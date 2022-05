Bericht: Mehr als 3000 Diabetiker in Großbritannien starben aufgrund von COVID-Sperren

66 Prozent Anstieg der Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die keine vollständige Kontrolle erhalten konnten

In einer weiteren vernichtenden Analyse der Auswirkungen von Schließungen wurde geschätzt, dass mehr als 3000 Menschen mit Diabetes unnötigerweise starben, weil sie keine Kontrolluntersuchungen erhalten konnten.

Der Telegraph berichtet, dass eine NHS-Studie herausfand, dass die Verlagerung zur Fernversorgung und die Verringerung der Routineversorgung in den ersten 12 Monaten der Pandemie „absolut verheerende“ Folgen für Diabetiker hatte. Es führte dazu, dass sie „an das Ende der Schlange gedrängt wurden“, wie Chris Askew, der Geschäftsführer von Diabetes UK, es ausdrückte.

