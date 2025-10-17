Die Fabrikation des Einverständnisses: Big Ags Handbuch für Propaganda und Macht

Von Colin Todhunter

Ideologische Herrschaft und die Herstellung von Zustimmung

Antonio Gramsci sah in der Propaganda den zentralen Mechanismus moderner Machtausübung. Für ihn war sie das Kernstück der kulturellen Hegemonie – jener gesellschaftlichen Dominanz, in der die Weltanschauung der herrschenden Klasse so tief verinnerlicht wird, dass sie als selbstverständlich gilt.

Die transnationalen Agrarkonzerne – kurz Big Ag – konnten ihre Dominanz im globalen Ernährungssystem nicht nur durch ökonomische und politische Macht sichern, sondern auch durch ideologische Kontrolle. In diesem Zusammenhang werden Gramscis Theorie der kulturellen Hegemonie, Edward Bernays’ Konzept der „Engineering of Consent“ und Chomsky und Hermans „Propaganda-Modell“ zur Schlüsselanalyse.

Gramsci beschrieb, wie Herrschaft nicht nur durch Zwang, sondern durch die Gestaltung gesellschaftlicher Narrative entsteht. Schulen, Medien und Wissenschaft prägen ein Weltbild, das die bestehenden Machtverhältnisse als Realität erscheinen lässt. Bernays ging noch weiter: Moderne Propaganda appelliert an irrationale Emotionen und unbewusste Bedürfnisse – um Zustimmung zu ungerechten Strukturen herzustellen. Chomsky und Herman adaptierten dieses Denken auf die Medienwelt: Zustimmung werde produziert durch selektive Berichterstattung, Expertenhörigkeit, Konzernkontrolle der Informationskanäle und das Filtern kritischer Stimmen.

Das Propagandanetzwerk der Agrarindustrie

Kaum ein Sektor verkörpert diese Mechanismen besser als die Agrar- und Agritech-Industrie. Um ihre Hegemonie zu sichern, hat Big Ag ein verzweigtes PR-Netzwerk geschaffen – darunter Agenturen wie Ketchum und FTI Consulting, Frontorganisationen wie das Genetic Literacy Project, der American Council on Science and Health, die Cornell Alliance for Science und das International Life Sciences Institute.

Diese Akteure durchdringen Medien, dominieren Suchergebnisse, beeinflussen Lehrinhalte und organisieren scheinbar basisdemokratische Initiativen („Astroturfing“). Ziel: die industrielle Landwirtschaft als alternativlos darzustellen – und ökologische, lokale oder biologische Modelle als rückständig oder gefährlich zu brandmarken.

Zu den angewandten Techniken zählen Ghostwriting, Suchmaschinen-Manipulation, die Verbreitung vorgefertigter Argumentationslinien über „unabhängige“ Wissenschaftler (besonders an Universitäten in Florida und Saskatchewan) sowie das Umlenken öffentlicher Debatten. Hinter vielen dieser Stimmen stehen letztlich die Interessen von CropLife-Firmen und Stiftungen wie der Bill & Melinda Gates Foundation.

Kontrolle durch Einschüchterung und Rufmord

Gemäß Chomskys Modell geht die Industrie aktiv gegen Dissens vor. PR-Strategien zielen darauf ab, Kritiker wie US Right to Know, GMWatch, Journalisten und unabhängige Wissenschaftler zu diskreditieren.

Beispielsweise koordinierte Monsanto im Rahmen des Programms „Let Nothing Go“ Angriffe auf kritische Kommentare in Onlineforen. Über Medienkontakte wurden unbequeme Stimmen von Podien ferngehalten oder deren Ruf gezielt zerstört. Kritiker landen auf „Feindeslisten“ und werden als „Mörder“, „Anti-Wissenschaftler“ oder „wohlstandsverwöhnte Ideologen“ diffamiert – statt als legitime Verfechter ökologischer und gesundheitlicher Verantwortung.

Diese Kampagnen verschieben die Grenzen des Sagbaren und erzeugen Angst vor öffentlicher Ächtung – ein Kerninstrument hegemonialer Kontrolle.

