Biden ist alles, was die Menschen von Trump befürchtet haben.

Biden hat sich als all das herausgestellt, wovor wir gewarnt wurden: ein völkermordendes Monster, das rassistische Gewalt und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schürt und die Welt mit wahnsinnig rücksichtslosen außenpolitischen Entscheidungen in Gefahr bringt.

In einem Artikel mit dem Titel „Joe Biden riskiert einen großen Krieg im Nahen Osten, wenn er die falschen Entscheidungen trifft“ zitiert die Huffington Post anonyme US-Beamte, die befürchten, dass das unvorsichtige und chaotische Verhalten ihres Oberbefehlshabers die USA in einen heißen Krieg zwischen Israel und dem Libanon verwickeln könnte.

Akbar Shahid Ahmed von der HuffPost schreibt dazu:

Amerikanische Beamte sagen, dass die Biden-Administration nicht alles tut, um die Spannungen abzubauen, obwohl hochrangige Beamte öffentlich versprochen haben, eine regionale Explosion zu verhindern. Ich habe versucht, eine Lawine zu verhindern, die auf den Libanon zurollt, und viele haben das auch versucht, sagte ein Beamter der HuffPost. Viele nationale Sicherheitsbeamte befürchten, dass eine unkontrollierte Unterstützung Israels durch die USA dazu führen könnte, dass Israel seine Operationen auf den Libanon ausweitet. Das Problem ist, dass niemand Biden zügeln kann, und wenn Biden eine Politik hat, ist er der Oberbefehlshaber – wir müssen sie ausführen. Darauf läuft es hinaus, sehr, sehr, sehr unglücklich.

Alle US-Kriegsspiele zeigen, dass ein israelisch-libanonischer Krieg „zu etwas Schrecklichem eskaliert“, aber der Biden WH erwägt bisher nicht, Bedingungen für Waffentransfers nach Israel zu stellen. Ein US-Beamter sagt: „Das Problem ist, dass niemand Biden zügeln kann.“ Alarmierend und vernichtend.

Wenn man hört, wie Insider in letzter Zeit über Bidens Verhalten in der Nahostpolitik sprechen, fühlt man sich unweigerlich an die Art und Weise erinnert, in der die liberale Presse über das unberechenbare und unverantwortliche Verhalten von Donald Trump sprach, als dieser noch im Amt war. Die Stimmung und der Ton erinnern an den verbalen Schlagabtausch zwischen Trump und Nordkorea im ersten Jahr seiner Amtszeit, den der Komiker John Mulaney mit der Unordnung und dem Unbehagen verglich, das man empfindet, wenn ein Pferd im Krankenhaus frei herumläuft.

Wir alle stehen hier und beten, dass dieser Verrückte nicht einen weiteren schrecklichen Krieg im Nahen Osten anzettelt, während wir zusehen müssen, wie er offen einen Völkermord in Gaza unterstützt, und wir sind noch weit davon entfernt, sicher aus dem weltbedrohenden nuklearen Kleinkrieg herauszukommen, in den seine Regierung uns alle mit Russland in der Ukraine hineingezogen hat. Und es ist schwer, nicht zu bemerken, dass all das sehr danach aussieht, was Liberale befürchtet hatten, als Trump an die Macht kam.

Im Vorfeld des Wahlsiegs 2016 und der Amtseinführung von Donald Trump gab es die schärfste und emotionalste Rhetorik in der Geschichte der amerikanischen Politik. Viele befürchteten, dass Trump einen Atomkrieg auslösen würde, dass Minderheiten vor gewaltsamer Verfolgung fliehen würden, dass er ein zweiter Hitler sein und einen neuen Holocaust auslösen würde, dass er ethnische Verfolgung und rassistische Übergriffe erleichtern würde.

Am Ende entpuppte sich Trump als ein ganz normaler böser republikanischer Präsident. Er ließ die Venezolaner verhungern, legte sein Veto ein, um den Jemen vor den von den USA unterstützten Gräueltaten Saudi-Arabiens zu retten, ermordete den iranischen General Qassem Soleimani, sperrte Julian Assange ein und verbrachte seine gesamte Amtszeit damit, die Feindseligkeiten des Kalten Krieges gegen Russland mit extremer Aggression zu verschärfen – trotz der unglaublich virulenten Massenwahnidee, er sei ein Geheimagent Moskaus.

Das alles war ungeheuerlich. Aber keines dieser Verbrechen erreicht das Niveau, mit dem er im Alleingang einen Völkermord in Gaza ermöglichte oder mit dem er die Welt durch seine friedensfeindlichen Bemühungen in der Ukraine näher an einen Atomkrieg brachte als je zuvor seit der Kubakrise.

Biden hat sich als all das erwiesen, wovor wir gewarnt worden waren: ein völkermordendes Monster, das rassistische Gewalt und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schürt und die Welt mit wahnsinnig rücksichtslosen außenpolitischen Entscheidungen in Gefahr bringt.

Dies bedeutet nicht, dass Trump den Gazastreifen anders behandelt hätte als Biden oder er die Ukraine anders behandelt hätte. Der Hauptgrund, warum Bidens Regierung kriegerischer war als die von Trump, ist wahrscheinlich reines Timing und Zufall. Das US-Imperium neigt dazu, mehr oder weniger in dieselbe Richtung zu marschieren, unabhängig davon, wer gerade an der Macht ist, und Kriege finden nicht statt, weil der Präsident gerade im Amt ist, sondern weil die Bedürfnisse des Imperiums aktuell sind.

Die Lehre aus Joe Bidens Verderbtheit ist nicht, dass es besser wäre, Donald Trump im Weißen Haus zu haben, sondern dass es egal ist, wer ins Amt kommt, weil nur mörderische Monster diese Rolle in der Verwaltung des zentralisierten US-Imperiums spielen dürfen. Die globale Machtstruktur, die sich lose um Washington dreht, wird durch ununterbrochene Gewalt und Missbrauch zusammengehalten, und niemand, der nicht bereit ist, Menschen auf der ganzen Welt unendliche Gewalt und Missbrauch zuzufügen, wird jemals die Barrieren überwinden können, die zwischen diesem Amt und der Illusion von Demokratie, die dem amerikanischen Volk vorgegaukelt wird, errichtet wurden.

Die Gräueltaten werden weitergehen, solange dieses Imperium existiert. Die Menschheit wird niemals eine Chance auf eine gesunde und friedliche Welt haben, solange diese Welt nicht von der Tyrannei einer Machtstruktur befreit wird, die den Planeten beherrscht und sich von menschlichem Blut nährt.