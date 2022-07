Berichte über FBI-Befragung von US-Behörde NIH, EcoHealth, Fauci und dem Wuhan-Labor

Seit Beginn der Covid-Pandemie hat TrialSite News die „Leck-Theorie“ und „gain of function“-Experimente im Wuhan Institute of Virology, auch bekannt als „Wuhan Lab“, infrage gestellt, von dem viele behaupten, dass es die Quelle des SARS-Cov-2-Virus sei. Bei den meisten Funktionsgewinnungsversuchen werden Viren von Tieren entnommen und im Labor so verändert, dass sie für den Menschen übertragbar und tödlich werden. Im Oktober 2021 gab das National Institute of Health (NIH) zu, dass es die Gain-of-Function-Forschung im Labor in Wuhan finanziert. Die Finanzierung erfolgte über die EcoHealth Alliance, die von den Steuerzahlern der Vereinigten Staaten finanziert wird. Technisch gesehen ist die EcoHealth Alliance eine Non-Profit-Organisation. Nun scheint sich das FBI für den NIH-Zuschuss an das Wuhan-Labor zu interessieren.

FBI hinterfragt Wuhan-Zuschuss

Judicial Watch, eine konservative Überwachungsgruppe, nutzte das Informationsfreiheitsgesetz und erhielt 1651 Seiten des Nationalen Gesundheitsinstituts, die eine FBI-Untersuchung des NIH-Zuschusses für das Wuhan-Labor über deren Funktionsgewinne bei den Fledermausexperimenten enthüllen. Laut Judicial Watch war das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das von Dr. Anthony Fauci geleitet wird, „besorgt über die ‚gain-of-function‘-Forschung im chinesischen Wuhan Institute of Virology im Jahr 2016. Die Fauci-Agentur war auch besorgt über die mangelnde Einhaltung der Meldevorschriften durch EcoHealth Alliance und die Verwendung von Gain-of-Function-Forschung bei der NIH-finanzierten Forschung mit Fledermaus-Coronaviren in Wuhan, China.“ In anderen E-Mails weist Judicial Watch darauf hin, dass das Rechtsteam der EcoHealth Alliance versucht hat, den Zugang zu ihren Daten bezüglich der Funktionsgewinnforschung an dem Fledermausvirus aufgrund der Störung vom 6. Januar zu verweigern. Die Watchdog-Gruppe weist darauf hin: „Die Aufzeichnungen enthüllen mehrere Hinweise auf Gain-of-Function-Forschung sowie Versäumnisse bei der Einhaltung von Meldevorschriften, einschließlich einer E-Mail vom 9. Mai 2016, die mit „hoher“ Wichtigkeit gekennzeichnet ist, in der ein NIH-Beamter das Versäumnis feststellt, einen Fortschrittsbericht über die Fledermaus-Coronavirus-Forschung von EcoHealth einzureichen.“ In der Pressemitteilung von Judicial Watch werden die Beträge der Zuschüsse für das Wuhan-Labor detailliert aufgeführt, „darunter 133.595 $, 139.015 $, 159.122 $, 159.122 $ und 159.122 $.“ Diese Zuschüsse wurden von EcoHealth über einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt. Das Geld ist nicht das einzige Problem, denn es gab noch weitere Zuschüsse, die an andere Organisationen, darunter die Duke University, gingen.

Anfragen nach Berichten wurden offenbar ignoriert

Das NIH forderte EcoHealh Alliance wiederholt auf, sowohl Proben der Funktionsgewinne aus den Experimenten als auch einen Bericht über die im Labor in Wuhan angewandten Sicherheitsmaßnahmen vorzulegen. Die Antwort auf beide Anfragen war auffallend ähnlich. Auf die Anfrage nach Proben lautete die Antwort: „Es wäre ‚praktisch unmöglich‘, eine solche Probe anzufordern.“ Nach der Freisetzung des Covid-Virus und der Anforderung von Sicherheitsberichten lautete die Antwort: „Angesichts des starken geopolitischen Drucks im Zusammenhang mit den Anschuldigungen, dass die WIV absichtlich oder versehentlich SARS-CoV-2 freigesetzt hat (was die WHO-Mission für ‚äußerst unwahrscheinlich‘ hält), ist die Beschaffung solcher Informationen derzeit keine plausible Option.“

Fauci könnte gelogen haben

Das NIH hat die Finanzierung von EcoHealth Alliances wegen der Finanzierung des Labors in Wuhan im April 2020 ausgesetzt. Der Leiter von Judicial Watch behauptet, Dr. Anthony Fauci habe über dieses Wissen um die Finanzierung des Wuhan-Labors gelogen. „Die unglaubliche Enthüllung einer FBI-Untersuchung zeigt, dass Fauci und andere, die in diesen Skandal verwickelt sind, unehrlich waren, als sie die Ernsthaftigkeit der Fragen über ihre Vertuschung der Finanzierung der gefährlichen Gain-of-Function-Forschung in China abtaten“, erklärte der Präsident von Judicial Watch, Tom Fitton. TrialSite News hat bereits früher über die mögliche Verbindung zwischen Fauci, den NIH, der EcoHealth Alliance und dem Labor in Wuhan berichtet. Dr. Fauci hatte stets bestritten, von der Finanzierung des Wuhan-Labors durch die NIH gewusst zu haben. Es scheint, dass die Freigabe von Dokumenten und eine FBI-Untersuchung die Wahrheit ans Licht bringen wird.