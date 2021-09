Die „geheime Agenda“ der sogenannten Elite und der COVID mRNA-Impfstoff. „Verringerung der Weltbevölkerung“?

Von Dr. Rudolf Hänsel: Er ist Diplompsychologe und Erziehungswissenschaftler.

Auf in die letzte Schlacht!

Wichtiger und aktueller Artikel, erstmals veröffentlicht am 10. April 2020

„Die Internationale“ ist das weltbekannte Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung. Die englische Version des französischen Originaltextes lautet:

Wacht auf, ihr Verdammten dieser Erde, die ihr noch zum Hungern gezwungen seid! (…) Heer der Sklaven, wacht auf! (…) Völker, hört die Signale! Auf zur letzten Schlacht! Es gibt kein höheres Wesen, keinen Gott, keinen Kaiser oder Tribun, der uns rettet. Uns aus unserem Elend zu befreien, das können wir nur selbst tun.

Dieser Aufruf erging an die internationale Arbeiterbewegung nach der gewaltsamen Niederschlagung der Pariser Kommune im Mai 1871. Er richtete sich nicht an die herrschende „Elite“ der Ausbeuter und Unterdrücker.

Doch gerade diese so genannte Elite scheint heute zum letzten Gefecht zu blasen, indem sie versucht, die Bevölkerung durch eine obligatorische „Massenschutzimpfung“ zu reduzieren (Entvölkerung). Die krankheitserregende oder gar tödliche Zusammensetzung dieses Impfstoffs, der auch Nano-Chips zur Kontrolle der Menschheit enthalten wird, ist sicherlich bereits in den Geheimlabors der Welt gemischt worden.

Auch die aktive Euthanasie an alten und kranken Mitbürgern mittels starker Schlafmittel und Opiate haben diese dunklen Gestalten bereits auf den Weg gebracht.

Ebenso eine weltweite Umverteilung des allgemeinen Reichtums von unten nach oben, von den Armen zu den Superreichen. Sollten wir Weltbürger uns bei der Erinnerung an diese Pläne der Kabale nicht daran erinnern, an wen der Aufruf zur letzten Schlacht eigentlich ergangen ist?

Zwei dieser „Weltbürger“, die in solch finstere Pläne verwickelt sind, sind der ehemalige US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger und der reiche US-Unternehmer und Mäzen Bill Gates.

Vor mehr als 50 Jahren war Kissinger Außenminister, Leiter des Nationalen Sicherheitsrates der USA und Verfasser eines wichtigen außenpolitischen Dokuments der USA:

„Dem [Kissinger-]Memorandum zufolge sollte die Entvölkerung „die höchste Priorität in der US-Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt“ haben, (…) weil „die US-Wirtschaft große und wachsende Mengen an Rohstoffen aus Übersee benötigt, insbesondere aus den weniger entwickelten Ländern“ (Eggert, W. (2003).

Die geplanten Epidemien AIDS – SARS und die militärische Genforschung. München, S. 64)

In einem Meinungsbeitrag für das „Wall Street Journal“ forderte Kissinger

„In einem ersten Schritt die Entwicklung ’neuer Techniken und Technologien zur Infektionskontrolle und geeigneter Impfstoffe für große Bevölkerungsgruppen“. (…) In einem zweiten Schritt sollte man sich nun auf die ‚Heilung der Wunden der Weltwirtschaft‘ konzentrieren. (zitiert in RT Deutsch)

Die Bürgerinnen und Bürger der Welt sollen also – ob sie wollen oder nicht – geimpft werden und darüber hinaus soll überprüft werden, ob sie dieser Impfpflicht nachgekommen sind.

In dem erwähnten RT Deutsch-Artikel wird Friedensnobelpreisträger Kissinger auch als Kriegsverbrecher bezeichnet, weil er als Architekt der US-Aggression gegen Vietnam und anderer verdeckter CIA-Geheimoperationen für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich ist.

Impfung

Kissinger und die Bill and Melinda Gates Foundation scheinen sich in der Frage der „Massenimpfung“ einig zu sein. Am 31. März 2020 veröffentlichte die „Washington Post“ einen Meinungsartikel von Gates, in dem er seine Vision beschreibt, Menschen auf der ganzen Welt zu impfen:

„Um der Krankheit ein Ende zu setzen, brauchen wir einen sicheren und wirksamen Impfstoff. Wenn wir alles richtig machen, könnten wir einen solchen in weniger als 18 Monaten haben – so schnell wurde noch nie ein Impfstoff entwickelt“.

Doch die Entwicklung eines Impfstoffs ist nur die halbe Miete. Um die Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt zu schützen, müssen wir Milliarden von Dosen herstellen. (Ohne einen Impfstoff sind die Entwicklungsländer noch stärker gefährdet als die wohlhabenden Länder, da es für sie noch schwieriger ist, sich abzuschirmen und abzuschalten).

Wir können jetzt damit beginnen, die Anlagen zu bauen, in denen diese Impfstoffe hergestellt werden sollen. Da viele der Spitzenkandidaten mit einzigartigen Geräten hergestellt werden, müssen wir für jeden von ihnen eine eigene Anlage bauen, wohl wissend, dass einige nicht verwendet werden. Private Unternehmen können ein solches Risiko nicht eingehen, aber die Bundesregierung kann es. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Regierung diese Woche mit mindestens zwei Unternehmen Vereinbarungen zur Vorbereitung der Impfstoffherstellung getroffen hat. Ich hoffe, dass weitere Vereinbarungen folgen werden.

2015 forderte ich die Staats- und Regierungschefs in einem TED-Vortrag auf, sich auf eine Pandemie genauso vorzubereiten wie auf einen Krieg – indem sie Simulationen durchführen, um die Schwachstellen im System zu finden. Wie wir in diesem Jahr gesehen haben, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Daten und der Erfahrung von Medizinern treffen, Leben retten und das Land wieder arbeitsfähig machen können.

Steht das Impfprogramm im Zusammenhang mit dem Ziel, die Weltbevölkerung zu reduzieren?

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an Kants aufklärerisches Motto „Sapere aude!“: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“