgebiete. Wahrscheinlich wird der Kreml seine Bereitschaft zu einem Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges von der Anerkennung der östlichen Oblaste abhängig machen. Am 30. September unterzeichnete Präsident Putin „Beitrittsverträge“, in denen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson als Teil der Russischen Föderation erklärt wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, dass Zelensky die vier Gebiete aufgibt, aber wenn die Krim aufgegeben wird, ist das zumindest ein positiver Impuls für den Verhandlungstisch. Dennoch werden all diese Fragen wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld entschieden, bis eine der beiden Seiten den Punkt der Erschöpfung erreicht hat.

Während Washington wenig Interesse an einer friedlichen Lösung auf der Grundlage einer Gebietsabtretung an Russland zeigt (in vielen Berichten wird sogar das Gegenteil behauptet, nämlich dass die USA und das Vereinigte Königreich die Möglichkeit von Verhandlungen aktiv sabotiert haben), wird die Ukraine immer weiter aus Bakhmut herausgedrängt.

Was Zelensky selbst betrifft, so hat er sich in letzter Zeit immer pessimistischer geäußert, wie wir vor genau einer Woche beschrieben haben…

Zelensky beschrieb, dass die Gefangennahme von Bakhmut bedeuten wird, dass Putin Schwäche wittern wird. So die Worte des ukrainischen Führers:

In einem Gespräch mit The Associated Press sagte Zelenskyy, wenn Bakhmut falle, könne Putin „diesen Sieg dem Westen, seiner Gesellschaft, China und dem Iran als Druckmittel für ein Waffenstillstandsabkommen verkaufen, das die Ukraine zur Aufgabe von Territorien zwingen würde.

„Wenn er etwas Blut spürt, wenn er riecht, dass wir schwach sind, wird er drängen, drängen, drängen“, so Zelensky weiter.

„Unsere Gesellschaft wird sich müde fühlen“, wenn die Russen den Sieg in Bakhmut erringen, sagte er. „Unsere Gesellschaft wird mich dazu drängen, einen Kompromiss mit ihnen zu schließen“. In diesen Worten steckt vielleicht zum ersten Mal das Eingeständnis, dass bedeutende Teile der ukrainischen Bevölkerung zu einem Kompromiss und friedlichen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges bereit sind.

Und bezeichnenderweise enthielt der CBS-Kommentar zu dem AP-Interview die folgende Beobachtung: „Er schien sich des Risikos bewusst zu sein, dass seinem Land die lebenswichtige Unterstützung durch die USA und Europa entgleiten könnte, wenn der 13-monatige Krieg weitergeht.“ Zelensky räumte ein: „Der Verlust von Bakhmut würde eine politische Niederlage bedeuten und könnte zu einer allgemeinen Niederlage im Konflikt führen.“