Die Legende vom industriellen „Retter der Menschheit“

Gleichzeitig inszeniert sich die Industrie als Retterin vor Hunger und Armut. Das Narrativ: Nur industrielle Monokulturen, Pestizide und Biotechnologie könnten die Welt ernähren. Diese Erzählung wird von Unternehmenschefs wie Syngenta-CEO Erik Fyrwald, politiknahen Figuren wie Owen Paterson und medienaffinen „Wissenschaftsexperten“ wie Patrick Moore (berüchtigt für seine Glyphosat-Showeinlage) immer wieder wiederholt.

Diese „Erlöserrhetorik“ findet ihren stärksten Ausdruck in der „Grünen Revolution“ (Green Revolution, GR) – dem angeblichen Beweis, dass Technologie und Chemie Millionen Menschen gerettet hätten. Doch laut Forschern wie Prof. Glenn Stone ist diese Darstellung ein Mythos: In Indien etwa ersetzte die GR nährstoffreiche, traditionelle Feldfrüchte durch Weizen – ohne die Ernährungssicherheit tatsächlich zu verbessern.

Der indische Landwirt und GR-Kritiker Bhaskar Save bezeichnete das Projekt gar als ökologisches, agronomisches und humanes Desaster – kurzfristige Ertragssteigerungen erkauft durch Bodenzerstörung, Biodiversitätsverlust, Schulden und Abhängigkeit von Konzernen.

Der Mythos der „Modernisierung“

Der Begriff der „landwirtschaftlichen Modernisierung“ wird von Konzernen bewusst verzerrt, um ihre eigenen Produkte – Gentechnik, Pestizide, Cloud-basierte Agrarplattformen, proprietäre Saaten – als unverzichtbar darzustellen.

So beschreibt etwa Bayer traditionelle indische Landwirtschaft als „rückständig“ und nutzt dieses Framing, um seine industrielle Dominanz zu legitimieren. Dabei werden indigenes Wissen, kleinbäuerliche Systeme und agroökologische Alternativen als Hindernisse für Fortschritt gebrandmarkt.

Unter dem Deckmantel des Humanitarismus wird eine Form der emotionalen Erpressung betrieben: Wer Kritik äußert, wird als „anti-wissenschaftlich“ oder „anti-arm“ gebrandmarkt.

Politische Einflussnahme und wissenschaftliche Vereinnahmung

Millionenschwere Lobbybudgets sichern Zugang zu Entscheidungsträgern, wissenschaftlichen Gremien und Regulierungsbehörden. Industry-funded science und Frontgruppen-Advocacy sorgen dafür, dass Gesetze und Standards den industriellen Status quo festschreiben.

So wird die Industrie zur Regulierungsinstanz über sich selbst – während ökologische oder biologische Bewegungen als „unrealistisch“ diffamiert werden. Das Ergebnis: Ein hermetisch geschlossenes System, in dem Konsens, Autorität und Mediennarrativ so manipuliert werden, dass selbst Kritiker oft unbewusst an die „Natürlichkeit“ der Konzernherrschaft glauben.

Die Fassade bröckelt

Doch die Fassade beginnt zu reißen. Immer mehr wissenschaftliche Belege über Pestizidschäden, Bodenverarmung und Gesundheitsrisiken stellen die offizielle Erzählung infrage. Journalisten und unabhängige Forscher decken das Netzwerk aus Ghostwriting, Astroturfing und Rufmordkampagnen auf.

Das Aufdecken dieses Propagandakomplexes ist ein entscheidender Schritt zur Rückeroberung der öffentlichen Erzählung.

Zugleich gewinnen alternative Modelle an Sichtbarkeit: lokal verankerte, ökologische und sozial gerechte Landwirtschaft, die nicht auf Abhängigkeit, Chemie und Profit basiert, sondern auf Resilienz, Vielfalt und echter Ernährungssicherheit.

Fazit

Big Ag hat Gramscis, Bernays’ und Chomskys Theorien perfektioniert: kulturelle Hegemonie, emotionale Manipulation und systematische Propaganda. Doch die Herstellung des Einverständnisses stößt an ihre Grenzen – denn die Realität lässt sich nicht endlos zensieren.

Was jetzt entsteht, ist eine Gegenbewegung: Wissenschaftler, Bauern und Bürger entlarven das Narrativ der „industriellen Erlösung“ – und zeigen, dass wahre Ernährungssicherheit nicht aus dem Labor, sondern aus dem Boden kommt.