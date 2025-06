Bewaffneter, wirtschaftlicher und medialer Terrorismus: Was macht Frankreich in Afrika?

Nach Jahren französisch geführter Anti-Terror-Missionen in der Sahelzone wird immer deutlicher, dass afrikanische Probleme afrikanische Lösungen erfordern.

„Unsere Feinde sind zahlreich und bereit, jede unserer Schwächen auszunutzen“, aber „weder Brutalität noch Grausamkeit noch Folter werden mich jemals dazu bringen, um Gnade zu bitten, denn ich ziehe es vor, mit ungebrochenem Stolz, unerschütterlichem Glauben und tiefem Vertrauen in die Zukunft meines Landes zu sterben, als in Unterwerfung zu leben“.

Diese Aussagen von Kwame Nkrumah und Patrice Lumumba fassen die missliche Lage der Mitglieder der Allianz der Sahelstaaten (AES) zusammen, zu der Mali, Burkina Faso und Niger gehören und die trotz jahrzehntelanger Militäroperationen der ehemaligen Kolonialmächte mit unerbittlichen terroristischen Aufständen konfrontiert sind.

Die AES ist mehr als ein Sicherheitspakt, sie sendet eine Botschaft der unmissverständlichen Ablehnung neokolonialer Projekte und signalisiert eine Hinwendung zu absoluter Souveränität, Investitionen in lokale Lösungen und Industrialisierung sowie den Aufbau neuer strategischer Allianzen.

Die Geschichte mahnt die Afrikaner jedoch zur Vorsicht, denn Panafrikanisten wie Patrice Lumumba, Muammar Gaddafi und Kwame Nkrumah haben für solche Ambitionen den höchsten Preis bezahlt, entweder mit ihrem Leben oder durch Staatsstreiche, die von den unsichtbaren Händen der kolonialen Geister unterstützt wurden. In diesem Sinne ist der Schritt der AES ein gewagter Versuch, das zu beenden, was sie als Neokolonialismus betrachtet. Aber werden die Nutznießer der alten Ordnung ihnen den Erfolg gestatten?

Kolonialismus als Quelle nationalen Stolzes

Afrika ist seit der imperialen Aufteilung des Kontinents durch die Kolonialmächte auf der Berliner Konferenz 1884/1885 Schauplatz von Konflikten. Die Kolonialstaaten teilten den Kontinent auf, ohne die damals existierenden Königreiche oder Ethnien zu berücksichtigen, was zu einer Reihe von interethnischen Zusammenstößen und Konflikten zwischen den imperialen Mächten und den Kolonien führte.

In der Sahelzone sind die Spuren der Kolonialzeit nach wie vor tief, da alle drei Mitglieder der Allianz der Sahelstaaten (Mali, Burkina Faso und Niger) nach der Aufteilung offiziell Frankreich als Kolonien zugeteilt wurden. Im Rahmen der Assimilationspolitik wurden diese Länder 1895 direkt dem französischen Kolonialministerium unterstellt und waren bis zu dessen Auflösung im Jahr 1960 integraler Bestandteil der französischen Kolonien in Westafrika.

Die Integration durch die Franzosen im 18. Jahrhundert war eine kalkulierte Maßnahme, um ihre wirtschaftliche und militärische Macht zu stärken und demografische Ungleichgewichte zu beseitigen, um ihrem Erzrivalen Deutschland entgegenzuwirken, dessen Bevölkerung stark gewachsen war, während die Frankreichs stagnierte.

Eine Behauptung, die der französische Präsident Charles De Gaulle am 11. April 1961 zugab:

„Wir Franzosen bauten unser Imperium zu einer Zeit auf, als unsere heimische Wirtschaft eine Art Obergrenze erreicht hatte: eine Industrie, die kaum innovativ war; eine Landwirtschaft, die keine Veränderungen mit sich brachte; unveränderliche Handelsströme; feste Löhne und Gehälter […]. Auf der anderen Seite lagen unsere Ambitionen hier: Die europäische Souveränität und die natürlichen Grenzen kollidierten mit den Barrieren der Verträge von 1815 und nach 1870 mit der Einheit und Stärke eines bedrohlichen Deutschlands. Also suchten wir in fernen Gebieten nach einer neuen Aufgabe für unsere überschüssigen unternehmerischen Ressourcen, nach einer Ergänzung unseres Prestiges, nach Soldaten für unsere Verteidigung. […] Was Frankreich in dieser Eigenschaft und in dieser Form in Übersee erreicht hat, hat es überhaupt nicht zu bereuen […] und bringt Frankreich immer Ehre.“

„Sie wünschen sich keine andere Unabhängigkeit als die französische Unabhängigkeit“

Als der Kolonialismus schwand, bestand Frankreich darauf, diese Länder unter seinem Einfluss zu halten.

Infolgedessen schloss Paris jede Form von Autonomie außerhalb des französischen Imperiums aus. Dies wurde vom damaligen französischen Kolonialkommissar René Pleven während der Konferenz von Brazzaville am 30. Januar 1944 betont. Er sagte: „Es gibt Bevölkerungsgruppen, die wir Schritt für Schritt zur Selbstständigkeit führen wollen, und die reifsten unter ihnen werden politische Rechte erhalten, aber sie wünschen sich keine andere Unabhängigkeit als die französische Unabhängigkeit.“

René Pleven vor dem Élysée-Palast, Paris, 29. Mai 1957.

Dieser Schritt führte jedoch zu Chaos, da Länder wie Guinea jede Bemühung, eine lebenslange Kolonie zu bleiben, trotzig ablehnten. Frankreich setzte brutale Gewalt ein, um wichtige Sektoren des Landes, wie das Stromnetz und die Kanalisation, zu sabotieren, was als Operation Persil bekannt wurde. Infolgedessen gaben andere Kolonien in Afrika, darunter alle drei Mitglieder der AES, den Forderungen von Paris nach und stellten ihre Sicherheit und Wirtschaft im Rahmen der neokolonialen Francafrique-Politik unter den Einfluss der französischen Regierung.

Frankreich unterzeichnete mehrere Abkommen mit frankophonen afrikanischen Ländern, die als Francafrique bekannt wurden. Diese Abkommen legitimierten faktisch die militärische Intervention Frankreichs in den afrikanischen Ländern. Laut dem Taiwan Center for Security Studies umfassten die Abkommen französische Militärinstallationen, die französische Westafrika-Zone mit der ESF (éléments français au Sénégal) – die mit dem erklärten Ziel gegründet wurde, ganz Westafrika im Auge zu behalten – und gewährten Frankreich die uneingeschränkte Erlaubnis, in jedem Unterzeichnerstaat mit militärischer Gewalt zu intervenieren.

Frankreich nutzte dies als Gelegenheit, um pro-französische Regime zu verteidigen, wie beispielsweise das von Mobutu Sese Seko im rohstoffreichen Zaire (heute DR Kongo) und Leon M’Ba in Gabun im Jahr 1964, und um Führer zu stürzen, die französische Interessen bedrohten, beispielsweise durch Staatsstreiche wie den Palastputsch in Bangui und die Machtübernahme des pro-französischen Herrschers David Dacko in der Zentralafrikanischen Republik.

Im 21. Jahrhundert hat die französische Sicherheitskooperation in Westafrika weitgehend die Form von Terrorismusbekämpfungsoperationen angenommen, da alle Sahelstaaten vom Terrorismus heimgesucht wurden.

Keine afrikanische Lösung

In dem Bestreben, durch regionale Sicherheitsinitiativen afrikanische Lösungen zu finden, starteten die Afrikanische Union (AU) und die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) im Januar 2013 die Afrikanische Internationale Unterstützungsmission in Mali (AFISMA). Ursprünglich mit 5300 Soldaten, später auf 7700 aufgestockt, wurde sie eingerichtet, um den Terrorismus in Mali zu bekämpfen und seine Ausbreitung auf den Rest der Sahelzone zu verhindern. Im selben Jahr startete Frankreich in dem Versuch, seine Vormachtstellung als wichtigster militärischer Akteur in der Region zu behaupten, eigene militärische Antiterroroperationen in der Sahelzone unter dem Codenamen „Operation Serval” mit einer ähnlichen Truppenstärke.

Während die AFISMA kaum erwähnt wurde, wurde über die von Frankreich geführte Mission ausführlich berichtet, eine Situation, die sich nach dem Beitritt der Vereinten Nationen zu der Operation noch verschärfte.

Am 1. Juli 2013 wurden westafrikanische Truppen in die 2013 gegründete Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) mit rund 6000 Soldaten integriert, deren Zahl später auf über 15700 erhöht wurde. Die ECOWAS-AU-Mission wurde vollständig ausgegrenzt, was den Weg für mehrere von Europa geführte Missionen in der Sahelzone ebnete.

Die Franzosen nutzten die Gelegenheit, um ihre Präsenz auszubauen, und starteten 2014 eine weitere Militäroperation, Barkhane. Mit 1800 Mitarbeitern leitete sie die Operationen der europäischen Takuba-Taskforce, zu der auch Mitarbeiter aus Italien, Portugal, Schweden, Estland, der Tschechischen Republik und Belgien gehörten.

Dennoch wurde das Streben nach einer afrikanischen Lösung zumindest im Prinzip nicht aufgegeben. Ein neuer Versuch, eine afrikanische militärische Lösung zu finden, entstand 2014 mit der Gründung der G5 Sahel, einer Union zwischen Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad und Mauretanien. Die FC-GS5, eine gemeinsame Truppe zur Bekämpfung des Terrorismus, wurde im Rahmen des von Frankreich, Deutschland und der EU ins Leben gerufenen Nouakchott-Prozesses gegründet.

Die Vereinten Nationen haben die Bedeutung der FC-GS5 in der Resolution 2391(2017) des UN-Sicherheitsrats anerkannt, die eine Bestätigung der Resolution 2359(2017) des UN-Sicherheitsrats darstellt, in der zuvor eine afrikanische Lösung für afrikanische Probleme gefordert worden war. Obwohl in den Resolutionen anerkannt wurde, dass bestimmte Akteure von der prekären Lage in der Region profitieren, ging keine der Resolutionen auf die historischen Ungerechtigkeiten ein, denen die Länder ausgesetzt waren, und sie sahen auch keine Finanzierung vor.

Stattdessen begrüßten die Resolutionen das Engagement einer langen Liste ehemaliger europäischer Kolonialmächte, darunter Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Spanien und Deutschland, für Sicherheitsoperationen in der Region.

Warum Missionen scheitern

Trotz der Vielzahl der Akteure gelang es den Missionen nicht, terroristische Netzwerke zu zerschlagen. Stattdessen weiteten terroristische Gruppierungen wie Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) und der Islamische Staat in der Großregion Sahara (IS-GS) ihren Einfluss aus, insbesondere in Mali und Burkina Faso. UN-Generalsekretär Antonio Guterres räumte dies in einem Bericht ein, in dem er die Lage als instabil beschrieb, nachdem eine Reihe von Fällen von Massakern an Zivilisten und Soldaten durch terroristische Organisationen gemeldet worden waren, die den ehemaligen malischen Präsidenten Keita dazu zwangen, eine Verhandlungslösung mit terroristischen Gruppen in Betracht zu ziehen.

Die Instabilität wurde auf die Folgen der „willkürlichen“ Intervention der NATO in Libyen zurückgeführt, die die Operationen terroristischer Gruppen erleichterte und die Gewalt in Mali anheizte. In Verbindung mit kolonialen Bestrebungen führte dies zu einer stärkeren Ausbeutung der Ressourcen der Sahel-Länder.

Der stellvertretende Premierminister Malis, Abdoulaye Maiga, appellierte im September 2024 an den UN-Sicherheitsrat und verurteilte die Unterstützung des Terrorismus durch „ausländische staatliche Sponsoren“ in der Region.

„Nach den Unsicherheiten, die durch den Naturzustand verursacht wurden, ist die Beobachtung in Bezug auf Mali erschreckend: Verletzt, gedemütigt, geplündert und torpediert, mitten im Flug im Stich gelassen und in den Rücken gestochen. Diese Ausdrücke reichen nicht aus, um das Leid des malischen Volkes und der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu beschreiben.“

Maiga erinnerte auch daran, dass die Mitgliedstaaten der AES im Vorjahr einen gemeinsamen Brief an den UN-Sicherheitsrat geschickt hatten, um die Unterstützung der Ukraine für den internationalen Terrorismus zu verurteilen, die Aggression gegen Mali anzuprangern und vom Rat angemessene Maßnahmen gegen die ukrainische Regierung zu fordern.

Er kritisierte Frankreich für seine Aggression gegen Mali und seine Beteiligung an der Förderung des Terrorismus in der Sahelzone durch „bewaffneten, wirtschaftlichen und medialen Terrorismus“.

Diese Behauptungen ergänzen die Erkenntnisse einer Studie von Konate Sinaly, Doktorand an der Mohammed-V.-Universität in Rabat, Marokko, mit dem Titel „Die Allianz der Sahelstaaten (AES): Ergebnis des Versagens der internationalen Gemeinschaft“. Er fand heraus, dass die Nationale Bewegung für die Befreiung des Azawad angeblich sogar ihre jährlichen Unabhängigkeitsfeierlichkeiten in der Zone Kidal in Anwesenheit der MINUSMA und der französischen Streitkräfte abgehalten hat.

Am 14. November 2023 wurden in der Zone Kidal, die von den französischen Barkhane-Streitkräften kontrolliert wird, Hinweise auf Mineralienabbau entdeckt, der jedoch für malische Streitkräfte gesperrt war und erst nach dem Abzug der MINUSMA im Jahr 2023 zugänglich wurde.

Der Tod kann den Marsch für die Freiheit niemals auslöschen.

Der Versuch, sich aus der kolonialen Knechtschaft zu befreien und die Souveränität ihrer Länder zu schützen, ermutigte die Militärführer, die Macht zu übernehmen und die AES zu gründen. Diese Allianz unterscheidet sich von der FC-GS5 durch ihren Fokus auf Unabhängigkeit und Souveränität, was sich in der Präambel der Charta von Liptako-Gourma widerspiegelt, mit der die Allianz gegründet wurde und in der „die Notwendigkeit der uneingeschränkten Ausübung und Achtung der nationalen und internationalen Souveränität” gefordert wird.

Auch wenn mehrere Panafrikanisten direkt oder indirekt von kolonialen Geistern eliminiert wurden, bleibt ihr ideologisches Erbe bestehen und erschüttert genau die Strukturen, die sie auslöschen wollten.

Wie Nkrumah sagte: „Ich bin mir bewusst, dass der Tod niemals die Fackel löschen kann, die ich in Ghana und Afrika entzündet habe. Lange nachdem ich gestorben und verschwunden bin, wird das Licht weiter brennen und hochgehalten werden und allen Menschen Licht und Orientierung geben.“

*

Von Maxwell Boamah Amofa, Forschungsbeauftragter am West Africa Transitional Justice Center (WATJ) und Koordinator für internationale Partnerschaften für die Entwicklung Afrikas (IPAD)