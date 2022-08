Natural News veröffentlicht die Ergebnisse der ICP-MS-Elementaranalyse nach der Impfung und vergleicht die Gerinnsel mit menschlichem Blut … die Ergebnisse zeigen, dass diese Gerinnsel keine „Blut“-Gerinnsel sind

Wir veröffentlichen jetzt ICP-MS-Laborergebnisse, die die Elementzusammensetzung von menschlichem Blut mit der Elementzusammensetzung eines Blutgerinnsels vergleichen, das dem Körper einer Person entnommen wurde, die eine Covid-Impfung erhalten hat und anschließend gestorben ist. Dieses Gerinnsel wurde von dem Einbalsamierer Richard Hirschman zur Verfügung gestellt, und diese Gerinnsel werden in großem Umfang in den Körpern von Menschen gefunden, die in den Wochen oder Monaten nach einer oder mehreren Kovid-Impfungen „plötzlich“ gestorben sind.

Nach einer strengen Analyse auf der Grundlage von Daten über Todesfälle – die Steve Kirsh bei Substack sehr schön zusammengefasst hat – sterben derzeit täglich etwa 10.000 Menschen an den Folgen von Kovid-Impfungen. Weltweit sind bisher wahrscheinlich zwischen 5 und 12 Millionen Todesfälle zu beklagen, und da diese sich selbst zusammensetzenden Klumpen im Körper derjenigen, die die Injektionen des experimentellen mRNA-Medikaments erhalten haben, weiter an Größe und Masse zunehmen, ist es sicher, dass viele Menschen, die noch nicht an den Impfstoffen gestorben sind, in den kommenden Monaten und Jahren sterben werden.

Kirsch hat grob geschätzt, dass derzeit auf 1.000 verabreichte Covid-Impfstoffdosen eine Person stirbt. Diese Zahl wird mit ziemlicher Sicherheit mit der Zeit steigen, da die Gerinnsel, die so viele Todesfälle verursachen, in den Blutgefäßen und Arterien der Geimpften weiter zu „wachsen“ (sich selbst zu bilden) scheinen. Die endgültige Zahl der Todesfälle durch Covid-Impfstoffe wird sich also erst über einen Zeitraum von mehreren Jahren ergeben und könnte um Größenordnungen höher liegen, möglicherweise bei 1 zu 100 oder sogar 1 zu 10, obwohl wir die überzähligen Todesfälle in den nächsten Jahren genau beobachten müssen, um zu wissen, wo dieses Phänomen der Todesfälle nach der Impfung seinen Höhepunkt erreicht.

Bislang wurden weltweit über 12 Milliarden Covid-Impfdosen verabreicht. In den Vereinigten Staaten wurden mehr als 600 Millionen Dosen verabreicht, und Kirsch schätzt, dass allein in den USA bereits 600.000 Amerikaner durch Covidimpfstoffe getötet wurden. (Das ist etwa 12 Mal so viel wie die Gesamtzahl der Opfer unter den US-Soldaten im Vietnamkrieg, zum Vergleich).

Hier ist ein Foto, das ich von einem dieser Gerinnsel unter einem Labormikroskop gemacht habe:

Dem Rätsel der Post-Impfstoff-Gerinnsel auf der Spur

Dr. Jane Ruby gehört zu den Forschern, die an vorderster Front versuchen, die Zusammensetzung dieser Gerinnsel sowie ihren Wirkmechanismus, der zum Tod der Opfer führt, zu bestimmen. Dr. Ruby stellte die Verbindung zu Hirschman her und half bei der Beschaffung der Gerinnselproben, die wir in unserem ISO-akkreditierten, 17025 zugelassenen Labor, das auf Lebensmittel- und Wasseranalysen spezialisiert ist, mittels ICP-MS untersucht haben.

Um ganz offen zu sein: Unser Labor ist akkreditiert, geprüft, inspiziert und validiert für ICP-MS-Tests in Lebensmittel- und Wasserproben sowie in anderen Bereichen wie der Cannabinoid-Quantifizierungsanalyse in Hanfextraktproben. Der Akkreditierungsbereich unseres Labors umfasst jedoch nicht speziell biologische Proben von Menschen, da wir der Öffentlichkeit solche Tests nicht anbieten. Nichtsdestotrotz untersuchen wir routinemäßig Proben von Hunde- und Katzenfutter, die natürlich aus Tierfleisch und gemahlenen Blutgefäßen, Fleischgewebe, Knorpel und anderen biologischen Strukturen tierischen Ursprungs bestehen, und wir wenden genau dieselben Probenvorbereitungs-, Aufschluss-, Analyse- und Berichterstattungsmethoden für Proben nach Impfung an. Wir testen auch routinemäßig Rindfleisch, Geflügel, Fisch und andere Fleischproben. Daher sind wir sehr zuversichtlich, was die Genauigkeit dieser Ergebnisse angeht. Außerdem haben wir keine Fehler bei der Probenvorbereitung festgestellt. Das gesamte Gerinnsel wurde in Salpetersäure aufgelöst, d. h. die Elemente gingen in Lösung und konnten mittels ICP-MS analysiert werden.

