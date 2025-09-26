Betteln um ausländische Investitionen – Armes Deutschland!

Egon W. Kreutzer

Der Kanzler des Gegenteils seiner Ankündigungen hat einen Investitionsbeauftragten für Deutschland ernannt. Ein Herr Blessing, ehedem Vorstand der Commerzbank, soll es richten, weil er erstklassige Kontakte hat.

Ein erbärmliches Zeugnis von Realitätsblindheit, dessen einziger Effekt es sein dürfte, die Ausgaben des Bundes und damit die notwendige Neuverschuldung um jenen einen symbolischen Euro zu erhöhen, den Herr Blessing erhalten soll – vermutlich, damit es nicht nach Ehrenamt aussieht.

Ein erbärmliches Zeugnis von Ideenlosigkeit zugleich, und ein erbärmliches Zeugnis für die Unkenntnis der volkswirtschaftlichen Wirkungen