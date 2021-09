Die 22-jährige Springreiterin, die extrem auf den Moderna-Impfstoff reagierte, kann möglicherweise nie wieder reiten, da sich nach der Covid-Impfung zwei massive Blutgerinnsel in ihrer Lunge gebildet haben. So ruinierte der Moderna-Impfstoff COVID-19 die Karriere einer angehenden Detektivin mit zwei massiven Blutgerinnseln in der Lunge.

Bei Imogen Allen, 22, bildeten sich nach der Moderna-Impfung zwei Blutgerinnsel in ihrer Lunge

Die Ärzte sagten, die Gerinnsel könnten durch die Impfung und die Antibabypille ausgelöst worden sein

Frau Allen sagte, dass sie am Tag nach ihrer ersten Impfung am 24. Juli beim Treppensteigen Atemnot bekam.

Beim Auffüllen von Wimpernverlängerungen bei einer Freundin wurde sie so atemlos, dass sie nicht mehr sprechen konnte.

Aufgrund dieser Reaktion wird sie ihr Leben lang blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen.

Frau Allen aus Woodcote wird vielleicht nie wieder reiten oder Detektivin werden.

Eine Springreiterin wird möglicherweise nie wieder reiten können, nachdem sich in einer extremen Reaktion auf den Impfstoff Moderna Covid-19 zwei große Blutgerinnsel in ihrer Lunge gebildet hatten.

Imogen Allen ist 22 Jahre alt, ihr wurde von Ärzten gesagt, dass die Gerinnsel, die sich zwei Wochen nach der Impfung gebildet hatten, durch den Impfstoff ausgelöst worden sein könnten, nachdem sie fünf Jahre lang die kombinierte Antibabypille genommen hatte, berichtet DailyMail.

Frau Allen aus Woodcote, Berkshire, wird möglicherweise nie wieder reiten können, und ihr Traum, Polizeidetektivin zu werden, hat sich zerschlagen, nachdem sie ans Bett gefesselt wurde.

Sie könnte nun an einer einfachen Schnittwunde oder Beule am Kopf sterben und wird für den Rest ihres Lebens blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen, da die Ärzte diese extreme Nebenwirkung als selten bezeichnen, was die Regel ist.

Frau Allen, die als Teenager England im Springreiten vertrat, muss sich außerdem einer Operation unterziehen, nachdem sie nur 14 Tage nach der Moderna-Impfung zwei Gerinnsel in der Lunge erlitten hatte.

Sie sagte: „Ich hatte immer Angst, dass etwas passieren könnte, und es zeigt, dass ich allen Grund dazu hatte, denn sehen Sie mich jetzt an“.

Bei Frau Allen wurde eine beidseitige pulmonale Thromboembolie diagnostiziert, nachdem sie im vergangenen Monat während eines Familienurlaubs mit ihrem Freund Joe, 24, zusammengebrochen war.

Nachdem sie sich gegen zahlreiche Bewerber um eine Stelle als Polizeibeamtin durchgesetzt hatte, wurde ihr empfohlen, sich aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands nicht für die Stelle zu bewerben.

Frau Allen wird abwarten müssen, um herauszufinden, ob sie sich in Zukunft wieder bewerben kann, wenn sich ihr Gesundheitszustand verbessert.

Nachdem sie 2010 eine Silbermedaille gewonnen und England bei den britischen Springreiterwettbewerben gegen Irland, Schottland und Wales vertreten hatte, kann sie aus gesundheitlichen Gründen nie wieder reiten.

Frau Allen, die im Veranstaltungsbereich tätig war, sagte: „Es ist niederschmetternd. Ich interessiere mich für die Polizei, seit ich 18 bin.

Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Arbeit ist nicht einmal am Horizont zu sehen.

Ich liege buchstäblich jeden Tag im Bett. Es ist deprimierend, ich habe einen massiven Rückschlag erlitten.

Frau Allen sagte, dass sie am Tag nach ihrer ersten Impfung am 24. Juli beim Treppensteigen außer Atem geriet, was sie aber darauf zurückführte, dass sie während der Sperre ihre Fitness verloren hatte.

Doch in den nächsten Tagen fühlte sie sich schon bei einfachen Tätigkeiten erschöpft und wurde beim Auffüllen der Wimpernverlängerung einer Freundin so atemlos, dass sie nicht mehr sprechen konnte.

Sie erklärte: „Sogar beim Zähneputzen und Haarewaschen kam ich ins Schnaufen und musste Pausen machen.

Wenn ich auf der Seite schlief, fühlte es sich an, als würde meine Lunge zerquetscht, als ob jeder Atemzug nichts bewirken würde.

Trotz ihres Unwohlseins war Frau Allen fest entschlossen, mit ihrem Freund und seiner Familie einen Ausflug nach Devon zu unternehmen.

Im Urlaub fühlte sie sich so schwach und unwohl, dass sie nicht in der Lage war, ihnen beim Auspacken oder Aufstellen der Zelte zu helfen, und einen Buggy zurück zum Campingplatz nehmen musste, als sie nach einem steilen Anstieg fast zusammenbrach.

Sie rief die Nummer 111 an und sprach mit einem Sanitäter über ihre Symptome, der darauf bestand, einen Krankenwagen zu schicken, was Frau Allen jedoch ablehnte.

Stattdessen beschlossen sie und ihr Freund Joe, zur Notaufnahme des North Devon District Hospital in Barnstaple zu fahren.