Hier ist ein Foto einiger der Gerinnsel, die im Körper des Verstorbenen gefunden wurden:

Diese ICP-MS-Tests wurden am 23. Juni dieses Jahres durchgeführt. Wir haben die Veröffentlichung der Ergebnisse hinausgezögert, um Zeit zu haben, diese Zahlen mit Kollegen zu teilen und andere um Feedback zu bitten. Diese PDF-Dateien wurden auch privat an Dr. Jane Ruby und andere weitergegeben. Niemand, der über Fachwissen auf diesem Gebiet verfügt, hat auf offensichtliche Probleme oder Bedenken bezüglich dieser Analyse hingewiesen. Wenn überhaupt, dann ist die ICP-MS-Analyse recht einfach: Die Proben werden in Salpetersäure „verdaut“, diese Säure wird in einen Flüssigkeitsstrom vernebelt, der durch einen Plasmabrenner fließt, ionisiert und dann durch eine Quadrupolanordnung geleitet wird, die die Elemente nach ihrem Masse-Ladungs-Verhältnis sortiert. Jedes einzelne Element wird abgetastet und mit einem PMT (Photo Multiplier Tube) gezählt, der die einzelnen Elemente in elektrischen Strom umwandelt, der genau gezählt werden kann. Diese Ergebnisse werden mit externen Standards verglichen, die nach NIST rückverfolgbar sind, um sehr genaue Kalibrierungskurven zu erhalten, was bedeutet, dass die Quantifizierungsdaten äußerst zuverlässig sind.

Wir haben in diesem Fall 0,4528 Gramm des Gerinnsels als Probenmasse verwendet:

Eine Einführung in ICP-MS und die Gründe für seine Genauigkeit finden Sie in diesem NIH-Artikel.

ICP-MS-Analyseergebnisse zeigen, dass diese Gerinnsel nicht aus Blut bestehen – sie sind keine „Blutgerinnsel“

Obwohl wir beabsichtigen, weitere Tests an Gerinnseln und Blutproben durchzuführen, machen die bisher vorliegenden Daten deutlich, dass diese Gerinnsel keine „Blutgerinnsel“ sind. Sie bestehen nicht einfach aus geronnenem Blut.

Woher wissen wir das? Weil die Elementverhältnisse und Dichten sehr unterschiedlich sind. Betrachten Sie das folgende Vergleichsdiagramm, das auf unseren ICP-MS-Ergebnissen basiert (siehe vollständige Ergebnisse unten), und beachten Sie die deutlichen Unterschiede zwischen den Elementkonzentrationen im Blut und im Gerinnsel bei nahrhaften „Markerelementen“ wie Eisen und Magnesium:

Element Blood Results Clot Results Mg (magnesium) 35 ppm 1.7 ppm K (potassium) 1893 ppm 12.5 ppm Fe (iron) 462 ppm 20.6 ppm Zn (zinc) 7.9 ppm 2.4 ppm Cl (chlorine) 930,000 ppm 290,000 ppm P (phosphorous) 1130 ppm 4900 ppm

Wie Sie sehen können, enthält die Probe des Gerinnsels nach der Impfung nur 4,4 % des Eisens, das im menschlichen Blut zu finden wäre. Dies allein ist eine Bestätigung dafür, dass es sich bei diesem Gerinnsel nicht um ein „Blutgerinnsel“ handelt. Beachten Sie außerdem das fast vollständige Fehlen von Kalium (K) in der Gerinnselprobe. Das Gerinnsel enthält weniger als 0,6 % des Kaliums von menschlichem Blut. Ähnlich verhält es sich auch mit Magnesium.

Mehrere elektrisch leitende Elemente waren im Gerinnsel höher

Zusätzlich zu den oben dargestellten Nährstoffen fiel uns ein besonderes Muster bei den elektrisch leitenden Elementen wie Natrium (Na), Aluminium (Al) und Zinn (Sn) auf. Für die folgende Tabelle ist zu beachten, dass die Ergebnisse für Zinn und Natrium aus einem separaten „Semiquant“-Bericht stammen, der weniger genau ist als die „Fullquant“-Analyse, die für alle anderen hier aufgeführten Elemente verwendet wird. Im Wesentlichen sind die Semiquantenwerte in Bezug auf die relativen Konzentrationen von einer Probe zur nächsten genau, aber sie werden nicht mit kalibrierten externen Proben verglichen, sodass die angegebene tatsächliche (absolute) Konzentration nicht das Konfidenzintervall der Vollquantenergebnisse aufweist:

Element Blood Results Clot Results Na (sodium) 1050 ppm* 1500 ppm* Sn (tin) 163 ppb* 942 ppb* Al (aluminum) 1.3 ppm 1.6 ppm

* = SemiQuant-Ergebnisse, nicht FullQuant

Da der Natriumgehalt im Gerinnsel um fast 50 % und der Zinngehalt um 588 % höher ist, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass das sich selbst zusammensetzende Gerinnsel bestimmte Elemente aus dem zirkulierenden Blut „erntet“ oder konzentriert, während sich das Gerinnsel zusammensetzt. Es ist bemerkenswert, dass viele dieser Elemente leitfähig sind. Aluminium zum Beispiel ist die gängigste Alternative zu Kupfer für elektrische Leitungen. Natrium ist ein Alkalimetall, das sehr leitfähig ist, und Zinn wird als Hauptbestandteil von Lötlegierungen verwendet, die zur Herstellung oder Reparatur von Leiterplatten eingesetzt werden.

