Bericht: Auswirkungen der Abriegelung töten jetzt möglicherweise mehr Menschen als COVID

Mehr als 1.000 Tote pro Woche und das nicht wegen COVID, aber die Medien schweigen weitgehend.

Ein neuer Bericht, der sich auf offizielle Zahlen des britischen Amtes für nationale Statistiken (ONS) stützt, behauptet, dass die Auswirkungen der Abriegelung jetzt möglicherweise mehr Menschen töten als COVID-19.

Die Statistiken zeigen, dass die Zahl der Todesfälle, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, weiterhin höher ist als die Zahl der Todesfälle durch COVID, wobei jede Woche 1.000 Menschen an anderen Krankheiten als dem Virus sterben.

„Der Telegraph hat erfahren, dass das Gesundheitsministerium eine Untersuchung der Zahlen angeordnet hat, weil es befürchtet, dass die Todesfälle mit der Verzögerung und dem Aufschub der Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten zusammenhängen“, berichtet die Zeitung.

Obwohl einige die Wiedereinführung von COVID-Beschränkungen wie Gesichtsmasken im Winter fordern, „steht das Land vor einer neuen stillen Gesundheitskrise, die eher mit der Reaktion auf die Pandemie als mit dem Virus selbst zusammenhängt“, heißt es in dem Bericht.

„Hunderte und Aberhunderte von Menschen sterben jede Woche – was ist da los?“, fragte Dr. Charles Levinson, der Geschäftsführer von Doctorcall, einem privaten Hausarztdienst.

„Meiner Meinung nach sind Verzögerungen bei der Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung zweifellos die treibende Kraft“, fügte er hinzu.

