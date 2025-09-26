FBI gibt zu: 275 Agenten steckten mitten im Kapitol-Chaos

FBI hatte 275 zivile Agenten in den Menschenmengen am 6. Januar, sagt Kongressquelle

Joseph M. Hanneman / Steve Baker

Die Offenlegung des FBI gegenüber dem Kongress beantwortet eine lange schwelende Frage, verrät jedoch nicht, was die Agenten an diesem Tag taten.

Das FBI hat eingeräumt, dass es am 6. Januar 2021 insgesamt 275 zivile (plainclothes) Agenten in den großen Menschenmengen hatte – mehr als viereinhalb Jahre nachdem erstmals Fragen über das Ausmaß der FBI-Beteiligung an diesem Tag aufgekommen waren, wie Blaze News erfahren hat.

Eine hochrangige Kongressquelle sagte, die Zahl sei nicht unbedingt eine Überraschung, da das FBI oft Gegenspionagepersonal bei Großveranstaltungen einschleust.

Da das FBI bisher jedoch standhaft jede Auskunft über sein Ausmaß an Präsenz am Kapitol verweigert hatte, könnte die Zahl in manchen Kreisen dennoch mit Skepsis betrachtet werden.

Die Nachricht kommt im Zusammenhang mit Behauptungen des Büros des Generalinspekteurs des US-Justizministeriums, das erklärt hatte, das FBI habe keine verdeckten Mitarbeiter in den Menschenmengen am 6. Januar gehabt.

„Wir fanden in den von uns geprüften Materialien oder den erhaltenen Zeugenaussagen keinerlei Hinweise oder Anzeichen darauf, dass das FBI verdeckte Mitarbeiter in den verschiedenen Protestmengen oder im Kapitol am 6. Januar hatte“, so der DOJ-OIG in einem 88-seitigen Bericht vom Dezember 2024.

Je nach Lesart von „undercover“ Agenten versus „plainclothes“ Agenten könnten beide Aussagen zutreffen.

Im selben Bericht wurde offengelegt, dass 26 vertrauliche menschliche Quellen (CHS) des FBI in den Menschenmengen am 6. Januar waren – vier von ihnen betraten das Kapitol.

Der Generalinspekteur des DOJ sagte, nur drei dieser FBI-Informanten seien vom Bureau beauftragt worden, nach Washington zu reisen und über „mögliche Teilnehmer, die als inländische Terrorismus-Subjekte gelten könnten“, zu berichten.

Von den 26 Informanten betraten vier am 6. Januar während Protesten und Ausschreitungen das Kapitol, heißt es im OIG-Bericht. Keiner von ihnen war vom FBI autorisiert, das Gesetz zu brechen oder einen Sperrbereich zu betreten, „noch wurde irgendein CHS vom FBI angewiesen, andere dazu zu bringen, am 6. Januar illegale Handlungen zu begehen“, heißt es in dem Bericht.

Abgeordneter Barry Loudermilk (R-Ga.), Vorsitzender des neuen House Jan. 6 Select Subcommittee, zeigte sich ebenfalls entschlossen, die Rolle und Präsenz des FBI sowie von Agenten und Informanten am 6. Januar weiter aufzuklären.

„Aber bei so vielen bezahlten Informanten in der Menge wollen wir wissen: Wie viele waren in der Menge, wie viele im Gebäude? Aber ich will auch wissen: Wurden sie bezahlt, um zu informieren – oder um zu provozieren?“, sagte Loudermilk am 23. September in einem Auftritt bei „Just the News“.

In einem Gerichtsdokument vom Mai 2024 listete der frühere Jan.-6.-Angeklagte William Pope fast 50 FBI-Agenten und andere unter der Ägide des FBI am 6. Januar arbeitende Personen auf – darunter Beamte der Joint Terrorism Task Force, des Naval Criminal Investigative Service, der US-Armee-Gegenspionage sowie andere Agenten, die später eidesstattliche Erklärungen für Haftbefehle im Zusammenhang mit dem 6. Januar verfassten.

Es ist unklar, ob diese Personen Teil der 275 Mitarbeiter sind, die das FBI dem Kongress offenlegte.

Das FBI hat wiederholt versucht, die Bemühungen des Kongresses abzuwehren, das Ausmaß der FBI-Beteiligung am 6. Januar – ob durch eigene Agenten oder Informanten – zu bestimmen.

Die Offenlegung wird die Fragen ehemaliger Jan.-6.-Angeklagter und anderer, die seit Langem vermuten, dass FBI-Mitarbeiter am Aufruhr beteiligt waren oder diesen zumindest angestachelt haben könnten, wohl kaum verstummen lassen.

Verdeckte Beamte der Metropolitan Police Department (MPD) haben bereits eingeräumt, die Menge angestachelt zu haben – indem sie Demonstranten halfen, über Absperrungen zu klettern, sie ermutigten, zum Kapitol weiterzuziehen, und Vandalen applaudierten.

Die meisten Videoaufnahmen, die von Dutzenden verdeckten MPD-Beamten am 6. Januar gedreht wurden, sind nie veröffentlicht worden – trotz der Versuche Popes, diese Zahl durch Gerichtsanträge in seinem Verfahren offenzulegen.

Das FBI hatte zudem taktische Teams am Kapitol, die halfen, das Gebäude zu räumen, nachdem Ashli Babbitt um 14:44 Uhr vor der Speaker’s Lobby erschossen worden war. Weitere taktische Einheiten des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives sowie der US-Marshals waren ebenfalls vor Ort.