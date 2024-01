Beunruhigend: WEF warnt in Davos vor „Krankheit X“ mit „20 Mal mehr Toten“ als Covid-19

Jordan Schachtel

Event 201 noch einmal von vorn?

Nächste Woche beginnt das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, und das Programm ist gespickt mit den üblichen Verdächtigen. Unsere aufstrebenden globalen Machthaber werden sich wieder einmal prächtig amüsieren und unsere kollektive Versklavung fordern, die natürlich für das „höhere Wohl“ notwendig ist.

Das Programm 2024 ist ein Ereignis für die Ewigkeit. Die Teilnehmer werden Albert Bourla von Pfizer und Sam Altman von Open AI über künstliche Intelligenz (KI) sprechen hören. Sie werden sehen, wie der Verfechter der Entvölkerung Bill „Bugman“ Gates den Klimaschwindel vorantreibt. John Kerry wird auf vier verschiedenen Bühnen über die „Energiewende“ sprechen. Klaus Schwab trifft den zweithöchsten chinesischen Regierungsbeamten zu einem Vier-Augen-Gespräch.

Doch ein Panel sticht besonders hervor: Die Vorbereitung auf Krankheit X. Das Thema ist unglaublich vage und gleichzeitig unglaublich beunruhigend.

In der Beschreibung der Diskussion heißt es: „Angesichts der neuen Warnungen der Weltgesundheitsorganisation, dass eine unbekannte ‚Krankheit X‘ 20 Mal mehr Todesopfer fordern könnte als die Coronavirus-Pandemie, stellt sich die Frage, welche neuen Maßnahmen erforderlich sind, um die Gesundheitssysteme auf die vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten.

Das Podium wird hochkarätig besetzt sein, unter anderem mit dem WHO-Direktor Dr. Tedros und dem Präsidenten von AstraZeneca.

Das Konzept der „Krankheit X“ wurde 2018 von der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet. Dr. Tedros, Dr. Anthony Fauci, Jeremy Farrar vom eugenischen Wellcome Trust und viele hochrangige Persönlichkeiten an der Spitze der Covid-Hysterie-Politik waren über die Jahre an der Förderung der Disease-X-Hypothese beteiligt.

Nun ist es für normale Menschen leicht, diesen Wahnsinn abzutun. Aber angesichts der mächtigen und verrückten Köpfe, die sich in Davos versammeln, lohnt es sich, ein gewisses Situationsbewusstsein in Bezug auf diese Veranstaltungen aufrechtzuerhalten, da sie oft einen Einblick in die unkontrollierte Denkweise dieser technokratischen Tyrannen geben können.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass am WEF 2019 in Davos ein weiteres berüchtigtes Prognose-Panel angekündigt wurde. Dieses Panel endete mit der Ankündigung von Event 201.

Bei der Veranstaltung 201 handelte es sich um ein simuliertes „Kriegsspiel“, bei dem ein fiktives Coronavirus von einem tierischen Reservoir auf den Menschen übersprang, wobei die Organisatoren vor einer „ähnlichen Pandemie in der Zukunft“ warnten.

Klingt vertraut, oder?

Event 201 wurde für sein perfektes Timing bekannt. Nur wenige Wochen nach der Simulation brach eine regelrechte Pandemie-Hysterie aus.

Wird die herrschende Klasse der Welt versuchen, in Davos 2024 erneut eine globale Hysterie zu entfachen? Wir halten Sie auf dem Laufenden!