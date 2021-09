Bestattungsunternehmer schlägt Alarm: „Fast alle Menschen, die sterben, sind geimpft

Während der Corona-Pandemie sei die Sterblichkeit nicht höher gewesen, sagte John O’Looney, der seit 15 Jahren als Bestatter arbeitet, im Gespräch mit The CrowHouse. Allerdings wurden die Todesfälle fälschlicherweise Covid zugeschrieben.

So wurden beispielsweise Menschen, die eines natürlichen Todes, an Krebs starben oder bei einem Unfall ums Leben kamen, als Covidtote registriert, sagte er. Es gab jedoch einen kurzen Anstieg, als ältere Menschen von der Regierung mit dem Medikament Midazolam behandelt wurden, sagte O’Looney. Diese Menschen wurden auch als COVID-19-Todesfälle gezählt.

Trotz aller Bemühungen, die Zahlen zu erhöhen – auch in Pflegeheimen – sei die Sterblichkeit im Jahr 2020 niedriger als 2019, so der Bestatter.

Die Sterblichkeitsrate geht in die Höhe

Der Impfstoff wurde am 6. Januar eingeführt, woraufhin die Sterblichkeitsrate in die Höhe schnellte. „So etwas habe ich in 15 Jahren noch nie erlebt“, sagte er. „Es begann in dem Moment, als sie anfingen, Nadeln in die Arme zu stechen. Es war furchtbar.“ Und auch diese Menschen wurden zu den COVID-19-Todesfällen gezählt.

Im April wurde es dann plötzlich sehr ruhig, bis vor drei Wochen. Die Todesfälle betreffen nun fast ausschließlich geimpfte Personen, sagte O’Looney. Dazu gehören Herzinfarkte, Blutgerinnsel, Schlaganfälle und Organversagen.

Die Delta-Variante sei ein Impfschaden, betonte er.

Das Ziel ist ein zweifaches

Inzwischen haben sich etwa 45 andere Bestatter bei ihm gemeldet, die alle große Angst haben. Wenn es ihnen nichts ausmacht, Menschen im großen Stil zu töten, dann werden sie auch nicht zögern, Leute wie mich zum Schweigen zu bringen, sagte O’Looney.

Die Covid-Impfung hat zwei Ziele: Menschen zu töten und unfruchtbar zu machen, damit sie sich nicht fortpflanzen können.

In den nächsten fünf Jahren könnten alle, die Sie lieben und kennen, sterben, wenn sie den Impfstoff erhalten haben, warnte der Bestatter. „Ich sehe die ersten Anzeichen dafür.“

Das Schreiben erhielt er kurz nachdem das Video veröffentlicht wurde.

Heute wurde ich also von der S.A.I.F. suspendiert – wegen Ehrlichkeit.

Das ist typisch für das, was aus diesem Land geworden ist.

