Betrugsalarm: KRIEG!

Die älteste Masche im Buch der Betrügereien.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Die Nationen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Alle sind schweißgebadet vor Erwartung. Krieg!

Vertrauenswürdige Medien, die von Big Pharma, Investmentbanken und zahlreichen Geheimdiensten finanziert werden, scheinen (absichtlich) in einer positiven Rückkopplungsschleife gefangen zu sein, in der Truppenbewegungen, scharf formulierte diplomatische Kommuniqués und anzügliche Meldungen aus anonymen Quellen das Narrativ verstärken, dass ein bewaffneter Konflikt zwischen Russland und [Dropdown-Liste mit 50 Ländern] unvermeidlich ist. Das ist interessant. Warum sollten sie wollen, dass Sie das denken? Vor allem, wenn Sie so sicher sind, dass Russland „gewinnen“ würde?

Mit jedem Tag, der vergeht, resignieren mehr und mehr Plebejer vor der angeblichen Unvermeidlichkeit dieses Krieges; wir vermuten, dass einige sogar enttäuscht wären, wenn der Krieg nicht ausbrechen würde.

Sie sind ein Plebejer. Wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Sie ein Fleischschild sind. Fleischpanzer machen sich nicht so gut, wenn die Bomben fallen.

Leute, das ist ein Betrug. Ihr werdet hereingelegt. Ja, schon wieder.

Omikron-Betrug: nicht betrügerisch genug?

Wir wollen hier nicht zu viel hineininterpretieren, aber es scheint wirklich so, als ob die Omikron-Masche ein massiver Flop war.

Hier in Russland war der Omikron-Betrug ein totales Desaster – möglicherweise sogar noch schlimmer als der schlecht durchdachte Versuch, alle mit dem nicht existierenden „Moskauer Stamm“ zu erschrecken.

Wahrscheinlich gibt es ähnliche Geschichten aus Ihrem eigenen Wohnort. Komisch, nicht wahr? Dass der Betrug so allgegenwärtig und betrügerisch ist, egal wo man sich befindet? Was könnte das bedeuten?

Seltsam ist auch, dass die Regierungen auf der ganzen Welt gleichzeitig auf die Bremse treten und verschiedene Maßnahmen zur „öffentlichen Gesundheit“ ergreifen. Wir wollen damit natürlich nicht andeuten, dass etwas Hinterhältiges im Gange ist.

Ist es Zeit für eine Siegesrunde? Haben wir „gewonnen“? Einige Leute auf Twitter scheinen das zu glauben. Die Menschen haben sicherlich das Recht, sich zu freuen, dass der Stiefel mit der Spritze vorübergehend nicht mehr auf ihrem Gesicht herumtrampelt. Aber wissen Sie, der Stiefel ist immer noch da und schwebt über Ihrem geprellten, blutigen, geninjizierten Gesicht. Schwebend und wartend.

Habt ihr Leute noch nie eine Wagner-Oper gesehen? Es ist, als ob die zwanzigminütige Ouvertüre zu Ende ist und ihr denkt: „Das war interessant. Zeit für einen Taco.“

Setz dich, Rookie, es gibt noch sieben Stunden von diesem Scheiß.

Wenn alles in Flammen aufgeht – dann ist es vorbei. Genau wie in einer Wagner-Oper, wenn ich so darüber nachdenke. Er war ein wahrer Visionär.

Bedingungen für einen notwendigen Krieg

Im Internet gibt es viele interessante Theorien darüber, wie ein Krieg der Regierung der Vereinigten Staaten oder der russischen Regierung oder der chinesischen Regierung oder den Weltraumechsen, die alle diese Regierungen auswählen, nützen würde. Aber was haben Sie von einem Krieg? Ja, Sie! Und wie?

Das ist eine sehr persönliche Frage. Sie hängt von den persönlichen Umständen ab. Wenn wir zum Beispiel bis über beide Ohren in Raytheon-Aktien stecken würden, würden wir den Beginn des Feuerwerks herbeisehnen. Das ist nur der gesunde Menschenverstand.

