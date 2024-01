Pathologen sind erstaunt über den explosionsartigen Anstieg der Sterblichkeit aus unbekannten Gründen

Im vergangenen Jahr starben in Kanada 16.043 Menschen aus unbekannten Gründen. Das ist die vierthäufigste Todesursache und ein beispielloser Anstieg im Vergleich zu 2019.

Krebs- und Herzkrankheiten stehen nach wie vor an erster und zweiter Stelle. Überraschenderweise steht COVID-19 an dritter Stelle. Laut Statistics Canada starben im vergangenen Jahr nicht weniger als 19.716 Kanadier am Coronavirus, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Aber war nicht die „sichere und wirksame“ Impfung der einzige Ausweg aus dieser Krise?

Western Standard

Als die Coronarsterblichkeit deutlich niedriger war, mussten die Menschen zu Hause bleiben und einen Mundschutz tragen. Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken.

Wenn wir uns die Provinz Alberta anschauen, sehen wir, dass es im Jahr 2018 insgesamt 150 Todesfälle mit unbekannter Todesursache gab. Im Jahr 2021 waren es 6.724, also fast 45 Mal so viele. Konnten oder wollten die Pathologen in Alberta die Todesursache nicht feststellen?

Bei relativ jungen Menschen zeigt sich der gleiche Trend: 2018 gab es in Alberta 94 Todesfälle unbekannter Ursache bei den 0- bis 64-Jährigen, 2021 waren es 5.374, mehr als 57-mal so viele. Die meisten Corona-Todesfälle ereignen sich bei Menschen über 70. Woran also sterben all diese Menschen? Unbekannte Ursache.

Die Kanadier müssen eine Antwort auf die Frage verlangen, warum die kanadischen Pathologen und unsere Gesundheitsdienste in den Provinzen diesen explosionsartigen Anstieg der Todesfälle unbekannter Ursache ab 2020 nicht zur Kenntnis genommen haben – und warum dies für die Menschen unter 64 Jahren so schädlich ist.