Erst in den frühen Morgenstunden erhielt Frau Allen die niederschmetternde Nachricht, dass sie zwei Blutgerinnsel in der Lunge hatte und ihr Herz Schwierigkeiten hatte, das Blut durch den Körper zu pumpen.

Frau Allen sagte: „Ich war wie versteinert. Das erste, was ich sagte, war: ‚Werde ich sterben?

Sie verbrachte vier zermürbende Tage im Krankenhaus und konnte ihren Freund und ihre Familie – die fast 200 Meilen weit gereist waren, um ihr beizustehen – aufgrund der Covid-Beschränkungen nur für kurze Zeiträume sehen.

Frau Allen sagte, dass das Wiedersehen mit ihrer Mutter Tessa, 53, und ihrem Vater Chris, 57, alles real erscheinen ließ.

Sie sagte: „Es war so schön und beruhigend, dass sie alle da waren, aber gleichzeitig wurde mir klar: Ja, das ist wirklich schlimm“.

Sie musste sich tagelang qualvollen Injektionen in den Bauch unterziehen – was durch ihre lähmende Phobie vor Nadeln noch verschlimmert wurde -, während sie mit einem Medikamentencocktail vollgepumpt wurde, um die Belastung für ihr Herz zu lindern.

Frau Allen sagte, die Stunden, die sie allein im Krankenhaus verbrachte und um ihr Leben und ihre Zukunft fürchtete, seien „wie ein Horrorfilm“ gewesen.

Schließlich waren die Mediziner überzeugt, dass es ihr gut genug ging, um nach Hause zu gehen, aber gerade als sie das Krankenhaus verließ, teilte eine Krankenschwester mit, dass ihr Covid-Test positiv ausgefallen sei und sie deshalb zehn Tage lang zu Hause isoliert werden müsse.

Das war ein harter Schlag, nachdem sie fast eine Woche lang allein auf einer Krankenhausstation gefangen war. Frau Allen hat sich inzwischen von dem Virus erholt, ist aber immer noch schwach und müde von den Blutgerinnseln.

Sie sagte, sie sei die meiste Zeit ans Bett gefesselt und könne nur ein paar Runden in ihrem Garten drehen, um sich zu bewegen.

Die Ärzte haben ihr gesagt, dass es drei Monate dauern könnte, bis sich ihre Atmung wieder normalisiert.

Frau Allen sagte: „Ich kann mir im Moment nicht einmal vorstellen, bis zum Ende meiner Straße zu laufen oder zur Arbeit zu gehen oder etwas Ähnliches.

Ich weiß einfach nicht, was ich für die Zukunft erwarten kann.

Frau Allen ist am Boden zerstört, weil sie vielleicht nie wieder reiten wird, nachdem sie sich im Alter von zehn Jahren mit zwei gebrochenen Armen für die nationalen Meisterschaften der British Show Jumping Association beim Scope Festival qualifiziert hatte.

Die talentierte Reiterin qualifizierte sich 2013 im Alter von 14 Jahren auch für die Royal International Competition in Hickstead und ein Jahr später für die Windsor Horse Show.

Im selben Jahr vertrat Allen ihre Schule Cranford House bei einem schulübergreifenden Wettbewerb, als sie 16 Jahre alt war.

Sie legte eine Pause von den Wettbewerben ein, um sich auf ihr Studium zu konzentrieren und ihre neue Karriere zu beginnen, beschloss aber, neue Turniere zu buchen, bevor Covid-19 eintrifft.

Aber ihre neue Karriere wurde auf Eis gelegt, und sie wird vielleicht nie wieder reiten, nachdem sie zwei Blutgerinnsel in ihrer Lunge entwickelt hat.

Obwohl die Ärzte von einer sehr seltenen Reaktion sprechen und wie üblich versuchen, die Schuld von den Impfstoffen abzulenken, gibt es schlüssige und umfassende Beweise dafür, dass diese Impfstoffe weltweit Blutgerinnsel verursachen.

Kürzlich starb ein gestilltes Baby an Blutgerinnseln und entzündeten Arterien, wenige Wochen nachdem seine Mutter den Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhalten hatte. Dies ist der zweite bekannte Fall, in dem ein gestilltes Kind an Blutgerinnseln starb, die durch einen Impfstoff verursacht wurden.

Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die Bruchstücke der COVID-19-Impfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca, die in Indien als Covishield bezeichnet werden, mutieren und bei den Empfängern Blutgerinnsel auslösen.

Den Wissenschaftlern zufolge gelangt der Impfstoff in den Zellkern statt in die umgebende Flüssigkeit, wo Teile des Impfstoffs abbrechen und mutierte Versionen von sich selbst bilden. Die mutierten Versionen gelangen dann in den Körper und lösen die Blutgerinnsel aus.

Zuvor hatten deutsche Wissenschaftler den genauen zweistufigen Prozess gefunden, wie der COVID-19-Impfstoff bei den Empfängern Blutgerinnsel verursacht. Sie beschreiben eine Reihe von Ereignissen, die im Körper ablaufen müssen, bevor die Impfstoffe diese großen Gerinnsel bilden.

In der Zwischenzeit wird GreatGameIndia wegen der ausführlichen Berichterstattung über die Kontroverse um die Blutgerinnsel aktiv angegriffen und der Verbreitung von Fehlinformationen beschuldigt – mit der fadenscheinigen Begründung, dass unsere Tweets nach der Kontroverse weit verbreitet wurden.