Leider besteht unser Portfolio ausschließlich aus überbewerteten Scheißmünzen und Ken-Griffey-Jr.-Baseballkarten. Für uns ist die Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit eines Krieges also leicht zu erkennen. Ein Russe hat diese Bedingung in einer Radiosendung perfekt formuliert:

Der russische Politologe Stanislav Belkovsky schlug im Radiosender Echo Moskwy vor, eine Elite-Sondereinheit aus Vertretern der „goldenen Jugend“ Russlands zu bilden – von den Kindern von Ministern bis zu den Söhnen von Milliardärsunternehmern aus der Forbes-Liste. Ihm zufolge könnte eine solche Sondereinheit, die aus etwa 500 Personen besteht, in den Krieg gegen die Ukraine ziehen. Belkowski zufolge könnte die Umsetzung dieses Projekts die Haltung der Massen gegenüber einem hypothetischen Krieg in der Ukraine verändern. Gleichzeitig glaubt er, dass die Einstellung der Menschen zu diesem Thema „sehr skeptisch“ ist.

Nochmals: Wir fällen kein Urteil. Die Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit eines Krieges wird für jeden anders sein. Aber für uns hat jeder Krieg ohne eine Eliteeinheit oligarchischer Treuhandfonds-Babys, die die erste Welle anführt – und zwar auf beiden „Seiten“ -, einfach keinen Sinn für Dringlichkeit. Ohne die Helden des Stakeholder-Kapitalismus, die den Angriff anführen, wirkt das Ganze ehrlich gesagt etwas unecht und aufgesetzt.

Russlands Sofa-Elitetruppe. Jedes Land hat eine!

Sie sollten entscheiden, was Ihre Bedingungen für einen notwendigen Krieg sind. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, sollten Sie sorgfältig darüber nachdenken, was ein Krieg bedeuten würde, unabhängig vom Ausgang.

Kein Schachmatt, nur Elend

Die Wahrheit ist: Ein Krieg wäre für fast alle Menschen total ätzend. Wenn wir einen weiteren „Das ist das Ende des Imperiums!“-Blogbeitrag lesen, könnten wir etwas wirklich Drastisches tun, z. B. wütende Tweets darüber schreiben, wie enttäuscht wir von allen sind.

Für alle, die sich wundern, hier ist, was KRIEG tatsächlich bedeuten wird:

Keller in ganz Osteuropa werden mit schreienden, schluchzenden Kindern vollgestopft sein. Die Eingeweide einer Oma werden irgendwo auf dem Bürgersteig auslaufen. Jemand wird mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt.

Nichts wird sich zum Besseren wenden. Alles wird schlimmer sein, als es jetzt ist.

Wisst ihr überhaupt, was Krieg bedeutet? Er bewirkt das Gegenteil von dem, was Ihr Lieblings-WordPress-Blog behauptet. Der unersetzliche B. Traven schrieb über dieses Phänomen in seinem hervorragenden Roman Das Todesschiff (1924):

Kriege um Freiheit und Unabhängigkeit sind am meisten zu verdächtigen, seit die Preußen ihren Freiheitskrieg gegen Napoleon führten. Alle Völker haben ihre Freiheit verloren, als dieser Krieg gewonnen wurde, denn alle Freiheit ging in diesen Krieg und ist seitdem dort geblieben.

Sicher, dieses Mal könnte es anders sein. Wahrscheinlich wird es das aber nicht. Der Krieg wird wahrscheinlich mehr Viehwirtschaft, mehr Kontrolle und mehr Elend bedeuten. Wir sagen nicht, dass dies garantiert ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn das passiert!

Vor ein paar Tagen fragte uns ein Freund, was mit diesem Blog passieren würde, wenn der KRIEG kommt. Schließlich würde die ganze Welt im KRIEGsfieber sein. Alle geistigen Anstrengungen, wie bescheiden sie auch sein mögen, würden sich einzig und allein auf den KRIEG konzentrieren. Es bliebe keine Zeit mehr, um sich über Impfungen, Rinderkennzeichen oder von Zurückgebliebenen erlassene Verordnungen zur „öffentlichen Gesundheit“ zu ärgern – unser tägliches Brot hier bei Edward Slavsquat.

Dies ist eine sehr heikle Frage. Einerseits haben wir keine nützlichen Lebenskompetenzen – alles, was wir können, ist bloggen. Wir sind völlig erbärmlich.

Andererseits könnten wir in die Berge fliehen und verhungern, wie dieser Pinguin es getan hat: