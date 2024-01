Warum die Strategie 2024 der Ukraine scheitern wird

Brian Berletic

Zum Jahreswechsel 2024 kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky eine neue Strategie an, um den Krieg mit Russland zu gewinnen.

Der Economist veröffentlichte sein Interview mit Präsident Zelensky am 1. Januar 2024:

Herr Zelensky sagt wenig darüber, was die Ukraine im Jahr 2024 erreichen kann, und er sagt, dass Lecks vor der Gegenoffensive im letzten Sommer Russland geholfen haben, seine Verteidigung vorzubereiten. Aber wenn er eine Botschaft hat, dann die, dass die Krim und die damit verbundene Schlacht im Schwarzen Meer zum Brennpunkt des Krieges werden. Die Isolierung der Krim, die 2014 illegal von Russland annektiert wurde, und die Schwächung der militärischen Kapazitäten Russlands dort „ist für uns bedeutungsvoll, weil es uns erlaubt, die Zahl der Angriffe aus dieser Region zu reduzieren“, sagt er.

Der Economist geht noch weiter und behauptet, dass die Zerstörung von Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte und die Vertreibung Russlands von einem „Marinestützpunkt, den Russland seit 240 Jahren besitzt“ – gemeint ist der Marinestützpunkt Sewastopol – „eine große Demütigung für Herrn Putin“ wäre.

Der Artikel erklärt auch, dass Präsident Zelensky zusätzliche Waffen und Unterstützung von den westlichen Sponsoren der Ukraine benötigt, einschließlich weitreichender Tarnkappen-Marschflugkörper (insbesondere Taurus-Raketen aus Deutschland), um die Krim-Brücke (auch als Kertsch-Brücke bekannt) zu zerstören.

Der Artikel erklärt jedoch nicht, wie eine „riesige Blamage für Herrn Putin“ den Konflikt in einer Weise strategisch zugunsten der Ukraine verschieben würde. Der Artikel erwähnt, dass die große Mobilisierung sowohl der ukrainischen Gesellschaft als auch der westlichen Welt im Februar 2022 „heute nicht mehr existiert“ und „dass sich das ändern muss“, was auf eine nachlassende Entschlossenheit des Westens und der Ukraine hindeutet.

Der Artikel schließt mit der Feststellung, dass Präsident Zelensky immer noch davon überzeugt sei, dass „die Ukraine nicht von ihrem Plan abrücken kann, Russland zu besiegen“, obwohl er nie einen soliden Plan formuliert hat, mit dem Russland tatsächlich besiegt werden könnte, bevor er zu dem Schluss kommt, dass die westlichen Sponsoren der Ukraine Präsident Zelenskys Vertrauen nicht mehr teilen.

Ukraine kann Krim nicht „isolieren“

Präsident Zelenskys Strategie, die Krim zu „isolieren“ und die russischen militärischen Kapazitäten dort zu schwächen, ist irrational und unrealistisch, insbesondere wenn man die Mittel betrachtet, mit denen die Ukraine dieses strategische Ziel angeblich erreichen will.

Die ukrainische Regierung, das ukrainische Militär und ihre westlichen Unterstützer haben immer wieder erklärt, dass die Krim isoliert und sogar erobert werden könnte, wenn es der Ukraine gelänge, sowohl die Krim-Brücke zu zerstören als auch die Landbrücke zu unterbrechen, die die Krim über Cherson, Zaporizhzhya und den Donbass mit dem übrigen Russland verbindet.

Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass die Krim nach einem Referendum 2014 der Russischen Föderation beigetreten ist, während die Krim-Brücke erst 2018, die Eisenbahnbrücke 2019 und die Landbrücke erst 2022 fertiggestellt werden sollen. Das bedeutet, dass Russland sowohl die Zivilbevölkerung als auch seine Militärstützpunkte auf der Halbinsel mehrere Jahre lang ohne beides versorgen könnte.

Sollte es der Ukraine gelingen, die Krim-Brücke zu zerstören und die Landbrücke zu kappen, wäre die Krim immer noch in der Lage, Menschen, Waren, Waffen und Munition über eine Reihe von See- und Flughäfen, die jährlich Millionen Tonnen Fracht und Millionen Menschen befördern können, mit dem Rest Russlands zu verbinden.

Allein der Hafen von Kertsch gibt auf seiner offiziellen Website an, dass in seinen Anlagen bis zu 3 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen werden können. Der Hafen kann auch Fähren aufnehmen, die sowohl Passagiere als auch Fahrzeuge befördern. Der internationale Flughafen Simferopol auf der Krim kann laut seiner offiziellen Website jährlich 6,5 Millionen Passagiere abfertigen. Ferner gibt es auf der Krim zahlreiche weitere Flug- und Seehäfen, die große Mengen an Fracht und Passagieren abfertigen können.

Um diese Zahlen in eine militärische Perspektive zu rücken, sei darauf hingewiesen, dass Russlands andere Erfolgsgeschichte der ausschließlichen Nutzung von See- und Luftfracht zur Versorgung einer größeren Militäroperation – die Intervention in Syrien auf Bitten von Damaskus – nach Angaben des in Washington ansässigen Institute for the Study of War in den ersten fünf Monaten etwa 200.000 Tonnen Fracht befördert hat (oder hochgerechnet auf ein Jahr fast eine halbe Million Tonnen).

Russland verfügt über einen Überschuss an logistischen Kapazitäten, um eine gleich große oder größere Militäroperation auf der Krim durchzuführen. Auch wenn mehrere Häfen und Flughäfen durch ukrainische Angriffe vorübergehend außer Betrieb gesetzt würden, hätte Russland mehr als genug Einrichtungen und Kapazitäten, um die gesamte Ausrüstung, das Personal und die Munition zu transportieren, die für eine erfolgreiche Verteidigung der Krim gegen ukrainische Offensivoperationen erforderlich wären.

Die ukrainische Offensive im Sommer/Herbst 2023, die in einem Umfang durchgeführt wurde, den die Ukraine und ihre NATO-Sponsoren nicht wiederholen können, hat gezeigt, wie effektiv die russische Verteidigung selbst am Ende einer viel längeren Logistikkette ist.

Die Ukraine hat nicht die notwendigen Waffen und wird sie auch nie haben

Die derzeitigen ukrainischen Versuche, die Krim selbst anzugreifen, sind in hohem Maße von luftgestützten Marschflugkörpern wie dem britischen Storm Shadow, dem französischen SCALP und mutmaßlichen ukrainischen Neptun-Marschflugkörpern für Landangriffe abhängig. Auch Drohnen werden in großer Zahl eingesetzt.

Wie die von der US-Regierung finanzierte Medienplattform Radio Free Europe/Radio Liberty in ihrem Artikel „Ukrainian Air Force Claims Destruction Of Russian Ship In Crimea; Moscow Confirms Missile Strike“ (Ukrainische Luftwaffe behauptet Zerstörung eines russischen Schiffes auf der Krim; Moskau bestätigt Raketenangriff) berichtet, wurden bei einem kürzlichen Angriff auf die Hafenanlagen von Feodosia mehrere luftgestützte Marschflugkörper abgefeuert, die zur Versenkung eines einzigen russischen Marine-Landungsschiffes führten. Der Hafen selbst, in dem zahlreiche Militär- und Handelsschiffe liegen, blieb unbeschädigt.

Laut der offiziellen Website des Hafens von Feodosia können dort jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen werden.

Um ein einzelnes Schiff anzugreifen, musste die Ukraine mehrere Flugzeuge starten, die wiederum mehrere Marschflugkörper abfeuerten, da sie sicher sein konnten, dass zumindest einige von den russischen Luft- und Raketenabwehrsystemen abgefangen würden.

Um die Krim logistisch zu zerstören, müsste die Ukraine regelmäßig massive Raketen- und Drohnenangriffe auf alle See- und Flughäfen der Halbinsel durchführen. Da die westlichen Sponsoren der Ukraine nicht über die militärisch-industriellen Kapazitäten verfügen, um eine größere Anzahl von Marschflugkörpern zu produzieren, und da die Ukraine aufgrund ihrer begrenzten Luft- und Bodenabschusskapazitäten nicht in der Lage ist, größere Salven pro Angriff abzufeuern, wird die Ukraine niemals in der Lage sein, Angriffe in einem Umfang durchzuführen, der ausreicht, um den Betrieb auch nur eines Hafens auf der Krim ernsthaft zu stören, geschweige denn die Logistik der gesamten Halbinsel zu unterbrechen.

Daher ist eine „Isolierung“ der Krim für die Ukraine auf absehbare Zeit militärisch unmöglich.

Eine Strategie, um den Westen zu überzeugen, weiter zu kämpfen (und zu zahlen)

Die Strategie von Präsident Zelensky besteht also offensichtlich nicht darin, die Krim zu isolieren, sondern die ukrainische Bevölkerung und die Weltöffentlichkeit davon zu überzeugen, dass dies dennoch möglich ist. Auf diese Weise kann Kiew die fortgesetzte Mobilisierung und den Verlust vieler ukrainischer Männer an der Front rechtfertigen, während die westlichen Geldgeber der Ukraine weiterhin die immensen und wachsenden Geld- und Materialkosten für den Stellvertreterkrieg rechtfertigen können.

Obwohl es offensichtlich unmöglich ist, Russland zu besiegen, erfüllt die Fortsetzung des Konflikts eines der Ziele, die die von der US-Regierung und Unternehmen finanzierte RAND Corporation in ihrem 2019 veröffentlichten Papier „Extending Russia“ formuliert hat.

Im Kapitel „Provide Lethal Aid to Ukraine“ heißt es dazu:

Eine Ausweitung der US-Hilfe für die Ukraine, einschließlich tödlicher militärischer Unterstützung, würde wahrscheinlich die Kosten für Russland in Form von Blut und Geld erhöhen, um die Donbass-Region zu halten. Mehr russische Hilfe für die Separatisten und eine zusätzliche russische Truppenpräsenz wären wahrscheinlich erforderlich, was zu höheren Ausgaben, Verlusten an Ausrüstung und russischen Opfern führen würde. Letzteres könnte im eigenen Land sehr umstritten sein, wie es bei der sowjetischen Invasion in Afghanistan der Fall war.

Die Strategie von Präsident Zelensky und seinen westlichen Unterstützern für das Jahr 2024 besteht also eindeutig darin, weiterhin öffentlichkeitswirksame „Siege“ zu erringen, in der Hoffnung, die Kosten des Konflikts in Form von Blut und Schätzen für den Westen zu rechtfertigen, aber auch die russische Öffentlichkeit und/oder Teile der russischen Regierung durch Propaganda und Medienwirbel davon zu überzeugen, dass der Preis für die Fortsetzung des Kampfes zu hoch ist, und sich gegen den laufenden Konflikt zu stellen und möglicherweise sogar zu versuchen, die derzeitige Regierung, die die militärischen Operationen Russlands beaufsichtigt, abzusetzen.

Ob diese Strategie erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Viel wahrscheinlicher ist, dass Angriffe auf die Krim, auf Belgorod jenseits der ukrainischen Grenze oder gar ukrainische Angriffe tief auf russischem Territorium (die alle bereits im Gange sind) kaum mehr bewirken werden, als die russische Öffentlichkeit noch mehr hinter Moskau und das russische Militär zu bringen und die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung zu stärken, diesen Konflikt bis zum Ende durchzustehen.

Ähnliche „Strategien“, die Kosten der russischen Militäroperationen in der Hoffnung zu erhöhen, die öffentliche Meinung gegen die russische Regierung aufzubringen, wurden während der russischen Militärintervention in Syrien ab 2015 angewandt. Dennoch waren die russischen Militäroperationen äußerst erfolgreich, und das russische Militär ist bis heute in Syrien präsent und hat sowohl Syriens als auch Russlands Position in der Region gestärkt.

Die logistischen Realitäten auf dem Schlachtfeld werden es den USA und ihren Verbündeten letztlich unmöglich machen, diesen Stellvertreterkrieg aufrechtzuerhalten, und sie zwingen, entweder ihre Verluste in der Ukraine zu begrenzen oder eine gefährliche Eskalation durch eine direktere Intervention zu riskieren. Nur die Zeit wird zeigen, wofür sie sich entscheiden. In der Zwischenzeit bedeutet das Festhalten Washingtons und Kiews an unerreichbaren Zielen für 2024, dass dieses Jahr das bisher schwierigste für die Ukraine sein wird.

*

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin New Eastern Outlook.