Bericht: Hillary Clinton warnte 2009 im Wuhan-Labor vor „Besorgnis über die Verbreitung biologischer Waffen“

„Wir glauben, dass es wichtig ist, sich auf neue chemische und biologische Technologien zu konzentrieren“

Ein durchgesickertes Telegramm des Außenministeriums aus dem Jahr 2009 enthüllte, dass Hillary Clinton, die damalige Außenministerin, vor der Eröffnung des Wuhan Institute of Virology in China in Bezug auf „Besorgnis über die Verbreitung biologischer Waffen“ warnte.

Human Events berichtet, dass die Kommunikation, die sie zuvor von WikiLeaks erhalten haben, im Juni 2009 an alle Botschaften in den Mitgliedsländern der australischen Gruppe gesendet wurde, einer Gruppe, die sich mit der Verhinderung der Verbreitung tödlicher Waffen beschäftigt.

In dem Telegramm schrieb Clinton: „Wir glauben, dass es wichtig ist, sich auf neue chemische und biologische Technologien, Trends im Handel mit CBW-bezogenen (chemischen und biologischen Waffen) Gütern und Bedrohungen zu konzentrieren.“

Clinton wandte sich speziell an die französischen Vertreter und schrieb: „Die USA glauben, dass die Teilnehmer davon profitieren würden, von Ihren Erfahrungen zu hören, wie Sie China bei der Einrichtung eines Labors der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4) am Wuhan Institute of Virology aus der Perspektive der Exportkontrolle und des immateriellen Technologietransfers unterstützt haben.“

„Wir sind besonders daran interessiert zu erfahren, wie China plant, ausländische Forscher aus Ländern, die für die Verbreitung biologischer Waffen bedenklich sind, zu überprüfen“, fügte Clinton hinzu.

Weiter heißt es: „Die USA glauben, dass die Mitglieder der AG an allen Informationen interessiert sind, die Sie in Bezug auf China und Nordkorea weitergeben können, insbesondere an Informationen in Bezug auf:

Chinas Institute of Biological Products (Standorte in Peking und Wuhan), um nach Möglichkeit Overhead-Bildanalysen einzubeziehen.

Ihre Wahrnehmung der CBW-Proliferationsaktivitäten durch chinesische Unternehmen.

Ihre Wahrnehmung der Bemühungen der chinesischen Regierung, ihre Exportkontrollregeln durchzusetzen.

Das Kabel ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das Labor in Wuhan als eine Einrichtung angesehen wurde, die von China für die Waffenforschung eingerichtet wurde.

Wie die Washington Post diese Woche in einem Bericht feststellte, ist es klar, dass das chinesische Militär in dem Labor geheime Arbeiten durchführte.

Ein anderer ehemaliger Außenminister, Mike Pompeo, hat ebenfalls wiederholt behauptet, dass China das Labor für Biowaffenforschung nutzt.

Ist er vertrauenswürdig?

Watch the latest video at foxnews.com

„Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist Folgendes: Wir wissen, dass sie innerhalb dieses Labors an Bemühungen im Zusammenhang mit der Volksbefreiungsarmee beteiligt waren, sodass militärische Aktivitäten parallel zu dem durchgeführt wurden, was sie für nur gute alte zivile Forschung hielten“, sagte Pompeo Anfang dieses Monats.

„Sie weigern sich, uns zu sagen, was es war, sie weigern sich, die Art der beiden zu beschreiben, sie weigerten sich, der Weltgesundheitsorganisation Zugang zu gewähren, als diese versuchte, dort hineinzukommen“, drängte Pompeo weiter.

„Dieses Virologie-Labor ist noch in Betrieb. Es führt wahrscheinlich immer noch die gleiche Art von Forschung durch, die möglicherweise dazu geführt hat, dass dieses Virus aus diesem Labor entkommen ist“, betonte Pompeo.

Trotz Clintons früheren Warnungen bezüglich des Wuhan-Labors hat sie wiederholt diejenigen, die mit dem Finger auf das Institut zeigen, hauptsächlich Trump, beschuldigt, „rassistische Rhetorik“ zu verwenden:

The president is turning to racist rhetoric to distract from his failures to take the coronavirus seriously early on, make tests widely available, and adequately prepare the country for a period of crisis.



Don't fall for it. Don't let your friends and family fall for it. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 18, 2020