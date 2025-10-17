Bereitet sich Trump auf den nächsten Bürgerkrieg vor – oder führt er ihn bereits?

von Karen Kwiatkowski

Die Vereinigten Staaten – jene mächtige Nation, die für Frieden, Selbstbestimmung und Freiheit steht – sind, wie Charles Hugh Smith beschreibt, ein Spektakel, eine Inszenierung, eine Lüge. Smith bezieht sich dabei auf Guy Debords Werk Die Gesellschaft des Spektakels (1967) und seine späteren Kommentare zur Gesellschaft des Spektakels.

Debord scheint mein Leben – als Kind des Kalten Krieges und als Erwachsene im Zeitalter des exekutiven Kriegsstaates – geradezu vorhergesehen zu haben. Er erklärte:

„Die Gesellschaft, deren Modernisierung das Stadium des integrierten Spektakels erreicht hat, ist durch die kombinierte Wirkung von fünf Hauptmerkmalen gekennzeichnet: unablässige technologische Erneuerung; Integration von Staat und Wirtschaft; allgegenwärtige Geheimhaltung; unwiderlegbare Lügen; eine ewige Gegenwart.“

Wir leben innerhalb von Konstrukten einer simulierten Freiheit, eingebettet in hyperkomplexe technologische Systeme, einheitliche, geschichtslose Regierungen und allumfassende staatlich-technologische Narrative, die das Menschliche verdrängen und die Menschheit zum Schweigen bringen sollen.

Wir starren gebannt auf die Bildschirme – Gaza, Ukraine, Venezuela, Pazifik – und übersehen, wann sich die Handlung gewendet hat:

Die „America First“- und Friedenskampagne ist in Tomahawks für Kiew, in US-gestützten Völkermord in Gaza, in Kriegsschiffe, die Fischer und Zivilisten in internationalen Gewässern töten – ohne Konsequenzen – übergegangen.

Die mediale Darstellung der letzten Gaza-Flottille war reine Propaganda im Stil der Hunger Games:

„Es war das erste Mal seit der israelischen Seeblockade 2009, dass eine nicht autorisierte humanitäre Mission näher als 70 Seemeilen an das Gebiet herankam.“

Was bitte ist eine „nicht autorisierte humanitäre Mission“? Offenbar sind sie recht häufig – wie schon unter Bush oder bei Hurrikan Katrina, beim Füttern von Obdachlosen oder der Rettung von „Peanut dem Eichhörnchen“.

Komplexe Systeme, endlose Kriege

Die aktuellen idiotischen Katastrophen – die NATO in der Ukraine und Israels mörderische Expansion – sind zugleich nicht gewinnbar und nicht stoppbar.

Trump klagte, er habe nicht geahnt, wie schwierig es sei, diese Kriege zu beenden.

Die Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten würde ihm wohl zustimmen – warum können diese Dummheit und Unmenschlichkeit nicht einfach enden, indem Washington die Finanzierung stoppt?

Komplexe Systeme erzeugen Pfadabhängigkeit, und autoritäres Herdenmanagement erfordert Komplexität.

Die „humanitären Verteilzentren“ in Gaza – geleitet von zionistischen IDF-Offizieren, wie Ex-Mitarbeiter Lt. Col. Tony Agular berichtete – illustrieren, wie begrenzt die Handlungsoptionen solcher staatlich-technologischen Systeme sind.

Staaten definieren sich danach, wie sie die Werkzeuge des Krieges gegen Feinde – ob ausländische oder inländische – einsetzen.

Israel ist ein Musterbeispiel eines Staates, der sich in einem dauerhaften inneren Krieg befindet:

Seit 1948 vertriebene Landbesitzer rebellieren gegen ihre Unterdrücker; Israel antwortet mit einer westlich inspirierten Militär- und Geheimdienstmaschine, finanziert durch zionistisches Kapital, gestützt von westlicher Begeisterung für den letzten Ausläufer des Euro-Kolonialismus im Nahen Osten.

Das Ergebnis: Jahrzehnte wachsender Apartheid, Massensanktionen und immer brutalere ethnische Säuberung.

Ukraine, Gaza – und der Westen im Testlabor

Seit 2013 herrscht in der Ukraine ein Bürgerkrieg, angeheizt durch die Sinnsuche der USA/NATO.

