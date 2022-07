Bestätigt das Auftreten von Omicron BA.4/BA.5 die Vorhersagen von Dr. Geert Vanden Bossche?

Kürzlich diskutierte ein in Edmonton, Kanada, ansässiger Wissenschaftler für Genomsequenzierung die Hypothesen des Virologen Geert Vanden Bossche. Dr. Mikolaj Raszek stellt fest, dass während dieser Pandemie nur wenige Wissenschaftler versuchen, die Zukunft vorherzusagen, und teilt in einem Video mit, dass die meisten Verantwortlichen in den Gesundheitsbehörden es fast aufgegeben haben, Prognosen zur Pandemie abzugeben. Und warum? Raszek erklärt, dass sie sich einfach zu oft geirrt haben! Dr. Raszek, der Gründer des in Edmonton ansässigen Unternehmens Merogenomics, das Genomsequenzierung für die Öffentlichkeit betreibt, diskutierte kürzlich die Vorhersagen von Dr. Geert Vanden Bossche, die häufig in TrialSite veröffentlicht werden. Vanden Bossche hat scheinbar erfolgreich vorhergesagt, dass eine Massenimpfung mitten in einer Pandemie einen starken evolutionären Druck auf SARS-CoV-2 ausüben würde, damit es mutiert, was es auch getan hat, und zwar mehr als das. Aber Dr. Vanden Bossche sagte auch voraus, dass das Virus pathogener werden würde, und das ist bisher nicht eingetreten – oder vielleicht doch, bis zum Auftreten der Omikron-Untervarianten von BA.4 und BA.5. In einem kürzlich erschienenen YouTube-Video weist Dr. Raszek darauf hin, dass das weltweite Auftreten der BA.4- und BA.5-Omikron-Subvarianten die Vorhersage von Vanden Bossche bestätigen könnte, dass sowohl intensive Mutationen als auch pathogenere Stämme auftreten werden, die zu schlechteren Ergebnissen führen.

Vanden Bossche sagt in seiner neuen Arbeit voraus, dass die Welt leider wahrscheinlich das Auftreten vieler viraler und bakterieller Infektionen erleben wird, da neue virulente/pathogene Varianten entstehen werden, während sich das SARS-CoV-2-Virus unvermindert weiterentwickelt.

Er wird wie folgt zitiert: „Anstatt eine Herdenimmunität zu erzeugen, löst die C-19-Massenimpfung eine Kettenreaktion neuer Pandemien und Epidemien mit erheblichen Auswirkungen auf die globale Gesundheit aus.“

Bestätigt das Auftreten von BA.4 und BA.5 die Behauptungen von Vanden Bossche?

Während Omikron milder verlief als die vorhergehende besorgniserregende Delta-Variante, wurden die Variante und nun die Untervarianten weitaus infektiöser. Ein wichtiger Teil der Vorhersage von Vanden Bossche: Er hat eine Explosion neuer, hochgradig übertragbarer Varianten aufgrund der Massenimpfungen richtig vorhergesagt.

Während Omikrons BA.4 und BA.5 hochgradig infektiös sind, scheint es leider so zu sein, dass die neu entstehenden Varianten auch pathogener sind.

Dr. Vanden Bossche machte auf eine wissenschaftliche Arbeit aufmerksam, die als Preprint hochgeladen wurde, was bedeutet, dass sie noch nicht von Fachkollegen geprüft wurde. Die von japanischen Wissenschaftlern geleitete Studie zeigt, dass BA.4/BA.5-Varianten, die in der Sequenz des Spike-Proteins identisch sind (sie unterscheiden sich in anderen viralen Proteinen), pathogener zu sein scheinen. Die Autoren der Vorabveröffentlichung konnten nachweisen, dass die Epithelzellen der Lunge durch BA.4/BA.5 stärker geschädigt werden als beispielsweise durch BA.2, das bereits vergangen ist.

In Laborstudien fanden die Autoren heraus, dass die Hamster, die als Versuch verwendet wurden, bei einer Infektion mit Omikron BA.4/BA.5-Subvarianten mehr pathogene Ergebnisse zeigten. Wichtig ist, dass die Autoren der Arbeit ein Modellsystem verwendeten, das zeigte, dass sowohl BA.4 als auch BA.5 fusogener sind, d. h. Zellen, die mit einer der Omikron-Subvarianten (BA.4/BA.5) infiziert sind, fusionieren eher mit benachbarten Zellen.

Auf der Grundlage früherer Untersuchungen im Labor behaupten die Studienautoren, dass bei In-vitro-Zellen (Laborzellen) die Fusogenität zunimmt, was bedeutet, dass sie miteinander fusionieren können. Laut Dr. Raszek ist dies ein „gutes Merkmal für die Pathogenität beim Menschen“.

Und warum? Wir wissen, dass der Schweregrad von COVID-19 mit der Wahrscheinlichkeit zusammenhängt, dass die mit dem Virus infizierten Lungenzellen miteinander verschmelzen können. Die Folge? Eine riesige, klecksartige Struktur in der Lunge.

Bei BA.4 und BA.5 ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zellen miteinander verschmelzen, größer als etwa bei der Variante BA.2 Omikron. Zusammengenommen haben sich BA.4 und BA.5 bereits so entwickelt, dass sie sowohl infektiöser als auch pathogener werden, wenn die Beobachtungen in diesem Papier korrekt sind (auch hier gilt, dass sie noch nicht von Experten geprüft wurden, was bedeutet, dass sie nicht als Beweis zitiert werden sollten). Dies entspricht der Vorhersage, die Dr. Vanden Bossche für wahrscheinlich hält.

Forschungsleiter/Investigator

Dr. Mikolaj Raszek, Gründer, Geschäftsführer, Merogenomics, Inc.

Dr. Raszek hat die in TrialSite und anderswo veröffentlichten Hypothesen von Geert Vanden Brosche verfolgt. Raszek hat einen Abschluss in Honors Genetics sowie einen Doktortitel in Biochemie, die beide an der University of Alberta in Edmonton erworben wurden.

Fasziniert von der mikrobiellen Genomik, beschäftigte sich Raszek in Deutschland mit dem neuen, aber aufkeimenden Bereich der genomischen Medizin auf der Grundlage der Sequenzierung menschlicher DNA. Raszek kehrte 2013 nach Kanada zurück, um in einem genomischen Forschungsprojekt zu arbeiten, das mit der kanadischen Viehzuchtindustrie verbunden ist. Im Jahr 2015 gründete er Merogenomics, ein Unternehmen, das der Allgemeinheit Zugang zur Genomsequenzierung verschaffen sollte.