Die Zahlen zur elementaren Leitfähigkeit können Sie in dieser Referenztabelle

zur elektrischen Leitfähigkeit von Angstrom Sciences nachlesen.

Eine Schlussfolgerung ist unausweichlich: Das Blutgerinnsel enthält fast keine wichtigen Markerelemente, die im menschlichen Blut vorhanden sind (wie Eisen und Kalium), weist jedoch deutlich höhere Konzentrationen von Elementen auf, die in der Elektronik und in Schaltkreisen verwendet werden.

Wir laden den Leser ein, sich selbst ein Bild von der Erklärung zu machen, die dahinter steckt, und weisen lediglich darauf hin, dass die Patente von Dr. Charles Lieber von besonderem Interesse sein könnten.

Diese Analyse beantwortet insbesondere nicht die Frage, ob diese Klumpen „lebendig“ oder tot sind (wie Haare und Nägel). Meine eigene professionelle Meinung ist, dass diese Gerinnsel keine lebenden Strukturen sind. Nach dem, was wir bisher sehen können, scheinen sie selbstorganisierende tote Biostrukturen zu sein. Aber das ist nur eine erste Einschätzung, die sich mit weiteren Beobachtungen oder Erkenntnissen ändern kann. Prionen zum Beispiel sind ebenfalls selbstorganisierende, aber nicht lebende Biostrukturen. Sie sind im Wesentlichen falsch gefaltete Proteine, die sich im Gehirn (oder in anderen Regionen) ausbreiten und morphologische Veränderungen verursachen, die sowohl die normale Struktur als auch die Funktion der neurologischen Zellen aufheben. Es muss nicht unbedingt etwas Lebendiges sein, um sich selbst zusammenzusetzen. Selbst Viren, wie sie in der traditionellen Virologie beschrieben werden, sind tote Strukturen, die sich dennoch selbst zusammensetzen und in ihrer Gesamtpopulation an Größe und Masse „wachsen“ können.

Das folgende mikroskopische Bild, das in unserem Labor bei etwa 1500-facher Vergrößerung aufgenommen wurde, zeigt eine sich scheinbar wiederholende Struktur auf einem drahtähnlichen Vorsprung aus einem dieser Klumpen. Falls Sie sich wundern: Es handelt sich nicht um ein menschliches Haar. Es ist mit dem Gerinnsel verbunden:

Überzeugen Sie sich selbst von den ICP-MS-Ergebnissen

Für diejenigen, die mit den hier angegebenen Einheiten nicht vertraut sind:

ppb = Teile pro Milliarde

ppm = Teile pro Million

1.000 ppb = 1 ppm (weil das metrische System)

Die vom Gerät verwendeten Einheiten sind Masse über Volumen (m/v), und die „Masse“ ist technisch gesehen das Verhältnis von Masse zu Ladung (m/z).

Hier ist ein Screenshot eines Abschnitts aus dem PDF-Bericht der ICP-MS-Ergebnisse für menschliches Lebendblut:

Sie können auch das vollständige PDF-Dokument für die Blutanalyse hier herunterladen.

Und hier ist der Screenshot der Ergebnisse der Gerinnungsanalyse, der die ICP-MS-Analyse für das Gerinnsel nach der Impfung zeigt:

Schließlich können Sie das vollständige PDF-Dokument der ICP-MS-Analyse für das Gerinnsel hier herunterladen.

Teilen Sie diese Ergebnisse und stellen Sie weiterhin Fragen… weitere Analysen werden folgen.

Sie können diese Ergebnisse gerne weitergeben, sie in Ihre eigenen Videos oder Podcasts einbinden und Ihre eigenen Erklärungen für diese scheinbare Anomalie anbieten. Bitte geben Sie NaturalNews.com als Quelle an, da wir diese exklusive Analyse durchgeführt haben, um dazu beizutragen, das Geheimnis dieser Gerinnsel zu lüften, die anscheinend viele Menschen umbringen.

Wir freuen uns über jede Rückmeldung zu diesen Ergebnissen, einschließlich Korrekturen, falls Fehler gefunden werden.

Wir ermutigen auch andere Labors, diese Tests für sich selbst zu replizieren und ihre Ergebnisse öffentlich zu veröffentlichen, wie wir es hier getan haben.

Weitere Analyseergebnisse, einschließlich zusätzlicher Mikroskopiebilder, werden in Kürze veröffentlicht.