Dort und in Gaza dienen Militärübungsplätze als Testgelände für neue Waffen, Technologien, Taktiken und – vor allem – für narrative Kontrolle:

die Manipulation von Emotionen, um das BIP der Bürger in die globale Kriegsindustrie umzuleiten – ohne echte Sicherheitsinteressen oder eine demokratische Kriegserklärung.

KI-gestützte geheime Algorithmen sollen Zustimmung erzeugen und Kritiker ausschalten.

Debords „ewige Gegenwart“ ist im Westen weitgehend erreicht – im aufstrebenden Osten und Süden stößt sie dagegen auf heftigen Widerstand.

Washington ist in all diese Bürgerkriege aktiv verwickelt – mit Elektronen, Bomben, Lügen und Narrativen.

Die Amerikaner schauen zu, diskutieren, lassen sich unterhalten und erschrecken – aus der Ferne.

Wir haben bereits bezahlt: durch Geldschöpfung der Fed, durch staatliches Haushaltschaos, durch 35 % Steuerlast auf alles, was wir tun.

Wir sind investiert – ohne Zustimmung und ohne Prospekt, der uns warnt, dass vergangene Erfolge keine Garantie für zukünftige sind.

Der neue amerikanische Bürgerkrieg

Hat der nächste US-Bürgerkrieg bereits begonnen?

Wenn Bürgerkrieg als militarisierte Kontrolle und Ausbeutung eines Bevölkerungsteils durch einen anderen definiert werden kann,

dann findet er längst statt.

Das Haus von Appomattox ist heute nur noch ein Denkmal – nicht das Ende.

Die gute Nachricht: Die Pfadabhängigkeit des Staates wird ihn selbst zugrunde richten.

Die Unterstützer der Ukraine stecken in ihren eigenen Widersprüchen:

Ein Krieg, den sie nicht gewinnen können, aber nicht beenden wollen –

eine finanzielle Last, die sie nicht tragen können, aber auch nicht fallen lassen dürfen.

Trumps angebliches „Friedensabkommen“ – die bedingungslose Übergabe Gazas an Israel, getarnt als Friedensplan – ist der Preis dieser Pfadabhängigkeit.

Um „Frieden“ zu schaffen, haben Trump und Netanjahu nur eine Option:

eine apokalyptische Hölle über die überlebenden 1,5 Millionen Palästinenser im Gazastreifen bringen.

Das Imperium zerfällt – mit offenem Visier

Israels endloser Militarismus, Rassismus, Expansionismus und Selbstpropaganda haben Budget, Wirtschaft und Glaubwürdigkeit zerstört.

Der jüdische Zufluchtsort ist zu einem Zentrum der Angst und Abhängigkeit geworden – von alternden christlichen Zionisten und westlicher Waffenhilfe.

Auch die USA, Israels hässlicher Golem, genießen weltweit Verachtung:

wegen der Unfähigkeit ihrer teuren Waffensysteme,

der Feigheit ihrer Führungsriege,

und der Desintegration ihres globalen Militärimperiums,

das in Technologie, Energie, Logistik und Diplomatie nirgends mehr siegt.

Das Spektakel der Macht und der langsame Aufstand

Man verweist auf Palantir, auf kommerzialisierte Hasbara, auf den Einsatz des Militärs im Inland.

Doch das sind reaktive Reflexe eines laufenden Bürgerkriegs, keine Vorbereitung darauf.

Staaten sind selten auf Kriege vorbereitet – am wenigsten auf innere.

Sie kommen zu spät und falsch gekleidet zur eigenen Katastrophe.

Die staatlichen Verwalter überschätzen die Macht von Ablenkung und Zirkus,

und übersehen das Nebenprodukt der „ewigen Gegenwart“:

ein Übermaß an Zynismus, Misstrauen gegenüber dem Staat,

ein erneuertes Bedürfnis nach menschlicher Verbindung jenseits staatlicher Kontrolle,

und tausend Formen von zivilem Ungehorsam und lächelndem Antiautoritarismus.

Der Bürgerkrieg ist im Gange,

und Trump sitzt auf einem Staat, der reagiert,

wie Staaten es immer tun –

zu spät und mit einer an die Vergangenheit gefesselten Hand.